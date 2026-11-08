AC Milan, ilk yarıdaki hızlı ve etkili hücumları sayesinde Genoa deplasmanında 2-1'lik kritik bir galibiyet elde etti. Ruben Amorim'in ekibi Serie A puan tablosunda yükselirken golleri Christian Pulisic ve Alphadjo Cisse attı.

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AC Milan, Stadio Luigi Ferraris’teki maçın ilk bölümünde taktik üstünlüğünü ortaya koydu ve karşılaşmanın kaderini henüz ilk 20 dakikada büyük ölçüde belirledi. Ruben Amorim’in ekibi, akışkan 3-4-3 sistemiyle Genoa’nın savunma hatlarını zorladı. Adrien Rabiot’nun başarılı hazırlığının ardından Alphadjo Cisse, 13. dakikada soğukkanlı bir vuruşla gol perdesini açtı. Milan’ın baskısı hız kesmedi. Yalnızca altı dakika sonra Christian Pulisic, Goncalo Ramos’un hazırladığı pozisyonu gole çevirerek iyi organize edilmiş bir hücumu tamamladı ve farkı ikiye çıkardı.

Ancak ikinci yarıda oyunun seyri belirgin biçimde değişti. Milan daha temkinli bir savunma düzenine geçince Genoa oyuna ağırlığını koydu. Ev sahibi ekip, şutlarda 17-6 üstünlük kurdu ve 88. dakikada Mikael Ellertsson ile farkı bire indirdi. Son dakikalardaki gerginliğe ve Mario Gila’nın sarı kart görmesine rağmen Milan’ın savunma düzeni ayakta kaldı. Son bölümde zorlansa da kontrollü bir performansla galibiyete ulaşan Milan, 24 puana yükselerek Scudetto yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Kaleci ve savunma

Mike Maignan - 7/10

İki kaleciden daha yoğun bir maç geçiren Fransız oyuncu, Genoa’nın son bölümdeki baskısı karşısında dört kurtarış yapmak zorunda kaldı. Ceza sahasına her zamanki gibi hâkimdi ancak zor bir yörünge izleyen Ellertsson’un geç gelen golünde yapabileceği pek bir şey yoktu. Topu oyuna sokma becerisi, Milan’ın savunmadan hücuma geçişinde önemli bir unsur olmaya devam etti.

Koni De Winter - 6/10

Üçlü savunmanın sağında görev yapan De Winter, Milan’ın topa hâkim olduğu ilk yarıda büyük ölçüde soğukkanlıydı. Genoa’nın ileri çıktığı ikinci devrede daha fazla sınandı ancak takımının maçı galibiyetle tamamlamasını sağlayan toplam 15 uzaklaştırmaya katkıda bulundu.

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Mario Gila - 5/10

Genoa’nın hücum hattının hareketliliği karşısında zaman zaman zorlanan savunmacı için sıkıntılı bir öğleden sonraydı. Baskı artarken 87. dakikada yaptığı kasıtlı faul nedeniyle sarı kart gördü. Bir dakika sonraki Genoa golünde ise pozisyonunu bir miktar kaybetti.

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Sankhoun Diawara - 6/10

Diawara, üçlü savunmaya fiziksel güç kattı ancak 29. dakikada gördüğü sarı kartın ardından ikinci kart tehlikesiyle oynadı. Bu riski gören Amorim, Milan’ın maçı 11 kişi bitirmesini sağlamak için onu 60. dakikadan kısa süre sonra oyundan aldı.

Orta saha

Yunus Musah - 7/10

Milan’ın ikinci yarıda ciddi baskıya dayanmak zorunda kaldığı maçta Musah’ın çalışkanlığı büyük önem taşıdı. Savunmadan hücuma geçişe yardımcı olmak için geniş bir alanda görev yaptı. Amorim’in süreyi tüketmek amacıyla yaptığı hamlelerden biri olarak son bölümde oyundan alındı.

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Adrien Rabiot - 8/10

Orta sahada oyuna damga vurdu. Oyun görüşünü ve pasının ayarını göstererek 13. dakikadaki açılış golünün asistini yaptı. 50. dakikada sarı kart görmesine rağmen 90 dakika boyunca orta sahanın taktik açıdan kilit ismi olmayı sürdürdü.

Diego Moreira - 6/10

Moreira, 3-4-3 düzeninde ihtiyaç duyulan genişliği sağladı ancak maç ilerledikçe etkisi azaldı. Savunma görevlerini özenle yerine getirdi ve son yarım saatte Genoa’nın kanat bekleri ileri çıktığında geriye dönerek takımına yardım etti.

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Luka Modric - 7/10

Tecrübeli orta saha oyuncusu, Milan’ın üstün oynadığı ilk yarıda oyunun temposunu belirledi. Konuk ekibin toplam 580 pas yaptığı maçta yüksek bir pas isabet oranı yakaladı. Baskıdan çıkma becerisi, Pulisic ve Ramos’un hücum bölgesinde etkili olmasını sağladı.

Hücum

Alphadjo Cisse - 8/10

Cisse, 13. dakikada yaptığı soğukkanlı bitirişle gol perdesini açarak maçın ilk bölümüne damga vurdu. Hatlar arasındaki hareketliliği, Genoa’nın üçlü savunmasına sürekli sorun çıkardı. 61. dakikada taktik gerekçelerle, yerini daha dinç bir oyuncuya bırakmak üzere oyundan alındı.

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Christian Pulisic - 9/10

Sahanın en iyi oyuncusuydu. Pulisic, 19. dakikada hızlı bir bitirişle Milan’ın farkı ikiye çıkarmasını sağladı ve takımının en tehlikeli hücum silahı olmayı sürdürdü. Genoa’nın son bölümde topa hâkim olduğu anlarda bile topu takımında tutması, 79. dakikada oyundan çıkana kadar büyük önem taşıdı.

Goncalo Ramos - 7/10

Kendisi gol atamasa da Pulisic’e yaptığı asistle ikinci golde belirleyici rol oynadı. Topu ileride tutma becerisiyle hücumun odak noktası oldu ve iç forvetlerin koridorlar arasındaki boşluklardan yararlanmasını sağladı.

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Yedekler ve teknik direktör

Filippo. Terracciano - 6/10

Savunmaya daha fazla istikrar kazandırmak için 61. dakikada oyuna girdi. Genoa’nın sürekli baskı kurduğu bölümde sisteme iyi uyum sağladı.

Omari Hutchinson - 5/10

Cisse’nin yerine oyuna girdi ancak sahada kaldığı sürenin büyük bölümünde Milan savunmaya çekildiği için oyuna dâhil olmakta zorlandı.

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Ardon Jashari - Değerlendirme yok

Orta sahayı güçlendirmek amacıyla son bölümde taktik değişiklikle Pulisic’in yerine oyuna girdi.

Pervis Estupinan - Değerlendirme yok

Skor üstünlüğünü korumaya yardımcı olmak için 87. dakikada oyuna girdi.

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Ruben Amorim - 7/10

Amorim’in taktik planı ilk 45 dakikada kusursuz işledi ve takımına iki gollü üstünlük getirdi. Milan ikinci yarıda belki de gereğinden fazla baskı görse de yaptığı değişiklikler, sarı kart risklerini yönetmeye ve üstünlüğü korumaya yönelik mantıklı hamlelerdi.