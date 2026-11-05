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FBL-EUR-C3-MILAN-FERENCVAROSGetty Images
Mohamed Saeed
Çeviri:

AC Milan'ın Ferencvaros karşısındaki oyuncu puanları: Goncalo Ramos gol bulamayınca Ruben Amorim'in ekibi istediğini alamadı

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AC Milan, savunma hatalarının pahalıya mal olduğu Avrupa Ligi maçında Ferencvaros'a sahasında 0-2 yenilerek hayal kırıklığı yaşadı. Topa yüzde 70 oranında sahip olmasına rağmen San Siro'da dirençli Macar ekibinin savunmasını aşamadı.

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AC Milan'ın Avrupa Ligi serüveni, San Siro'da fırsatları iyi değerlendiren Ferencvaros'a yenilmesiyle ağır darbe aldı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. İtalyan ekibi ise istatistiklerdeki üstünlüğünü değerlendiremedi ve maçı 15 şutla tamamlamasına rağmen bunların yalnızca ikisinde rakip kaleciyi zorlayabildi.

İkinci yarıda AC Milan'ın savunma disiplini tamamen dağıldı. Milan'ın pasifliğinden yararlanan Lenny Joseph, Kristoffer Zachariassen'in iki asistinde 52. ve 66. dakikalarda gol attı. Konuk ekip, Yusuf Bamidele'nin 77. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalsa da Milan geri dönmenin yolunu bulamadı ve grup aşamasındaki ilk dört maçından yalnızca üç puan çıkarabildi.

Kaleci ve savunma

Lorenzo Torriani - 5/10

Genç kaleci için zor bir akşamdı. Kaleyi bulan sekiz şutla karşılaştı ve altı kurtarış yaptı ancak Joseph'in iki golünü önleyecek kritik müdahaleyi gerçekleştiremedi. Milan'ın yüksek topa sahip olma oranı sayesinde pas tercihleri büyük ölçüde risksizdi fakat önündeki savunma düzeni ona pek koruma sağlamadı.

Koni De Winter - 3/10

Savunmacı için unutmak isteyeceği bir geceydi. İlk golden yalnızca 60 saniye önce, 51. dakikada sarı kart gördü ve ikinci yarı boyunca Joseph'in hareketlerini takip etmekte zorlandı. Milan hücumda daha etkili olmak için çözüm ararken 67. dakikada oyundan alındı.

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Davide Bartesaghi - 5/10

İlk yarıda, devre arasına kadar gol yemeyen savunma hattının bir parçası olarak makul bir performans sergiledi. Ancak ikinci gole yol açan geçiş hücumunda pozisyonunu kaybetti. Amorim tüm kozlarını hücumdan yana kullanırken yerini Camarda'ya bıraktı.

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FTC

FTC

Filippo Terracciano - 5/10

90 dakikanın tamamında sahada kalan az sayıdaki savunmacıdan biriydi. Kanatta hareketliydi ancak Milan'ın saha hâkimiyetini yüksek kaliteli fırsatlara dönüştürmesine yardımcı olacak son pasları veremedi. Takımın çektiği 15 şuta katkıda bulundu fakat kendisi kaleciyi zorlayamadı.

Sankhoun Diawara - 4/10

Fiziksel gücünü oyuna yansıtmakta zorlandı ve devre arasında taktiksel bir tercihle oyundan alındı. İlk yarıda Zachariassen'e giden pasları kesememesi, Amorim'i yedek kulübesindeki alternatiflere yöneltti.

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Orta saha

Adrien Rabiot - 5/10

FBL-EUR-C3-MILAN-FERENCVAROSGetty Images

Milan %70 topa sahip olma oranıyla oyunun temposunu belirlerken Fransız oyuncu sık sık topla buluştu. Ancak pasları çoğu zaman yana doğruydu ve Ferencvaros'un savunma bloğunu aşmak için gereken dikine oyunu sağlayamadı. Maçın tamamında sahada kaldı fakat son bölümde etkisi azaldı.

Omari Hutchinson - 6/10

Zaman zaman yaratıcılığını gösterdi ve Milan'ın daha fazla inisiyatif alan oyuncularından biri oldu. İleri çıkıp Ramos ile bağlantı kurmaya çalıştı ancak girişimleri çoğunlukla bloklanan şutlarla veya hedefini bulmayan ortalarla sonuçlandı.

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Ardon Jashari - 5/10

Orta sahada çalışkan bir performans sergiledi ancak yaratıcılık konusunda eksik kaldı. Topu takım arkadaşlarına aktarırken verimliydi fakat maçın sonucunu belirleyen kontra atakları savunmakta zorlandı. 63. dakikada yerini Modric'e bıraktı.

Yunus Musah - 4/10

Kanatlarda alışıldık enerjisini ortaya koyamadı. Hücumda çok az katkı sağladı ve Milan taktiksel dizilişini değiştirmeye çalışırken devre arasında oyundan alındı.

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Hücum

Alphadjo Cisse - 4/10

Hücum oyuncusu 46 dakika boyunca varlık gösteremedi. Kaleyi bulan şut çekemedi ve devre arasında oyundan alınmadan önce Ferencvaros'un stoperleri tarafından büyük ölçüde etkisiz hâle getirildi.

Goncalo Ramos - 5/10

Hücumun merkezindeki isim, uzun süre boyunca yalnız kaldı. Milan çok sayıda şut çekmesine rağmen Ramos, Dibusz'u sınayabileceği net bir fırsatı nadiren buldu. Macar ekibinin savunması ceza sahasında boşluk bırakmadı.

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Yedekler ve teknik direktör

Diego Moreira - 5/10

FBL-EUR-C3-MILAN-FERENCVAROSGetty Images

Oyuna devre arasında hücuma daha fazla genişlik kazandırmak için girdi ancak karşısındaki oyuncuyu geçmekte zorlandı. Sahaya girişi, Ferencvaros'un kontra ataklarını durdurmak için pek işe yaramadı.

Christian Pulisic - 6/10

Amerikalı oyuncu, devre arasında oyuna girdikten sonra Milan'a bir miktar hareketlilik getirdi. Takımının en iyi hücum organizasyonunda yer aldı ancak geri dönüşü başlatacak golü veya asisti üretemedi.

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Mario Gila - 5/10

Savunmayı sağlamlaştırmak için ikinci yarıda oyuna girdi ancak Milan, sahaya çıkışından sonraki 20 dakika içinde yine de iki gol yedi.

Luka Modric - 5/10

Tecrübeli orta saha oyuncusu, oyunun kontrolünü sağlamak için 63. dakikada sahaya sürüldü. Yüksek topa sahip olma oranının korunmasına yardımcı olsa da ritmini bulduğunda maç Milan'ın elinden kaymaya başlamıştı.

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Francesco Camarda - 5/10

Amorim'in son bölümdeki riskli hamlesiydi. Genç oyuncu çok çalıştı ancak maçın sonlarında kendisine pek top gelmedi.

Ruben Amorim - 3/10

FBL-EUR-C3-MILAN-FERENCVAROSGetty Images

Teknik direktör açısından taktiksel bir başarısızlıktı. Takımı %70 topa sahip olmasına rağmen geriye düştüğünde bir B planından yoksundu. Devre arasında yaptığı üç değişiklik maçın gidişatını değiştiremedi ve konuk ekip, önde kurduğu savunma hattının arkasındaki boşlukları defalarca değerlendirdi.

Yazan:Mohamed Saeed

MENA Bölgesi ve Avrupa Futbol Muhabiri

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
  • “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
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