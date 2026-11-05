AC Milan'ın Ferencvaros karşısındaki oyuncu puanları: Goncalo Ramos gol bulamayınca Ruben Amorim'in ekibi istediğini alamadı

AC Milan, savunma hatalarının pahalıya mal olduğu Avrupa Ligi maçında Ferencvaros'a sahasında 0-2 yenilerek hayal kırıklığı yaşadı. Topa yüzde 70 oranında sahip olmasına rağmen San Siro'da dirençli Macar ekibinin savunmasını aşamadı.

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AC Milan'ın Avrupa Ligi serüveni, San Siro'da fırsatları iyi değerlendiren Ferencvaros'a yenilmesiyle ağır darbe aldı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. İtalyan ekibi ise istatistiklerdeki üstünlüğünü değerlendiremedi ve maçı 15 şutla tamamlamasına rağmen bunların yalnızca ikisinde rakip kaleciyi zorlayabildi.

İkinci yarıda AC Milan'ın savunma disiplini tamamen dağıldı. Milan'ın pasifliğinden yararlanan Lenny Joseph, Kristoffer Zachariassen'in iki asistinde 52. ve 66. dakikalarda gol attı. Konuk ekip, Yusuf Bamidele'nin 77. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalsa da Milan geri dönmenin yolunu bulamadı ve grup aşamasındaki ilk dört maçından yalnızca üç puan çıkarabildi.

Kaleci ve savunma

Lorenzo Torriani - 5/10

Genç kaleci için zor bir akşamdı. Kaleyi bulan sekiz şutla karşılaştı ve altı kurtarış yaptı ancak Joseph'in iki golünü önleyecek kritik müdahaleyi gerçekleştiremedi. Milan'ın yüksek topa sahip olma oranı sayesinde pas tercihleri büyük ölçüde risksizdi fakat önündeki savunma düzeni ona pek koruma sağlamadı.

Koni De Winter - 3/10

Savunmacı için unutmak isteyeceği bir geceydi. İlk golden yalnızca 60 saniye önce, 51. dakikada sarı kart gördü ve ikinci yarı boyunca Joseph'in hareketlerini takip etmekte zorlandı. Milan hücumda daha etkili olmak için çözüm ararken 67. dakikada oyundan alındı.

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Davide Bartesaghi - 5/10

İlk yarıda, devre arasına kadar gol yemeyen savunma hattının bir parçası olarak makul bir performans sergiledi. Ancak ikinci gole yol açan geçiş hücumunda pozisyonunu kaybetti. Amorim tüm kozlarını hücumdan yana kullanırken yerini Camarda'ya bıraktı.

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Filippo Terracciano - 5/10

90 dakikanın tamamında sahada kalan az sayıdaki savunmacıdan biriydi. Kanatta hareketliydi ancak Milan'ın saha hâkimiyetini yüksek kaliteli fırsatlara dönüştürmesine yardımcı olacak son pasları veremedi. Takımın çektiği 15 şuta katkıda bulundu fakat kendisi kaleciyi zorlayamadı.

Sankhoun Diawara - 4/10

Fiziksel gücünü oyuna yansıtmakta zorlandı ve devre arasında taktiksel bir tercihle oyundan alındı. İlk yarıda Zachariassen'e giden pasları kesememesi, Amorim'i yedek kulübesindeki alternatiflere yöneltti.

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Orta saha

Adrien Rabiot - 5/10

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Milan %70 topa sahip olma oranıyla oyunun temposunu belirlerken Fransız oyuncu sık sık topla buluştu. Ancak pasları çoğu zaman yana doğruydu ve Ferencvaros'un savunma bloğunu aşmak için gereken dikine oyunu sağlayamadı. Maçın tamamında sahada kaldı fakat son bölümde etkisi azaldı.

Omari Hutchinson - 6/10

Zaman zaman yaratıcılığını gösterdi ve Milan'ın daha fazla inisiyatif alan oyuncularından biri oldu. İleri çıkıp Ramos ile bağlantı kurmaya çalıştı ancak girişimleri çoğunlukla bloklanan şutlarla veya hedefini bulmayan ortalarla sonuçlandı.

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Ardon Jashari - 5/10

Orta sahada çalışkan bir performans sergiledi ancak yaratıcılık konusunda eksik kaldı. Topu takım arkadaşlarına aktarırken verimliydi fakat maçın sonucunu belirleyen kontra atakları savunmakta zorlandı. 63. dakikada yerini Modric'e bıraktı.

Yunus Musah - 4/10

Kanatlarda alışıldık enerjisini ortaya koyamadı. Hücumda çok az katkı sağladı ve Milan taktiksel dizilişini değiştirmeye çalışırken devre arasında oyundan alındı.

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Hücum

Alphadjo Cisse - 4/10

Hücum oyuncusu 46 dakika boyunca varlık gösteremedi. Kaleyi bulan şut çekemedi ve devre arasında oyundan alınmadan önce Ferencvaros'un stoperleri tarafından büyük ölçüde etkisiz hâle getirildi.

Goncalo Ramos - 5/10

Hücumun merkezindeki isim, uzun süre boyunca yalnız kaldı. Milan çok sayıda şut çekmesine rağmen Ramos, Dibusz'u sınayabileceği net bir fırsatı nadiren buldu. Macar ekibinin savunması ceza sahasında boşluk bırakmadı.

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Yedekler ve teknik direktör

Diego Moreira - 5/10

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Oyuna devre arasında hücuma daha fazla genişlik kazandırmak için girdi ancak karşısındaki oyuncuyu geçmekte zorlandı. Sahaya girişi, Ferencvaros'un kontra ataklarını durdurmak için pek işe yaramadı.

Christian Pulisic - 6/10

Amerikalı oyuncu, devre arasında oyuna girdikten sonra Milan'a bir miktar hareketlilik getirdi. Takımının en iyi hücum organizasyonunda yer aldı ancak geri dönüşü başlatacak golü veya asisti üretemedi.

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Mario Gila - 5/10

Savunmayı sağlamlaştırmak için ikinci yarıda oyuna girdi ancak Milan, sahaya çıkışından sonraki 20 dakika içinde yine de iki gol yedi.

Luka Modric - 5/10

Tecrübeli orta saha oyuncusu, oyunun kontrolünü sağlamak için 63. dakikada sahaya sürüldü. Yüksek topa sahip olma oranının korunmasına yardımcı olsa da ritmini bulduğunda maç Milan'ın elinden kaymaya başlamıştı.

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Francesco Camarda - 5/10

Amorim'in son bölümdeki riskli hamlesiydi. Genç oyuncu çok çalıştı ancak maçın sonlarında kendisine pek top gelmedi.

Ruben Amorim - 3/10

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Teknik direktör açısından taktiksel bir başarısızlıktı. Takımı %70 topa sahip olmasına rağmen geriye düştüğünde bir B planından yoksundu. Devre arasında yaptığı üç değişiklik maçın gidişatını değiştiremedi ve konuk ekip, önde kurduğu savunma hattının arkasındaki boşlukları defalarca değerlendirdi.