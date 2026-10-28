AC Milan, San Siro'da ikinci yarıda ağır bir çöküş yaşadı. Devre arasına önde girmesine rağmen etkileyici bir performans sergileyen Bologna'ya 4-2 yenildi. Alphadjo Cissé'nin kısa aralıklarla attığı iki gole karşın Samuel Mbangula'nın hat-trick'i ve Davide Bartesaghi'nin pahalıya mal olan kendi kalesine golü, Ruben Amorim'in takımına bu sezon Serie A'daki ilk yenilgisini yaşattı.

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San Siro'da iki farklı devre yaşandı. Milan, sekizinci dakikada Mbangula'nın golüyle geriye düştü ancak ardından baskısını artırdı. Sahneye çıkan Cissé, 14. ve 27. dakikalarda, 13 dakika içinde iki kez ağları havalandırarak skoru tersine çevirdi ve Milan'ın devre arasına hak ettiği 2-1'lik üstünlükle girmesini sağladı.

İkinci yarıda ise tablo değişti. Bartesaghi, 61. dakikada bir serbest vuruşu istemeden kendi kalesine gönderdi. Bir dakika sonra Mbangula kafa golüyle Bologna'yı öne geçirdi. Milan toparlanmaya fırsat bulamadan maç tersine dönmüştü. Ev sahibi ekip ileri çıktığında gelişen kontra atakta Mbangula, 86. dakikada hat-trick'ini tamamladı ve tribünleri şaşkın bir sessizliğe gömdü. Umut verici başlayan gece, Milan devi için taktiksel ve duygusal bir boşlukla sona erdi.

Kaleci ve savunma

M. Maignan: 5/10

Kaleci için hayal kırıklığı yaratan bir akşamdı. Devre arasından sonra dağılan savunma hattı onu zor durumda bıraktı. Mbangula'nın isabetli vuruşları ve talihsiz kendi kalesine atılan gol karşısında yapabileceği pek bir şey yoktu ancak evinde dört gol yemek her kalecinin karnesine eksi yazar.

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K. De Winter: 4/10

İkinci yarıda Bologna'nın atakları yoğunlaşırken savunma çizgisini korumakta zorlanan genç oyuncu için güç bir geceydi. Baskı arttıkça uyumunu giderek kaybeden savunmanın bir parçasıydı.

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S. Pavlovic: 4/10

Normalde savunmanın güçlü isimlerinden olan Pavlovic, ikinci yarıdaki çözülme sırasında alışılmadık biçimde kararsız göründü. Bologna'nın üçüncü ve dördüncü gollerine giden süreçte savunmadaki dağınıklığı toparlayamadı. Bologna'nın hızlı geçişleri karşısında fiziksel üstünlüğünü de kullanamadı.

F. Tomori: 6/10

Tomori, 27. dakikada Milan'ı öne geçiren Cissé'nin ikinci golünde yaptığı asistle oyun görüşünü ortaya koydu. Devre arasında oyundan alındı ve ikinci yarıda savunma düzeni onun yokluğunda belirgin biçimde daha kırılgan göründü.

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P. Estupiñán: 5/10

İlk yarıda hücuma bir miktar genişlik kattı ancak Bologna'dan Zortea'nın sorun yarattığı kanatta çoğunlukla geride kalmak zorunda kaldı. Sahanın iki ucunda da oyuna kayda değer bir etki yapamayınca Amorim'in gidişatı değiştirmek için yaptığı hamleyle 58. dakikada oyundan alındı.

Orta saha

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O. Hutchinson: 5/10

İleri bir rolde oynayan Hutchinson, zaman zaman kalitesini gösterdi. Özellikle 14. dakikada topu Theate'den kazanarak Cissé'nin beraberlik golünü hazırladı. Milan'ın üstün olduğu bölümde bu katkısını sürdüremedi ve çöküşten kısa süre önce, 58. dakikada oyundan alındı.

Y. Musah: 6/10

İlk yarıdaki yüksek tempolu performansı Milan'ın oyunu kontrol etmesine yardımcı oldu. Ancak maçta alanlar açıldıkça Bologna'nın ileri koşular yapan oyuncularını durdurmakta zorlandı. Çok çalıştı fakat topu daha doğrudan ileri taşıyan rakibi karşısında sonunda etkisiz kaldı.

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A. Jashari: 5/10

Basit paslarla topun dolaşmasını sağladı ancak Bologna öne geçtikten sonra rakip savunmayı açacak ileriye dönük oyun görüşünü ortaya koyamadı. Maçın kaybedildiği belirleyici bölümde savunma dörtlüsünün önünde gereken korumayı da sağlayamadı.

D. Bartesaghi: 3/10

Genç oyuncu için unutmak isteyeceği bir geceydi. Dengeli bir başlangıcın ardından, 61. dakikada bir serbest vuruşta topu kendi kalesine yönlendirip skoru 2-2'ye getirmesiyle maçı kâbusa dönüştü. Bu psikolojik darbe takım için yıkıcı görünüyordu. Teknik direktör gidişatı durdurmaya çalışırken Bartesaghi iki dakika sonra oyundan alındı.

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Hücum

A. Cissé: 8/10

Milan adına gecenin tek parlak ismiydi. Cissé, 14. dakikada beraberliği, 27. dakikada ise Milan'a üstünlüğü getiren golü attı. İki pozisyonu da soğukkanlılıkla bitirdi. Etkili ve tehlikeliydi ancak arkasındaki savunmanın zaafları çabasını sonuçsuz bıraktı.

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G. Ramos: 5/10

Portekizli millî oyuncu için sakin bir akşamdı; uzun süreler boyunca ileride yalnız kaldı. Ramos'a gönderilen toplar çok sık kesildi. Gol tehdidine çok az katkı yapabildikten sonra 87. dakikada oyundan alındı.

Yedekler ve teknik direktör

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L. Modric: 5/10

Devre arasında Tomori'nin yerine oyuna girmesi takımın taktiksel dengesini değiştirdi. Pasları isabetli olmayı sürdürse de çıkan Tomori'nin sağladığı savunma istikrarını sunamadı. O sahadayken takım daha savunmasız göründü.

S. Diawara: 5/10

Orta sahaya direnç katmak için 58. dakikada oyuna girdi ancak Bologna'nın geri dönüşü sırasında zorlandı. Üçüncü golde Mbangula'ya engel olamadı ve oyunun temposunu kontrol altına alamadı.

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C. Pulisic: 5/10

Oyuna hareket getirmesi için 58. dakikada sahaya sürüldü. Ancak oyuna girişinden kısa süre sonra Bologna skorda üstünlüğü ele geçirirken etkisiz kaldı.

F. Camarda: 5/10

Genç oyuncu, Bologna'nın öne geçmesinin hemen ardından 63. dakikada oyuna girdi. Mücadele etti ve 83. dakikadaki kafa vuruşuyla gole yaklaştı. Ancak Milan'ın hücumda yeterince top taşıyamaması nedeniyle başka pek az gol fırsatı buldu.

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C. Comotto: Not verilmedi

Maçın sonucu belli olmuşken 87. dakikada oyuna girdi.

R. Amorim: 4/10

Teknik direktörün, savunma düzenini bozmuş görünen Tomori'yi devre arasında oyundan alma kararı sorgulanacak. Milan ilk yarının uzun bölümlerinde üstün oynasa da ikinci yarıda taktiksel olarak çöktü. Amorim, oyuncu değişiklikleriyle bu durumu düzeltemedi.