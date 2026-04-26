AC Milan ile Juventus arasındaki maçın berabere sonuçlanmasının ardından İtalya'da Şampiyonlar Ligi heyecanı artıyor

AC Milan ile Juventus arasında oynanan ve beklentilerin çok altında kalan İtalya derbisi 0-0 berabere sonuçlandı. Gol fırsatları oldukça azdı, ancak Milan bir şutun direkten dönmesiyle galibiyete en çok yaklaşan taraf oldu. Dört maç kala, üçüncü sırada yer alan Milan’ın Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansı neredeyse kesinleşti. Üç puan geride dördüncü sırada yer alan Juventus ise daha fazla endişelenmek zorunda.

San Siro'daki maçın başlangıcı pek de heyecan verici değildi. Boşluklar kısıtlıydı ve bireysel bir hamle ile bir fırsat yaratıldığında, bu genellikle kaleye doğru yanlış bir seçimle sonuçlandı.

Youssouf Fofana, gol atma şansı bulan az sayıdaki oyuncudan biriydi. Ancak ceza sahasına girdiğinde Alexis Saelemaekers veya Christian Pulisic'e pas vermek yerine kendi başına gol aramaya karar verdi. Bu hamle Milan'a bir şey kazandırmadı.

Milan, devre arasına yaklaşık on dakika kala 1-0'a yaklaştı, ancak eski Juventus yıldızı Adrien Rabiot'un şutu Michele Di Gregorio tarafından ustaca kurtarıldı. Karşı tarafta Juventus aniden gol atacak gibi göründü, ancak Khéphren Thuram'ın golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Mike Maignan, kısa köşede, iyi bir maç çıkaran eski Ajax oyuncusu Francisco Conceição'nun şutunu yine güzel bir kurtarışla önledi. İkinci yarıda Milan, Saelemaekers'in şutunun direkten dönmesiyle açılış golüne en çok yaklaşan takım oldu.

Maçtan sonra yarım saatten fazla süre kalmıştı, ancak Maignan ve Di Gregorio'nun kalesi önünde kalan sürede pek bir şey yaşanmadı. Maç 0-0 sona erdi, bu sonuçtan özellikle Juventus pek memnun olmayacaktır.

Serie A'da dördüncü sıra için Juventus'un rakipleri olan AS Roma ve Como, bu hafta sonu galip gelmeyi başardılar. Juventus'un puan kaybı, bu yarışı biraz daha heyecanlı hale getirdi; ancak Torino ekibi, her iki takıma da üç puan fark atarak favori konumunu koruyor.