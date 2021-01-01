AC Milan ile henüz sözleşme yenilemeyen Hakan Çalhanoğlu, İngiltere Premier Lig yolcusu mu?

İspanyol basınında yer alan habere göre Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın sözleşme önerisini reddetti. Yıldız oyuncunun aklında İngiltere Premier Lig var.

Bu sezon İtalya Serie A'da AC Milan formasıyla sergilediği performansla göz dolduran Hakan Çalhanoğlu ile ilgili ortaya flaş bir iddia atıldı.



İspanyol basınında Todofichajes.com'da yer alan habere göre yıldız oyuncu, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak istemiyor. Çalhanoğlu'nun, İtalyan kulübün 4 milyon Euroluk teklifini reddetmesinin sebebi ise çok daha şaşırtıcı.







Hakan Çalhanoğlu'nun aklında Manchester United mı var?



Buna göre milli futbolcu, Manchester United'dan aldığı transfer teklifinden dolayı AC Milan'ın yeni sözleşme teklifi reddetti ve ayrılmayı kafasına koydu.



Haberde, "Hakan Çalhanoğlu, İngiltere Premier Lig'de oynama arzusunu asla gizlemedi ve Milan yetkilileri de yıldız ismin Manchester United'la sözlü anlaşmaya vardığından şüpheleniyor" ifadelerine yer verildi.



Manchester United'ın uzun zamandır Hakan Çalhanoğlu'nun peşinde olduğu ve bu yaz, transferi bitireceği iyiden iyiye dillendirilmeye başlandı.







Milan'ı sırtlayan adam: Hakan Çalhanoğlu



2017 yılında Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'den AC Milan'a 23.30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Hakan Çalhanoğlu, özellikle bu sezon Milano ekibinde sergilediği performansla kariyerinin zirvesine çıktı. 27 yaşındaki Türk orta saha, bu sezon İtalya Serie A'da 19 kez AC Milan formasını terletti. Yıldız futbolcu, 19 karşılaşmada 1 gol atarak 9 da asist yapma başarısı gösterdi ve özellikle gol paslarıyla AC Milan'ın şampiyonluğa oynamasında büyük pay sahibi oldu.



UEFA Avrupa Ligi elemelerinde ve grup karşılaşmalarında 6 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, söz konusu mücadelelerde 5 gol atıp 2 de asist yaparak toplamda 7 gole direkt olarak katkıda bulundu.



Çalhanoğlu, İtalya Kupası'nda ise 1 maçta forma giydi ve söz konusu mücadelede skor üretemedi.







Hakan Çalhanoğlu-Bruno Fernandes uyumu nasıl olur?



Yıldız futbolcunun, sezon sonunda nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.



Gerçek şu ki eğer Hakan, AC Milan'dan ayrılırsa İtalyan ekibi ciddi bir güç kaybına uğrayacak ve onun yerini doldurmak için arayışa geçecek. Diğer taraftan Manchester United, onu transfer ederse Bruno Fernandes ile nasıl bir uyum yakalayacağı da oldukça ilgi çekici bir konu olacak.

