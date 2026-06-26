AC Milan, iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan oyuncu için aniden transfer rekoru kırdı

Gonçalo Ramos, AC Milan’ın oyuncusudur. Transfermarkt uzmanı Fabrizio Romano’ya göre, Portekizli oyuncu 55 milyon euro karşılığında Paris Saint-Germain’den Milano’ya transfer oluyor.

Bu devasa transfer bedeli sayesinde Ramos, AC Milan'ın en pahalı transferi unvanını hemen elde etmiş oluyor. Bu rekor daha önce, LOSC Lille'den 49 milyon avroya transfer edilen Rafael Leão'ya aitti.

Romano’ya göre, çeşitli bonuslar da hesaba katıldığında transfer ücreti 70 milyon avroya kadar çıkabilir.

Uzman ayrıca, Milan'ın neden aniden bu rekoru kırmaya hazır olduğunu da açıklıyor. Ramos, yeni teknik direktör Ruben Amorim'in en çok istediği forvetmiş.

Ramos, son iki buçuk yıldır PSG'de forma giyiyordu. Fransız kulübüyle üç kez şampiyonluk ve iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.

Ramos, Benfica’nın altyapısından yetişti ve Portekiz milli takımında 26 kez forma giydi. Şu anda Portekiz milli takımıyla Dünya Kupası’nda mücadele ediyor.

Bu transfer, Santiago Gimenez için kötü bir haber anlamına geliyor. Meksikalı oyuncu, takımdaki hiyerarşide bir basamak geriledi ve yeni bir kulüp aramaya başlayacak.