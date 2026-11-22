AC Milan, San Siro'da Frosinone'yi 5-1 mağlup ederken bitiriciliği ve sağlam takım yapısıyla taktik açıdan üstün bir performans sergiledi. Giuseppe Calvani'nin henüz dördüncü dakikada topu kendi ağlarına göndermesi Milan'ın lehine bir şanstı ve maçın gidişatını belirledi.

Goncalo Ramos 19. dakikada farkı ikiye çıkardı. Pietro Masini konuk ekip adına oyunun akışına ters düşen bir gol bulsa da Milan soğukkanlılığını korudu ve devre arasına 2-1 önde girdi.

İkinci yarıda Amorim'in ekibi, Frosinone'nin yorulan orta blok savunmasından yararlanarak temposunu artırdı. Oyuna sonradan giren Ardon Jashari, ikinci yarının başlamasından yalnızca üç dakika sonra gol atarak hemen etkisini gösterdi. Bir diğer yedek Alidu Cisse, 60. dakikada dördüncü golü kaydetti. Christian Pulisic ise 68. dakikada hak ettiği golü atarak üstün performansı tamamladı.

Bu sonuç, teknik ekibin elindeki etkileyici kadro derinliğini ortaya koyarken Milan'ın Serie A şampiyonluğu adaylığını da güçlendirdi.

Kaleci ve savunma

Mike Maignan - 6/10

Fransız kaleci için nispeten sakin bir akşamdı. İlk yarıda Masini'nin yakın mesafeden yaptığı vuruşu engellemek için yapabileceği pek bir şey yoktu. Uzun paslarının çoğunda isabet sağlayarak Milan'ın ilk baskıyı aşmasına yardımcı oldu. Skor üstünlüğünün korunması için de üç kurtarış yaptı.

Mario Gila - 7/10

Her zamanki agresif oyununu sergileyen Gila, Frosinone hücuma geçmeden önce savunma çizgisinden çıkarak araya girmekte etkiliydi. Yerdeki ikili mücadelelerde yüksek bir başarı oranı yakaladı ve 90 dakika boyunca hücuma çıkan kanat beklerine gereken savunma desteğini verdi.

Soualiho Diawara - 6/10

Stoperde geçici bir çözüm olarak görev yapan Diawara, sahada kaldığı 71 dakika boyunca rahat göründü. Asıl mevkisi savunma olmasa da oyunu iyi okuyarak tehlikeleri erkenden önledi. Yine de Pavlovic'e yerini bırakmadan önce Frosinone'nin doğrudan kaleye yönelen koşularında zaman zaman hazırlıksız yakalandı.

Koni De Winter - 7/10

Fiziksel gücüyle öne çıkan savunmacı, takımının en fazla uzaklaştırma yapan oyuncusu oldu. De Winter, Frosinone'nin duran top tehditlerini savuşturmada önemli rol oynadı; kritik hava topları kazandı ve baskı altında geriden oyun kurarken büyük bir soğukkanlılık gösterdi.

Orta saha

Davide Bartesaghi - 6/10

Genç oyuncu, sahada kaldığı 45 dakikada sağlam bir performans ortaya koydu; takıma genişlik sağladı ve savunma düzenini korudu. Amorim'in hücumda daha fazla etkinlik istemesi üzerine devre arasında yerini Jashari'ye bıraktı ancak ilk yarıda hata yapmadı.

Diego Moreira - 7/10

Moreira, hızıyla Frosinone savunmasını genişleterek kanatta sürekli bir pas seçeneği sundu. En önemli katkısını 60. dakikada yaptı: Alidu Cisse'nin Milan'ın dördüncü golünü atmasını sağlayan pası vererek maçın sonucunu büyük ölçüde belirledi.

Yunus Musah - 7/10

Orta sahada yüksek enerjili bir performans sergileyen Musah, geniş alanları kat ederek Milan'ın seken toplarda üstünlük kurmasını sağladı. Hücuma geçişlerde önemli rol oynadı. Gelecek maçlar öncesinde dinlendirilmek üzere 71. dakikada oyundan alındı.

Luka Modric - 8/10

Tecrübeli oyuncu, takımın oyun temposunu belirlemeyi sürdürüyor. Modric, paslarıyla tempoyu büyük bir hassasiyetle yönlendirdi ve hatlar arasında sürekli boş alan buldu. Frosinone'nin savunma bloğunun yerleşimini bozma becerisi, Milan'ın topa sahip olma üstünlüğünde belirleyiciydi.

Adrien Rabiot - 8/10

Fransız oyuncu, güçlü performansıyla geriden oyuna yaratıcılık kattı. Rabiot iki asist yaptı: 19. dakikada Gonçalo Ramos'un golünün pasını verdi, devre arasından kısa süre sonra da Jashari'ye üçüncü golü attırdı.

Hücum

Christian Pulisic - 9/10

Amerikalı oyuncu, Milan'ın en vazgeçilmez ismi olmayı sürdürüyor. Doğrudan kaleye yönelen koşularıyla sürekli tehdit yaratan Pulisic, 68. dakikada düzgün bir bitirişle skoru 5-1'e taşıyarak performansının karşılığını aldı. Ardından ayakta alkışlanarak oyundan çıktı.

Gonçalo Ramos - 8/10

Ramos, hücum hattının en ilerisinde akıllıca oynadı ve oyuna bağlantı sağlamak için sık sık geriye geldi. 19. dakikada Milan'ın ikinci golünü atarak golcülük sezgilerini gösterdi. 51. dakikada yerini Cisse'ye bırakana kadar rakip savunmacılara yorulmadan baskı yaptı.

Yedekler ve teknik direktör

Ardon Jashari - 8/10

Devre arasındaki oyuncu değişikliği tam isabetti. Bartesaghi'nin yerine giren Jashari, golü bulmak için yalnızca üç dakikaya ihtiyaç duydu. Getirdiği enerji ve bitiricilik, Milan'ın ikinci yarıda farkı açmasını sağladı.

Alidu Cisse - 8/10

İkinci yarının başlarında Ramos'un yerine giren Cisse, yalnızca bir yedek oyuncudan fazlası olduğunu gösterdi. 60. dakikada gol attı ve son düdüğe kadar Frosinone savunmacılarını zorladı. Maçın sonlarına doğru taktik faul nedeniyle sarı kart gördü.

Strahinja Pavlovic - 6/10

Maçın son 20 dakikasında üstünlüğü korumak için oyuna alınan Pavlovic, fiziksel gücüyle savunmaya katkı sağladı ve son bölümde savunmada konsantrasyon kaybı yaşanmasını önledi.

Pervis Estupinan - 6/10

71. dakikada Diawara'nın yerine girdi. Sol kanada farklı bir hareketlilik getirerek ileri çıktı ve Milan'ın son bölümde önde kurduğu savunma çizgisini korumasına yardımcı oldu.

Omari Hutchinson - Puan yok

81. dakikada Pulisic'in yerine oyuna girdi ancak maça önemli ölçüde etki edecek kadar zamanı olmadı.

Ruben Amorim - 9/10

Teknik direktörden taktik açıdan mükemmel bir hamle. Jashari ve Cisse'yi oyuna alma kararı doğrudan üç gol getirdi. Takımının oyun yapısındaki esneklik, savunmadaki birçok sakatlığa rağmen üstünlük kurmasını sağladı. Son derece dengeli ve acımasız görünen bir takım oluşturdu.