AC Milan, cumartesi günü Inter ile oynadığı şehir derbisinden galibiyetle ayrıldı. İki asist yapan ve harika bir serbest vuruş golü atan Diego Moreira'nın büyük katkısıyla Inter'i 3-1 mağlup etti. Liderliği Lazio'ya bırakan Inter'in, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord deplasmanına çıkmadan önce hızla toparlanması gerekiyor.

Milan maça rüya gibi başladı. Dördüncü dakikada Moreira, karşısındaki Carlos Augusto'nun başını döndürdükten sonra Christian Pulisic'e çok etkili bir orta yaptı. Captain America lakaplı oyuncu yükselip topa kararlı bir kafa vuruşu yaptı ve Inter kalecisi Josep Martínez'e hiç şans tanımadı: 1-0.

Aralarında Hall of Fame'e yeni seçilen Kaká'nın da bulunduğu Milan taraftarları, onuncu dakikada bir kez daha büyük sevinç yaşadı. Moreira, korneri fırsat kollayan Adrien Rabiot'ya yerden pas vererek kullandı. Inter savunmasından fark edilmeden uzaklaşan Rabiot, sol ayağıyla topu köşeye gönderdi: 2-0.

Milan için inanılmaz güzel bir başlangıçtı ancak Inter mücadeleyi bırakmadı ve kısa sürede yeniden maça ortak oldu. Hakan Çalhanoğlu'nun ortasında Manuel Akanji, ön direkte topu kafayla Alessandro Bastoni'ye aktardı. İtalyan oyuncunun yakın mesafreden yaptığı kafa vuruşu etkisiz kaldı.

Inter bir anda oyunda üstünlüğü ele geçirdi. Andy Diouf'un şutu ve Djed Spence'in kafa vuruşuyla iki kez beraberliğe çok yaklaştı ancak Mike Maignan her ikisinde de harika reflekslerle kurtarış yaptı. Milan direnirken Moreira'nın kalitesiyle bir anda skoru 3-1'e getirdi. Moreira, serbest vuruşta topu güzel bir kavisle barajın üzerinden ağlara gönderdi.

Inter, ikinci yarıda şaşırtıcı derecede az pozisyon üretti. Christian Chivu'nun ekibi farkı bire indirecek golü bulamadı, beraberlik golüne ise hiç yaklaşamadı. Mario Gila'nın topa elle müdahale ettiği iddiasıyla Inter'e kısa süreliğine penaltı verilecek gibi göründü. Ancak Gila'nın topa koluyla değil, açıkça göğsüyle dokunduğu görüldü.

Maç 3-1 sona erdi ve Serie A'nın zirvesindeki puan farkları biraz daha azaldı. Milan dördüncü sıraya yükseldi ve lider Lazio'nun dört puan gerisinde bulunuyor. Başkent ekibi Lazio'nun da Inter gibi 25 puanı var ancak bir maç eksiği bulunuyor. Akşamın erken saatlerinde Udinese'yi farklı şekilde mağlup eden AS Roma ise 24 puanla üçüncü sırada.