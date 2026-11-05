AC Milan perşembe günü sahasında mağlup oldu. Ferencváros, Rossoneri'yi 0-2 yendi. Milan, ikinci yarıda Lenny Joseph'ten iki gol yedi. Ferencváros dört maçta topladığı 12 puanla harika bir performans sergiliyor ve aynı sayıda maçta yalnızca 3 puan toplayan Milan'dan çok daha iyi durumda.

Teknik direktör Rúben Amorim, Macar ekibiyle oynanan maça en güçlü ilk 11'iyle çıkmadı. Ferencváros, başlangıçta Luka Modric, Christian Pulisic ve derbinin yıldızı Diego Moreira'nın yetenekleriyle baş etmek zorunda kalmadı.

Milan'ın hücumdaki tehlikesini santrfor Gonçalo Ramos ile ofansif orta saha olarak görevlendirilen Adrien Rabiot yaratacaktı. UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasına kayıpsız başlayan Ferencváros, maça agresif girdi ve kısa sürede tehlikeli pozisyonlar üretti.

İlk yarıda oyunun gidişatı pek değişmedi. Ferencváros açıkça daha iyi taraftı; Milan ise konuk ekibin fırsatları değerlendirememesinden şikâyetçi olamazdı. Milan'ın yakaladığı fırsatlar da oldukça sınırlı kaldı. En tehlikeli pozisyonu, vole vuruşu üstten auta giden Alphadjo Cissè yarattı.

Amorim devre arasında müdahale ederek Moreira ve Pulisic'i oyuna aldı. Ancak yıldız hücumcunun girişi de Milan'ın işini kolaylaştırmadı ve takım ikinci yarıda golleri yemekten kurtulamadı. Milan kalecisi Lorenzo Torriani (21), hatalı top kontrolüyle büyük bir hata yaptı ve Joseph topu ağlara gönderdi.

Kısa süre sonra Ferencváros skoru 0-2'ye taşıdı. Asisti yine Kristoffer Zachariassen yaptı. Norveçli oyuncu kaleye doğru sprint attı, doğru anda sağına baktı ve bomboş durumdaki Joseph'e pas verdi. Joseph de hızlı gelişen kontra atağı basit bir dokunuşla tamamladı.

Maçın kalan bölümünde Milan adına ciddi tehlike yaratabilen tek oyuncu Moreira'ydı. Ancak bu, Dele'nin kırmızı kartının ardından son 15 dakikayı 10 kişi oynayan Macar ekibini gerçekten zorlamaya yetmedi. Başka gol olmadı.