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FüllkrugGetty Images
Christian Guinin

Çeviri:

AC Milan’daki hayal kırıklığına rağmen: Niclas Füllkrug Serie A’da kalacak mı?

Serie A
N. Fuellkrug
Transfers
Premier Lig
West Ham United
Lazio

Niclas Füllkrug’un geleceği ne olacak? Eski Bundesliga golcüsü, görünüşe göre Serie A’da kalabilir.

Gazete Corriere dello Sport'un bir haberine göre, 24 kez Almanya Milli Takımı formasını giyen (14 gol) oyuncu İtalya Serie A ekibi Lazio'ya önerildi.

Buna göre kulüp, santrfor hattı için mali açıdan uygun bir alternatif arıyor ve bu süreçte Füllkrug gündeme geldi. Romalıların şu anda 33 yaşındaki oyuncunun transferini değerlendirdiği belirtiliyor.

Füllkrug'un bonservisinin bulunduğu West Ham United'ın, oyuncunun ayrılmak istemesi halinde bu transfere zorluk çıkarması beklenmiyor. Premier League kulübünde Füllkrug'un neredeyse hiç gelecek perspektifi kalmadığı için, Londra ekibinin hem yeni bir kiralık anlaşmasına hem de bonservisiyle satışa sıcak baktığı ifade ediliyor.

İtalya'ya transferin ön şartı ise Füllkrug'un maaşında indirime gitmesi olacak. 33 yaşındaki oyuncunun West Ham United'da yıllık yaklaşık 5,6 milyon euro kazandığı öne sürülüyor.

Niclas FüllkrugGetty Images

Niclas Füllkrug, ABD, Kanada ve Meksika'daki Dünya Kupası'nı kaçırdı

Geçen sezonun ikinci yarısında forvet oyuncusu AC Milan'a kiralanmıştı ancak burada işler onun adına hiç yolunda gitmedi. Füllkrug, Dünya Kupası kadrosuna girebilme umuduyla bu hamleyi yapmıştı ancak sonunda 20 resmi maçta yalnızca bir gol atabildi.

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Bu nedenle eski Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, ABD, Kanada ve Meksika'daki turnuvada ona kadroda yer vermedi ve santrfor hattı için onun yerine Nick Woltemade'yi (Newcastle United), Kai Havertz'i (FC Arsenal) ve Deniz Undav'ı (VfB Stuttgart) götürdü.

Lazio'nun yanı sıra, son haftalarda Füllkrug'un eski kulübü Werder Bremen'in de 33 yaşındaki oyuncunun transferi için girişimde bulunduğu belirtiliyor. Ancak Yeşil-Beyazlılar, mali şartlar nedeniyle kısa sürede bu transferden vazgeçti.

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