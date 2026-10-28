AC Milan - Bologna: Maç bilgileri

Serie A - Hafta 9 28 Eki 2026 - 13:30 San Siro

AC Milan, Serie A sezonunun 9. haftasında 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19.30'da (SAST; 17.30 GMT / 18.30 CET) San Siro Stadyumu'nda Bologna FC 1909'u ağırlayacak.

Lig'de toparlanan Milan, iddialı Bologna'yla karşılaşıyor

Udine deplasmanındaki etkileyici 2-0'lık performans, AC Milan'ın ihtiyaç duyduğu yanıt oldu. Christian Pulisic'in erken golü ve Omari Hutchinson'ın ikinci yarıda skoru belirleyen golü, Avrupa'da yaşanan hayal kırıklığını geride bıraktırdı. Milan şimdi hafta ortasında, yeniden kazandığı özgüvenle şehre gelen Bologna'yı ağırlamak üzere dikkatini San Siro'ya çeviriyor. Raffaele Palladino'nun Bologna'sı, Inter karşısındaki önceki yenilgisinin ardından hafta sonu Cagliari'yi 2-0 mağlup ederek güçlü bir karşılık verdi. Bu sonuç, çarşamba günkü karşılaşmayı ligin üst sıralarındaki konum açısından kritik hâle getiriyor.

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Kilit eşleşme: Christian Pulisic ve Nicolò Casale

Formda hücumun odak noktası: Christian Pulisic, Udinese karşısında altıncı dakikada attığı etkili golle maçın gidişatını belirledi. Sağ kanattaki doğrudan rakibin üzerine gittiği driplingleri ve hızlı pas bağlantıları, Bologna savunmasını birlikte hareket etmeye ve disiplinli kalmaya zorlayacak.

Savunmanın lideri: Nicolò Casale, Cagliari deplasmanında Bologna'nın gol yemeden tamamladığı maçta savunmayı yönetirken 57. dakikada soğukkanlı bir vuruşla skoru da açtı. Casale'nin Pulisic'in çapraz koşularını takip etmesi ve ceza sahasında Gonçalo Ramos'un fiziksel varlığıyla başa çıkması gerekecek.

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AC Milan'ın muhtemel ilk 11'i:

Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Hutchinson, Jashari, Musah, Cisse; Pulisic, Ramos

Bologna'nın muhtemel ilk 11'i:

Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi

Takım haberleri ve kadrolar

Ruben Amorim, sakatlıkları nedeniyle Alexis Saelemaekers ve Matteo Gabbia'dan yararlanamıyor. İki oyuncunun oynayıp oynayamayacağına ilişkin güncel bilgilerin maç saatine yakın açıklanması bekleniyor. Bu eksikler, Milan teknik direktörünün kadroyu yönetmekte zorlandığı bir döneme denk geliyor.

Bologna Teknik Direktörü Raffaele Palladino da kadrosundaki sakatlıklarla uğraşıyor. Emil Holm ve Riccardo Orsolini forma giyemeyecek. Takımı kötü sonuçlar serisini durdurmaya çalışırken Palladino'nun sahanın farklı bölgelerinde çözümler bulması gerekecek.

Form durumu

Milan, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı; 11 gol atıp beş gol yedi. Son maçında Serie A'da Atalanta'yı 3-2 mağlup etti. Ondan önce ise Avrupa'da Salzburg deplasmanından etkileyici bir 4-0'lık galibiyetle döndü. Bu süreçteki tek yenilgisini Avrupa Ligi'nde Benfica karşısında yaşadı. Ligde Sassuolo ile aldığı 1-1'lik beraberlik de puan kaybettiği diğer maç oldu.

Bologna'nın son beş maçlık karnesinde bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet bulunuyor. Son maçında Inter'e 3-1 yenildi ve bu süreçteki tek galibiyetini Lecce deplasmanında 2-1'lik skorla aldı. Torino ve Sassuolo ile berabere kalan Bologna, Napoli'ye de mağlup oldu.

İkili rekabet

İki takım en son Şubat 2026'da karşılaştı. Milan, Bologna'nın sahasında oynanan Serie A maçını 3-0 kazandı. Takımlar arasındaki son beş karşılaşmanın üçünden galip ayrılan Milan, bu dönemde daha iyi bir karneye sahip. Bologna'nın bu serideki tek galibiyeti, Mayıs 2025'te San Siro'da oynanan bir Coppa Italia maçında geldi.