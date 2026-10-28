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Serie A
team-logoAC Milan
San Siro
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AC Milan-Bologna Serie A maçı öncesi: AC Milan, Bologna karşısında San Siro'da yakaladığı ivmeyi güçlendirmek istiyor

AC Milan - Bologna
Serie A
AC Milan
Bologna

Udinese deplasmanında alınan net 2-0’lık galibiyet, Milan’ın ligdeki ivmesini yeniden kazanmasını sağladı. Milan şimdi, Sardinya’da gol yemeden kazandığı 2-0’lık maçın ardından özgüveni yüksek olan kırmızı-mavili ekibi ağırlayacak.

AC Milan - Bologna: Maç bilgileri

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Serie A - Hafta 9
San Siro

AC Milan, Serie A sezonunun 9. haftasında 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19.30'da (SAST; 17.30 GMT / 18.30 CET) San Siro Stadyumu'nda Bologna FC 1909'u ağırlayacak.

Lig'de toparlanan Milan, iddialı Bologna'yla karşılaşıyor

Udine deplasmanındaki etkileyici 2-0'lık performans, AC Milan'ın ihtiyaç duyduğu yanıt oldu. Christian Pulisic'in erken golü ve Omari Hutchinson'ın ikinci yarıda skoru belirleyen golü, Avrupa'da yaşanan hayal kırıklığını geride bıraktırdı. Milan şimdi hafta ortasında, yeniden kazandığı özgüvenle şehre gelen Bologna'yı ağırlamak üzere dikkatini San Siro'ya çeviriyor. Raffaele Palladino'nun Bologna'sı, Inter karşısındaki önceki yenilgisinin ardından hafta sonu Cagliari'yi 2-0 mağlup ederek güçlü bir karşılık verdi. Bu sonuç, çarşamba günkü karşılaşmayı ligin üst sıralarındaki konum açısından kritik hâle getiriyor.

Udinese Calcio v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images

Kilit eşleşme: Christian Pulisic ve Nicolò Casale

Formda hücumun odak noktası: Christian Pulisic, Udinese karşısında altıncı dakikada attığı etkili golle maçın gidişatını belirledi. Sağ kanattaki doğrudan rakibin üzerine gittiği driplingleri ve hızlı pas bağlantıları, Bologna savunmasını birlikte hareket etmeye ve disiplinli kalmaya zorlayacak.

Savunmanın lideri: Nicolò Casale, Cagliari deplasmanında Bologna'nın gol yemeden tamamladığı maçta savunmayı yönetirken 57. dakikada soğukkanlı bir vuruşla skoru da açtı. Casale'nin Pulisic'in çapraz koşularını takip etmesi ve ceza sahasında Gonçalo Ramos'un fiziksel varlığıyla başa çıkması gerekecek.

FBL-EUR-C3-ASTON VILLA-BOLOGNAGetty Images

AC Milan'ın muhtemel ilk 11'i:

Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Hutchinson, Jashari, Musah, Cisse; Pulisic, Ramos

Bologna'nın muhtemel ilk 11'i:

Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi

Takım haberleri ve kadrolar

AC Milan vs Bologna Muhtemel kadrolar

4-2-3-1
AC Milan crest
AC Milan
MIL
Diziliş
Bologna crest
Bologna
BOL
3-4-3
M. MaignanM. MaignanK. De WinterK. De WinterS. PavlovicS. PavlovicF. TomoriF. TomoriP. EstupinanP. EstupinanO. HutchinsonO. HutchinsonY. MusahY. MusahC. PulisicC. PulisicA. JashariA. JashariD. BartesaghiD. BartesaghiA. CisseA. CisseL. SkorupskiL. SkorupskiN. CasaleN. CasaleM. DarmianM. DarmianA. TheateA. TheateN. ZorteaN. ZorteaT. PobegaT. PobegaL. FergusonL. FergusonJ. MirandaJ. MirandaF. BernardeschiF. BernardeschiJ. OdgaardJ. OdgaardS. MbangulaS. Mbangula
Bologna crest
Bologna
BOL
4-2-3-1
AC Milan

İlk 11

Bologna

Teknik direktör

  • R. Amorim
  • R. Palladino

Ruben Amorim, sakatlıkları nedeniyle Alexis Saelemaekers ve Matteo Gabbia'dan yararlanamıyor. İki oyuncunun oynayıp oynayamayacağına ilişkin güncel bilgilerin maç saatine yakın açıklanması bekleniyor. Bu eksikler, Milan teknik direktörünün kadroyu yönetmekte zorlandığı bir döneme denk geliyor.

Bologna Teknik Direktörü Raffaele Palladino da kadrosundaki sakatlıklarla uğraşıyor. Emil Holm ve Riccardo Orsolini forma giyemeyecek. Takımı kötü sonuçlar serisini durdurmaya çalışırken Palladino'nun sahanın farklı bölgelerinde çözümler bulması gerekecek.

Form durumu

MIL

MIL - Form

SAS
B1-1
SAL
K0-4
ATA
K3-2
BOU
K3-0
UDI
K0-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
BOL

BOL - Form

NAP
K1-0
TOR
B1-1
LEC
K1-2
INT
K1-3
CGL
K0-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Milan, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı; 11 gol atıp beş gol yedi. Son maçında Serie A'da Atalanta'yı 3-2 mağlup etti. Ondan önce ise Avrupa'da Salzburg deplasmanından etkileyici bir 4-0'lık galibiyetle döndü. Bu süreçteki tek yenilgisini Avrupa Ligi'nde Benfica karşısında yaşadı. Ligde Sassuolo ile aldığı 1-1'lik beraberlik de puan kaybettiği diğer maç oldu.

Bologna'nın son beş maçlık karnesinde bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet bulunuyor. Son maçında Inter'e 3-1 yenildi ve bu süreçteki tek galibiyetini Lecce deplasmanında 2-1'lik skorla aldı. Torino ve Sassuolo ile berabere kalan Bologna, Napoli'ye de mağlup oldu.

İkili rekabet

Kafa Kafaya

AC MilanÇizimBologna
3
0
2
Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
0
AC Milan badge
AC Milan
MIL
3
MS
Serie A
AC Milan badge
AC Milan
MIL
1
Bologna badge
Bologna
BOL
0
MS
İtalya Kupası
AC Milan badge
AC Milan
MIL
0
Bologna badge
Bologna
BOL
1
MS
Serie A
AC Milan badge
AC Milan
MIL
3
Bologna badge
Bologna
BOL
1
MS
Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
2
AC Milan badge
AC Milan
MIL
1
MS
8Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı2/5

İki takım en son Şubat 2026'da karşılaştı. Milan, Bologna'nın sahasında oynanan Serie A maçını 3-0 kazandı. Takımlar arasındaki son beş karşılaşmanın üçünden galip ayrılan Milan, bu dönemde daha iyi bir karneye sahip. Bologna'nın bu serideki tek galibiyeti, Mayıs 2025'te San Siro'da oynanan bir Coppa Italia maçında geldi.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
LazioLazioLAZ
9810227+1525
K
K
K
K
K
2
InterInterINT
87102310+1322
K
K
K
B
K
3
RomaRomaROM
9630238+1521
K
B
K
B
B
4
ComoComoCOM
9621178+920
K
K
K
B
K
5
AC MilanAC MilanMIL
8530167+918
K
K
B
K
B
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
B
K
K
K
B
7
JuventusJuventusJUV
8422118+314
K
K
B
K
K
8
TorinoTorinoTOR
94141414013
K
K
K
K
B
9
CagliariCagliariCGL
9414813-513
K
K
K
B
K
10
SSC NapoliSSC NapoliNAP
83231310+311
B
K
K
B
K
11
AtalantaAtalantaATA
83141415-110
B
K
K
K
K
12
LecceLecceLEC
8305914-59
K
K
K
K
K
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
K
K
K
B
K
14
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
K
K
K
B
K
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
K
K
K
K
K
16
GenoaGenoaGEN
8215613-77
K
K
K
K
B
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
K
K
K
K
K
18
FiorentinaFiorentinaFIO
8116919-104
K
K
K
B
K
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
K
K
K
K
K
20
VeneziaVeneziaVEN
8107617-113
K
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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