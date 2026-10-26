AC Milan - Bologna: Maç bilgileri

Serie A - Hafta 9 28 Eki 2026 - 13:30 San Siro

AC Milan, Serie A sezonunun 9. haftasında 28 Ekim 2026 Çarşamba günü SAST 19.30'da (GMT 17.30 / CET 18.30) San Siro Stadyumu'nda Bologna FC 1909'u ağırlayacak.

Ligde toparlanan AC Milan, iddialı Bologna ile karşılaşıyor

Udine deplasmanındaki etkili 2-0'lık performans, AC Milan'a tam da ihtiyaç duyduğu yanıtı verdi. Christian Pulisic'in erken gelen golü ve Omari Hutchinson'ın ikinci yarıda skoru perçinleyen golü, Avrupa'daki hayal kırıklığını geride bıraktırdı. AC Milan, hafta içi oynanacak karşılaşmada San Siro'da, yeniden özgüven kazanmış olarak Milano'ya gelen Bologna'yı ağırlayacak. Raffaele Palladino yönetimindeki Bologna, Inter'e karşı aldığı önceki yenilginin ardından hafta sonunda Cagliari'yi 2-0 mağlup ederek güçlü bir karşılık verdi. Bu da çarşamba günkü mücadeleyi ligin üst sıralarındaki yerlerini belirleme açısından kritik hâle getiriyor.

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Kilit eşleşme: Christian Pulisic ve Nicolò Casale

Formda hücumun odak noktası: Christian Pulisic, Udinese karşısında altıncı dakikada attığı etkili golle maçın gidişatını belirledi. Sağ kanattaki doğrudan rakibe yönelen top sürüşleri ve hızlı pas bağlantıları, Bologna savunmasını birbirine yakın ve disiplinli kalmaya zorlayacak.

Savunmaya liderlik eden stoper: Nicolò Casale, Bologna'nın Cagliari deplasmanında gol yemeden tamamladığı maçta savunmaya liderlik ederken 57. dakikada soğukkanlı bir vuruşla takımının ilk golünü de attı. Casale'nin Pulisic'in çapraz koşularını kontrol etmesi ve ceza sahasında Gonçalo Ramos'un fiziksel etkisiyle başa çıkması gerekecek.

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Taktik analiz ve muhtemel ilk 11'ler

AC Milan (4-4-2): Maignan; Athekame, Gabbia, Pavlović, Bartesaghi; Hutchinson, Fofana, Modrić, Rabiot; Pulisic, Ramos.

Bologna FC 1909 (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi.

Maça bakış: Sahasında maçın güçlü favorisi olan AC Milan, Luka Modrić'in pasları ve kanat beklerinin hücuma agresif desteğiyle tempoyu belirlemeyi hedefliyor. Bologna ise savunmaya geçişte beş oyuncuyla kompakt bir yapı kurarak ev sahibinin oyununu bozmayı amaçlayacak. Konuk ekip, AC Milan'ın önde kurduğu savunma hattının arkasındaki boşluklardan yararlanmak için eski AC Milan orta saha oyuncusu Tommaso Pobega'nın oyun kuruculuğuna ve Nicolò Cambiaghi'nin kontra ataklardaki hızına güvenecek.

Takım haberleri ve kadrolar

Ruben Amorim, sakatlıkları nedeniyle Alexis Saelemaekers ve Matteo Gabbia'dan yararlanamıyor. Oyuncuların forma giyme durumlarına ilişkin güncellemelerin maç saatine doğru gelmesi bekleniyor. Bu eksikler, AC Milan teknik direktörünün kadro yönetiminde baskı altında olduğu bir döneme denk geliyor.

Bologna teknik direktörü Raffaele Palladino da kadrosundaki sakatlıklarla uğraşıyor; Emil Holm ve Riccardo Orsolini forma giyemeyecek. Takımının kötü sonuçlar serisini durdurmaya çalıştığı bu dönemde Palladino'nun sahanın farklı bölgelerinde çözümler bulması gerekecek.

Form durumu

AC Milan, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı; 11 gol atıp beş gol yedi. Son maçında Serie A'da Atalanta'yı 3-2 mağlup etti. Bundan önce ise Avrupa'da Salzburg deplasmanından 4-0'lık üstün bir galibiyetle döndü. Bu serideki tek yenilgisini Avrupa Ligi'nde Benfica karşısında aldı. Ligde Sassuolo ile 1-1 berabere kaldığı maç ise puan kaybettiği diğer karşılaşma oldu.

Bologna'nın son beş maçlık bilançosu bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi. Son maçında Inter'e 3-1 kaybeden takım, bu süreçteki tek galibiyetini Lecce deplasmanında 2-1'lik skorla aldı. Torino ve Sassuolo ile berabere kalan Bologna, bu seride Napoli'ye de yenildi.

İki takım arasındaki maçlar

İki takım son olarak Şubat 2026'da karşılaştı. AC Milan, Bologna'nın sahasında oynanan Serie A maçını 3-0 kazandı. Kulüpler arasındaki son beş karşılaşmanın üçünü kazanan AC Milan, bu dönemde daha başarılı bir performans sergiledi. Bologna'nın bu serideki tek galibiyeti, Mayıs 2025'te San Siro'da oynanan bir İtalya Kupası maçında geldi.