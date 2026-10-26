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Serie A
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San Siro
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AC Milan-Bologna Serie A maç önü: Milan, San Siro'da yakaladığı ivmeyi Bologna karşısında sürdürmek istiyor

AC Milan - Bologna
Serie A
AC Milan
Bologna

Udinese deplasmanında alınan 2-0'lık net galibiyet, Milan'ın ligdeki ivmesini yeniden kazanmasını sağladı. Milan şimdi, Sardinya'da gol yemeden kazandığı 2-0'lık maçın ardından özgüveni yüksek olan kırmızı-mavilileri ağırlayacak.

AC Milan - Bologna: Maç bilgileri

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Serie A - Hafta 9
San Siro

AC Milan, Serie A sezonunun 9. haftasında 28 Ekim 2026 Çarşamba günü SAST 19.30'da (GMT 17.30 / CET 18.30) San Siro Stadyumu'nda Bologna FC 1909'u ağırlayacak.

Ligde toparlanan AC Milan, iddialı Bologna ile karşılaşıyor

Udine deplasmanındaki etkili 2-0'lık performans, AC Milan'a tam da ihtiyaç duyduğu yanıtı verdi. Christian Pulisic'in erken gelen golü ve Omari Hutchinson'ın ikinci yarıda skoru perçinleyen golü, Avrupa'daki hayal kırıklığını geride bıraktırdı. AC Milan, hafta içi oynanacak karşılaşmada San Siro'da, yeniden özgüven kazanmış olarak Milano'ya gelen Bologna'yı ağırlayacak. Raffaele Palladino yönetimindeki Bologna, Inter'e karşı aldığı önceki yenilginin ardından hafta sonunda Cagliari'yi 2-0 mağlup ederek güçlü bir karşılık verdi. Bu da çarşamba günkü mücadeleyi ligin üst sıralarındaki yerlerini belirleme açısından kritik hâle getiriyor.

Udinese Calcio v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images

Kilit eşleşme: Christian Pulisic ve Nicolò Casale

Formda hücumun odak noktası: Christian Pulisic, Udinese karşısında altıncı dakikada attığı etkili golle maçın gidişatını belirledi. Sağ kanattaki doğrudan rakibe yönelen top sürüşleri ve hızlı pas bağlantıları, Bologna savunmasını birbirine yakın ve disiplinli kalmaya zorlayacak.

Savunmaya liderlik eden stoper: Nicolò Casale, Bologna'nın Cagliari deplasmanında gol yemeden tamamladığı maçta savunmaya liderlik ederken 57. dakikada soğukkanlı bir vuruşla takımının ilk golünü de attı. Casale'nin Pulisic'in çapraz koşularını kontrol etmesi ve ceza sahasında Gonçalo Ramos'un fiziksel etkisiyle başa çıkması gerekecek.

FBL-EUR-C3-ASTON VILLA-BOLOGNAGetty Images

Taktik analiz ve muhtemel ilk 11'ler

AC Milan (4-4-2): Maignan; Athekame, Gabbia, Pavlović, Bartesaghi; Hutchinson, Fofana, Modrić, Rabiot; Pulisic, Ramos.

Bologna FC 1909 (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi.

Maça bakış: Sahasında maçın güçlü favorisi olan AC Milan, Luka Modrić'in pasları ve kanat beklerinin hücuma agresif desteğiyle tempoyu belirlemeyi hedefliyor. Bologna ise savunmaya geçişte beş oyuncuyla kompakt bir yapı kurarak ev sahibinin oyununu bozmayı amaçlayacak. Konuk ekip, AC Milan'ın önde kurduğu savunma hattının arkasındaki boşluklardan yararlanmak için eski AC Milan orta saha oyuncusu Tommaso Pobega'nın oyun kuruculuğuna ve Nicolò Cambiaghi'nin kontra ataklardaki hızına güvenecek.

Takım haberleri ve kadrolar

AC Milan vs Bologna Muhtemel kadrolar

3-4-2-1
AC Milan crest
AC Milan
MIL
page.match.formation.title
Bologna crest
Bologna
BOL
3-4-3
M. MaignanM. MaignanM. GilaM. GilaK. De WinterK. De WinterS. PavlovicS. PavlovicA. RabiotA. Rabiotteam-logoD. MoreiraL. ModricL. ModricY. MusahY. MusahO. HutchinsonO. HutchinsonC. PulisicC. PulisicG. RamosG. RamosL. SkorupskiL. SkorupskiN. CasaleN. CasaleM. DarmianM. DarmianA. TheateA. TheateN. ZorteaN. ZorteaL. FergusonL. FergusonT. PobegaT. PobegaJ. MirandaJ. MirandaF. BernardeschiF. BernardeschiJ. OdgaardJ. OdgaardN. CambiaghiN. Cambiaghi
Bologna crest
Bologna
BOL
3-4-2-1
AC Milan

İlk 11

Bologna

Teknik direktör

  • R. Amorim
  • R. Palladino

Ruben Amorim, sakatlıkları nedeniyle Alexis Saelemaekers ve Matteo Gabbia'dan yararlanamıyor. Oyuncuların forma giyme durumlarına ilişkin güncellemelerin maç saatine doğru gelmesi bekleniyor. Bu eksikler, AC Milan teknik direktörünün kadro yönetiminde baskı altında olduğu bir döneme denk geliyor.

Bologna teknik direktörü Raffaele Palladino da kadrosundaki sakatlıklarla uğraşıyor; Emil Holm ve Riccardo Orsolini forma giyemeyecek. Takımının kötü sonuçlar serisini durdurmaya çalıştığı bu dönemde Palladino'nun sahanın farklı bölgelerinde çözümler bulması gerekecek.

Form durumu

MIL

MIL - Form

SAS
B1-1
SAL
K0-4
ATA
K3-2
BOU
K3-0
UDI
K0-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
BOL

BOL - Form

NAP
K1-0
TOR
B1-1
LEC
K1-2
INT
K1-3
CGL
K0-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

AC Milan, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı; 11 gol atıp beş gol yedi. Son maçında Serie A'da Atalanta'yı 3-2 mağlup etti. Bundan önce ise Avrupa'da Salzburg deplasmanından 4-0'lık üstün bir galibiyetle döndü. Bu serideki tek yenilgisini Avrupa Ligi'nde Benfica karşısında aldı. Ligde Sassuolo ile 1-1 berabere kaldığı maç ise puan kaybettiği diğer karşılaşma oldu.

Bologna'nın son beş maçlık bilançosu bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi. Son maçında Inter'e 3-1 kaybeden takım, bu süreçteki tek galibiyetini Lecce deplasmanında 2-1'lik skorla aldı. Torino ve Sassuolo ile berabere kalan Bologna, bu seride Napoli'ye de yenildi.

İki takım arasındaki maçlar

Kafa Kafaya

AC MilanÇizimBologna
3
0
2
Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
0
AC Milan badge
AC Milan
MIL
3
MS
Serie A
AC Milan badge
AC Milan
MIL
1
Bologna badge
Bologna
BOL
0
MS
İtalya Kupası
AC Milan badge
AC Milan
MIL
0
Bologna badge
Bologna
BOL
1
MS
Serie A
AC Milan badge
AC Milan
MIL
3
Bologna badge
Bologna
BOL
1
MS
Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
2
AC Milan badge
AC Milan
MIL
1
MS
8Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı2/5

İki takım son olarak Şubat 2026'da karşılaştı. AC Milan, Bologna'nın sahasında oynanan Serie A maçını 3-0 kazandı. Kulüpler arasındaki son beş karşılaşmanın üçünü kazanan AC Milan, bu dönemde daha başarılı bir performans sergiledi. Bologna'nın bu serideki tek galibiyeti, Mayıs 2025'te San Siro'da oynanan bir İtalya Kupası maçında geldi.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
InterInterINT
87102310+1322
K
K
K
B
K
2
LazioLazioLAZ
8710165+1122
K
K
K
K
B
3
RomaRomaROM
8530196+1318
B
K
B
B
K
4
AC MilanAC MilanMIL
8530167+918
K
K
B
K
B
5
ComoComoCOM
8521147+717
K
K
B
K
K
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
B
K
K
K
B
7
JuventusJuventusJUV
8422118+314
K
K
B
K
K
8
TorinoTorinoTOR
84131311+213
K
K
K
B
K
9
CagliariCagliariCGL
841369-313
K
K
B
K
K
10
SSC NapoliSSC NapoliNAP
83231310+311
B
K
K
B
K
11
AtalantaAtalantaATA
83141415-110
B
K
K
K
K
12
LecceLecceLEC
8305914-59
K
K
K
K
K
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
K
K
K
B
K
14
SassuoloSassuoloSAS
82241216-48
K
K
B
K
K
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
K
K
K
K
K
16
GenoaGenoaGEN
8215613-77
K
K
K
K
B
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
K
K
K
K
K
18
FiorentinaFiorentinaFIO
8116919-104
K
K
K
B
K
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
K
K
K
K
K
20
VeneziaVeneziaVEN
8107617-113
K
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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