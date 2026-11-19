AC Milan, Adidas'la kazançlı bir forma anlaşması imzaladıktan sonra Napoli'nin yıldızı Scott McTominay'i başlıca transfer hedeflerinden biri olarak belirledi. Milan, artan mali gücünün ve Adidas'la ortak bağlarının, sözleşme görüşmeleri tıkanan İskoçya millî futbolcusunu kadrosuna katmasına yardımcı olmasını umuyor.

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Milan'ın hedefi McTominay transferi

Milan, transfer piyasasında yeni kazandığı mali gücü kullanmaya hazırlanıyor. İddialara göre kulüp, Napoli orta sahası McTominay'i ileride gerçekleştirebileceği büyük ses getirecek bir transfer için başlıca hedeflerinden biri olarak belirledi. Bu iddialı hedefin arkasında, Milan'ın Adidas'la kazançlı bir yeni forma sponsorluğu anlaşmasına varması bulunuyor.

Quotidiano Nazionale'ye göre bu büyük mali katkı, kulübün üst düzey oyuncuların peşine düşmesini sağlayacak. 2028'de başlayacak anlaşma 10 yıl sürecek. Tarihi Serie A kulübüne sezon başına 50 milyon avro garanti eden anlaşma, kadroya büyük yatırımların önünü açıyor.

İlgiyi artıran Adidas bağlantısı

İskoçya millî futbolcusunu Milan için cazip kılan tek etken, kulübün elde edeceği büyük ve garantili gelir değil. McTominay şu anda Alman spor giyim devinin öne çıkan tanıtım yüzlerinden biri. Adidas'la kurdukları bu ortak ticari bağ, gelecekteki olası bir transfer yarışında Milan'a özel bir avantaj sağlayabilir.

Aynı habere göre bu ilişki, McTominay'i kadrosuna katma konusunda Milan'ı oldukça avantajlı bir konuma getiriyor. Transferi finanse edecek mali gücün ortak bir sponsorla birleşmesi, San Siro kulübü için son derece elverişli koşullar yaratıyor.

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Sözleşme çıkmazı Milan'a fırsat yaratıyor

Milan bir sonraki hamlesini planlarken Napoli, McTominay'in uzun vadede takımda kalmasını sağlamakta zorlanıyor . Orta saha oyuncusunun Stadio Maradona'daki sözleşmesi Haziran 2028'e kadar sürüyor ancak sözleşme yenileme görüşmeleri tamamen tıkanmış durumda.

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Haberlere göre taraflar, devam eden görüşmelerde anlaşmaktan hâlâ çok uzak. İddiaya göre oyuncu, Napoli'de kalış süresini uzatmak için yıllık 7 milyon avro değerinde yeni bir sözleşme talep etti.

TMW kısa süre önce, bu kadar yüksek bir maaş talebini karşılamanın neredeyse hiçbir Serie A kulübü için mümkün görülmediğini bildirdi. Ancak Milan'ın yeni ticari gücü, kulübü İtalya'daki nadir istisnalardan biri hâline getiriyor.

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McTominay'i şimdi ne bekliyor?

Napoli artık maaş politikasının sınırlarını aşıp aşmayacağına karar vermek zorunda. Aksi hâlde en etkili oyuncularından birini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. Sözleşme konusundaki çıkmaz uzadıkça kulüp, dışarıdan gelecek tekliflere karşı daha savunmasız hâle geliyor.

Milan, Adidas'la başlayacak yeni dönemi yaklaşırken gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürecek. Napoli orta saha oyuncusunu satarak gelir elde etmeye karar verirse Milan, transfer için gereken mali imkânlara sahip olduğunu biliyor. McTominay şimdilik Stadio Maradona'daki görevlerine odaklanmış durumda. Ancak oyuncunun kulüpteki uzun vadeli geleceği artık çok daha belirsiz görünüyor.