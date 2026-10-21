Christopher Nkunku, uzun vadeli geleceği konusunda AC Milan'a net bir mesaj verdi. RB Leipzig'deki mevcut kiralık dönemi sona erdiğinde San Siro'ya dönmeye pek istekli olmadığını kabul etti. Alman kulübünde kiralık olarak forma giyen Fransız millî futbolcu, Bundesliga'ya dönüşünde başarılı bir dönem geçiriyor ve Almanya'da kalmasını sağlayacak kalıcı bir anlaşmaya varılmasını umuyor.

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Forvetin önceliği Bundesliga'da kalmak

Nkunku, geleceğine ilişkin düşüncelerini açıklamakta gecikmedi ve AC Milan'a dönüş ihtimaline kapıyı büyük ölçüde kapattı. 28 yaşındaki oyuncu, 2026-27 sezonuna hızlı bir başlangıç yaparak yalnızca sekiz maçta dört gol ve iki asist kaydetti. Kiralık anlaşmasında 28 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunması nedeniyle karar Leipzig'in elinde. Nkunku ise kalıcı sözleşme imzalamaya hazır olduğunu doğruladı. Mutlu olduğunu söylese de nihai kararın görüşmeleri yürüten iki kulübe bağlı olduğunu kabul ediyor.

Nkunku, Sport Bild'e verdiği yakın tarihli röportajda, Bulinews'in aktardığına göre şöyle konuştu: “Sezonun başlangıcını daha yeni geride bıraktık. Bu görüşmelere dahil olan birkaç taraf da var. Her şeyden önce kulüplerin sezon sonunda anlaşmaya varması gerekecek. Dolayısıyla bu yalnızca bana bağlı değil. Ama elbette burada daha uzun süre kalmayı rahatlıkla düşünebilirim.”

İtalya ve Londra'da yaşadığı zorluklar

Nkunku'nun Almanya'da kalmak istemesinin ardında, 2023'te Leipzig'den ilk ayrılışının ardından yaşadığı zorlu dönem var. Chelsea'ye 52 milyon sterlinlik ses getiren transferi, gelişinden kısa süre sonra yaşadığı ciddi diz sakatlığının gölgesinde kaldı. Bu sakatlık Stamford Bridge'deki etkisini sınırladı ve Chelsea formasıyla iki sezonda çıktığı 62 maçta 18 gol attı.

Ardından 2025-26 sezonu için AC Milan'a transfer olması da kariyerini tam anlamıyla yeniden yükselişe geçiremedi. Milan formasıyla tüm kulvarlarda 35 maça çıkmasına rağmen yalnızca sekiz gol buldu.

Getty Images

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Leipzig hâlâ özel bir yer

Red Bull Arena'ya dönüş, Nkunku'ya fazlasıyla ihtiyaç duyduğu duygusal ve profesyonel yeni başlangıcı sağladı. Kulüpteki ilk dönemi, 172 maçta attığı 70 golle kariyerinin tartışmasız zirvesi olmayı sürdürüyor. Fransız oyuncu, yeniden istikrarlı biçimde en üst düzeyde performans göstermek için ihtiyaç duyduğu ortamın Leipzig'de olduğuna inanıyor.

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Kulübe duyduğu bağlılıktan söz eden Nkunku, “Kariyerimde ve hayatımda çok önemli anları Leipzig'de ve RB ile yaşadım. O dört yıldan gerçekten çok keyif aldım. Taraftarların beni ne kadar sevdiğini de hissedebiliyorum; buradaki aile ortamını da hissediyorum. Bu benim için önemli. Çok mutluyum. Şehirde ve kulüpte kendimi çok rahat hissediyorum. Önceki dönemimden buradaki her şeyi biliyorum. Burası benim için özel bir yer” diye ekledi.

Fransa hedefi ve Zidane hayranlığı

Nkunku röportajda, en son geçen yılın kasım ayında formasını giydiği Fransa millî takımına yeniden çağrılma hedefinden de söz etti. “Hayal doğru kelime değil ama artık bu benim net hedefim” dedi. “Oynadığım seviyede ülkenizi de temsil etmek istersiniz. Daha önce millî takımda yer aldım ve şimdi oraya dönmek istiyorum.”

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Efsanevi orta saha oyuncusu Zinedine Zidane'ın Fransa'nın başına geçmesi hâlinde çocukluk idolünün yönetiminde oynama ihtimali, forvet için bir başka motivasyon kaynağı. Zidane'ın performanslarıyla bir nesle ilham verdiği Almanya'daki 2006 Dünya Kupası'nı anımsayan Nkunku, “Zidane bir efsane. Fransa'nın sahip olduğu en büyük futbolcu. Herkes onu seviyor ve ben küçük bir çocukken en büyük rol modellerimden biriydi” diye ekledi.