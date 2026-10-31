AC Milan, savunma oyuncusu Fikayo Tomori'nin uyluk sakatlığı nedeniyle bir aya kadar sahalardan uzak kalmasının beklenmesiyle önemli bir darbe aldı. İngiliz stoper, bu hafta sonu ezeli rakibi Inter'e karşı oynanacak ve heyecanla beklenen Derby della Madonnina'nın yanı sıra birkaç maçta daha forma giyemeyecek.

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Milan'a Tomori'den sakatlık darbesi

Milan, sezonunun kritik bir bölümünde savunma oyuncusu Tomori'den yoksun kalacak. Sıkıntılı bir uyluk sakatlığı yaşayan İngiliz oyuncunun yaklaşık bir ay resmî maçlarda forma giyememesi ve yaklaşan kasım ayı millî takım arasının sonrasına kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Tomori, kasındaki sorunu takımının Bologna karşısında aldığı hayal kırıklığı yaratan 4-2'lik yenilgide yaşadı. Bu sakatlık, zorlu bir lig ve Avrupa fikstürüne hazırlanan teknik ekibin planlarını ciddi biçimde zorlaştırıyor.

Uyluk sakatlığı Tomori'yi derbiden uzak tutacak

Tomori, hafta içindeki Bologna maçına alışık olmadığı bir mevkide, sağ bekte başladı. Ancak yaşadığı fiziksel sorun nedeniyle devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Haberi aktaran Sky Sport Italia'ya göre savunma oyuncusu, sağ uyluğundaki medial fleksör kasından sakatlandı. Bu tür bir sakatlıkta iyileşme süresi genellikle yaklaşık dört hafta. Sakatlığın zamanlaması hem oyuncu hem de kulüp için büyük bir darbe. Tomori'nin bu hafta sonu ezeli rakip Inter'e karşı oynanacak ve merakla beklenen Derby della Madonnina'da forma giyemeyeceği kesinleşti.

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Milan'ı yoğun bir fikstür bekliyor

Milan'ın savunma seçeneklerine gelen darbenin etkisi, yaklaşan derbinin çok ötesine uzanıyor. Tomori, kasım ayındaki millî takım arasına kadar takımının Ferencvaros ve Genoa'ya karşı oynayacağı iki maçı da kesin olarak kaçıracak.

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Sezonun kritik bir döneminde yokluğu, Milan'ın savunmadaki kadro derinliğini zorlayacak. Ayrıca İngiliz oyuncunun aranın hemen ardından oynanacak maçlarda da forma giymesi pek olası görünmüyor.

Milan'ı sahalara dönüşünde oldukça yoğun bir fikstür bekliyor. Tomori'nin 22 Kasım'da Frosinone ile oynanacak Serie A maçını, 26 Kasım'daki Olympiacos karşılaşmasını ve 30 Kasım'da Cagliari ile yapılacak lig maçını kaçırması bekleniyor.

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Derbi öncesi sakatlık cephesinden iyi haber bekleniyor

Tomori'yi kritik bir ay boyunca kaybetmenin yarattığı büyük hayal kırıklığına rağmen Milan, sakatlık cephesinden bazı sevindirici haberler aldı. Kulüp, Inter'e karşı oynanacak önemli derbi için üç önemli oyuncusuna yeniden kavuşmayı umuyor. Mario Gila, Diego Moreira ve Adrien Rabiot'nun iyileşme süreçleri iyi ilerliyor; üçü de hafta sonundaki maç öncesinde sahalara dönmeye çalışıyor.