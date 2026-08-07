AC Milan 2026/27 biletleri nasıl alınır: Serie A fiyatları, fikstür ve daha fazlası

AC Milan, San Siro'daki köklü değişimin ardından 2026/27 sezonuna yeni teknik direktör Ruben Amorim yönetiminde giriyor. Geçen sezonun son bölümündeki çöküş, Rossoneri'ye Şampiyonlar Ligi biletine mal oldu ve bunun ardından Massimiliano Allegri, sportif direktör ve kulübün CEO'su görevlerinden ayrıldı. Milan, bu sezon Amorim yönetiminde yeniden yapılanmaya çalışırken Şampiyonlar Ligi yerine Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. GOAL, bu sezon AC Milan bileti satın alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi bir araya getirdi.
AC Milan'ın 2026/27 Serie A fikstürünün tamamı
Tarih ve Saat
Karşılaşma
Stat
Organizasyon
Biletler
23 Ağu 2026
Torino - Milan
Stadio Olimpico Grande Torino (Deplasman)
Serie A
28-30 Ağu 2026
Milan - Venezia
San Siro (İç saha)
Serie A
6 Eyl 2026
Juventus - Milan
Allianz Stadium (Deplasman)
Serie A
12-13 Eyl 2026
Lazio - Milan
Stadio Olimpico (Deplasman)
Serie A
20 Eyl 2026
Milan - Lecce
San Siro (İç saha)
Serie A
11 Eki 2026
Sassuolo - Milan
Mapei Stadium (Deplasman)
Serie A
18 Eki 2026
Milan - Atalanta
San Siro (İç saha)
Serie A
25 Eki 2026
Udinese - Milan
Bluenergy Stadium (Deplasman)
Serie A
28 Eki 2026 Çar
Milan - Bologna
San Siro (İç saha)
Serie A
1 Kas 2026
Milan - Inter (Derby della Madonnina, 1. maç)
San Siro (İç saha)
Serie A
8 Kas 2026
Genoa - Milan
Stadio Luigi Ferraris (Deplasman)
Serie A
22 Kas 2026
Milan - Frosinone
San Siro (İç saha)
Serie A
29 Kas 2026
Cagliari - Milan
Unipol Domus (Deplasman)
Serie A
6 Ara 2026
Milan - Parma
San Siro (İç saha)
Serie A
13 Ara 2026
Napoli - Milan
Stadio Diego Armando Maradona (Deplasman)
Serie A
20 Ara 2026
Milan - Como
San Siro (İç saha)
Serie A
3 Oca 2027
Monza - Milan
U-Power Stadium (Deplasman)
Serie A
6 Oca 2027 Çar
Milan - Fiorentina
San Siro (İç saha)
Serie A
10 Oca 2027
Roma - Milan
Stadio Olimpico (Deplasman)
Serie A
17 Oca 2027
Milan - Torino
San Siro (İç saha)
Serie A
24 Oca 2027
Frosinone - Milan
Stadio Benito Stirpe (Deplasman)
Serie A
31 Oca 2027
Milan - Juventus
San Siro (İç saha)
Serie A
7 Şub 2027
Bologna - Milan
Stadio Renato Dall'Ara (Deplasman)
Serie A
14 Şub 2027
Inter - Milan (Derby della Madonnina, 2. maç)
San Siro (Deplasman - Inter'in iç saha maçı)
Serie A
21 Şub 2027
Milan - Genoa
San Siro (İç saha)
Serie A
28 Şub 2027
Como - Milan
Stadio Giuseppe Sinigaglia (Deplasman)
Serie A
7 Mar 2027
Milan - Cagliari
San Siro (İç saha)
Serie A
14 Mar 2027
Milan - Sassuolo
San Siro (İç saha)
Serie A
21 Mar 2027
Atalanta - Milan
Gewiss Stadium (Deplasman)
Serie A
4 Nis 2027
Milan - Monza
San Siro (İç saha)
Serie A
11 Nis 2027
Fiorentina - Milan
Stadio Artemio Franchi (Deplasman)
Serie A
18 Nis 2027
Milan - Napoli
San Siro (İç saha)
Serie A
25 Nis 2027
Lecce - Milan
Stadio Via del Mare (Deplasman)
Serie A
2 May 2027
Milan - Lazio
San Siro (İç saha)
Serie A
9 May 2027
Parma - Milan
Stadio Ennio Tardini (Deplasman)
Serie A
16 May 2027
Milan - Roma
San Siro (İç saha)
Serie A
23 May 2027
Venezia - Milan
Stadio Pier Luigi Penzo (Deplasman)
Serie A
30 May 2027
Milan - Udinese
San Siro (İç saha)
Serie A
AC Milan bileti nasıl alınır?
- Satış tarihleri ve uygunluk durumunu düzenli olarak kontrol ederek kulübün resmi bilet portalı üzerinden satın alın.
- En yüksek talep Derby della Madonnina'ya (Inter'e karşı) ve Juventus ile Napoli maçlarına oluyor; bu karşılaşmalar genellikle resmi kanallar üzerinden hızla tükeniyor.
- Resmi biletler tükendiyse veya kısa süre kala belirli bir maç için bilet arıyorsanız, StubHub gibi ikincil pazar yerleri, alıcı koruması da dahil olmak üzere yerinizi garantilemenin güvenilir bir yoludur.
AC Milan biletleri ne kadar?
- Fiyatlar rakibe, koltuğun konumuna ve talebe göre değişir; Inter, Juventus ve Napoli'ye karşı oynanan öne çıkan maçlar en yüksek fiyatlara sahiptir.
- Genel giriş ve üst tribün koltukları, San Siro'ya girmenin en uygun fiyatlı yolunu sunar.
- Premium ve saha kenarı konumlarda fiyat farkı belirgin ölçüde daha yüksektir; özellikle de derbi maçlarında.
- Fiyatların talebe göre dalgalandığı StubHub üzerinden ikincil pazar, son dakika veya tükenen maçlar için iyi bir seçenektir.
Ücretler her yaz gözden geçirildiği için en güncel doğrulanmış fiyatlandırma adına kulübün resmi portalını kontrol edin.
2026/27'de AC Milan'dan ne beklenmeli?
Milan'ın 2025/26 sezonu çok şey vaat etti ancak çöküşle sona erdi: 2025'te 11 yıllık aranın ardından kulübe dönen Massimiliano Allegri yönetimindeki güçlü başlangıç, sezonun son düzlüğünde ciddi şekilde geriledi ve son haftada sahasında Cagliari'ye kaybedilmesi beşinciliği kesinleştirerek Şampiyonlar Ligi'nin kaçmasına neden oldu. Bunun yankısı ağır oldu; Allegri, CEO Giorgio Furlani, sportif direktör Igli Tare ve transferden sorumlu Geoffrey Moncada sezonun bitiminden sonraki günler içinde ayrıldı.
Sahipler RedBird Capital ve danışman Zlatan Ibrahimovic, Old Trafford'da yalnızca 63 maç görev yaptıktan sonra Manchester United'dan yeni ayrılan Ruben Amorim'e yöneldi ve kendisini Temmuz 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere üç yıllık sözleşmeyle göreve getirdi. Amorim, Christian Pulisic ve Rafael Leao etrafında kurulmuş bir kadroyu devralıyor ve çalkantılı bir sezon öncesi dönemin ardından yeniden yapılanma görevi üstleniyor. Milan bu sezon Şampiyonlar Ligi yerine Avrupa Ligi'nde mücadele edecek ve son şampiyon Inter'e karşı oynanacak iki Derby della Madonnina maçı da sezonun öne çıkan fikstürleri arasında yer alıyor.
San Siro'nun tarihi
San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) 1926'da açıldı ve 80.018 seyirci kapasitesiyle hâlâ İtalya'nın en büyük stadyumu olmayı sürdürüyor. AC Milan ile Inter Milan'ın ortak evi olan statta Derby della Madonnina oynanıyor; ayrıca FIFA Dünya Kupası maçlarına (1934 ve 1990), 1980 Avrupa Şampiyonası'na ve dört Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi finaline (1965, 1970, 2001 ve 2016) ev sahipliği yaptı. Stadyum ayrıca şubatta 2026 Kış Olimpiyatları'nın açılış törenine de ev sahipliği yaparak dünyanın en köklü spor mekânlarından biri olma statüsünü pekiştirdi.