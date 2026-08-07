AC Milan 2026/27 biletleri nasıl alınır: Serie A fiyatları, fikstür ve daha fazlası

AC Milan, San Siro'daki köklü değişimin ardından 2026/27 sezonuna yeni teknik direktör Ruben Amorim yönetiminde giriyor. Geçen sezonun son bölümündeki çöküş, Rossoneri'ye Şampiyonlar Ligi biletine mal oldu ve bunun ardından Massimiliano Allegri, sportif direktör ve kulübün CEO'su görevlerinden ayrıldı. Milan, bu sezon Amorim yönetiminde yeniden yapılanmaya çalışırken Şampiyonlar Ligi yerine Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. GOAL, bu sezon AC Milan bileti satın alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi bir araya getirdi.

AC Milan'ın 2026/27 Serie A fikstürünün tamamı

Tarih ve Saat Karşılaşma Stat Organizasyon Biletler 23 Ağu 2026 Torino - Milan Stadio Olimpico Grande Torino (Deplasman) Serie A Biletler 28-30 Ağu 2026 Milan - Venezia San Siro (İç saha) Serie A Biletler 6 Eyl 2026 Juventus - Milan Allianz Stadium (Deplasman) Serie A Biletler 12-13 Eyl 2026 Lazio - Milan Stadio Olimpico (Deplasman) Serie A Biletler 20 Eyl 2026 Milan - Lecce San Siro (İç saha) Serie A Biletler 11 Eki 2026 Sassuolo - Milan Mapei Stadium (Deplasman) Serie A Biletler 18 Eki 2026 Milan - Atalanta San Siro (İç saha) Serie A Biletler 25 Eki 2026 Udinese - Milan Bluenergy Stadium (Deplasman) Serie A Biletler 28 Eki 2026 Çar Milan - Bologna San Siro (İç saha) Serie A Biletler 1 Kas 2026 Milan - Inter (Derby della Madonnina, 1. maç) San Siro (İç saha) Serie A Biletler 8 Kas 2026 Genoa - Milan Stadio Luigi Ferraris (Deplasman) Serie A Biletler 22 Kas 2026 Milan - Frosinone San Siro (İç saha) Serie A Biletler 29 Kas 2026 Cagliari - Milan Unipol Domus (Deplasman) Serie A Biletler 6 Ara 2026 Milan - Parma San Siro (İç saha) Serie A Biletler 13 Ara 2026 Napoli - Milan Stadio Diego Armando Maradona (Deplasman) Serie A Biletler 20 Ara 2026 Milan - Como San Siro (İç saha) Serie A Biletler 3 Oca 2027 Monza - Milan U-Power Stadium (Deplasman) Serie A Biletler 6 Oca 2027 Çar Milan - Fiorentina San Siro (İç saha) Serie A Biletler 10 Oca 2027 Roma - Milan Stadio Olimpico (Deplasman) Serie A Biletler 17 Oca 2027 Milan - Torino San Siro (İç saha) Serie A Biletler 24 Oca 2027 Frosinone - Milan Stadio Benito Stirpe (Deplasman) Serie A Biletler 31 Oca 2027 Milan - Juventus San Siro (İç saha) Serie A Biletler 7 Şub 2027 Bologna - Milan Stadio Renato Dall'Ara (Deplasman) Serie A Biletler 14 Şub 2027 Inter - Milan (Derby della Madonnina, 2. maç) San Siro (Deplasman - Inter'in iç saha maçı) Serie A Biletler 21 Şub 2027 Milan - Genoa San Siro (İç saha) Serie A Biletler 28 Şub 2027 Como - Milan Stadio Giuseppe Sinigaglia (Deplasman) Serie A Biletler 7 Mar 2027 Milan - Cagliari San Siro (İç saha) Serie A Biletler 14 Mar 2027 Milan - Sassuolo San Siro (İç saha) Serie A Biletler 21 Mar 2027 Atalanta - Milan Gewiss Stadium (Deplasman) Serie A Biletler 4 Nis 2027 Milan - Monza San Siro (İç saha) Serie A Biletler 11 Nis 2027 Fiorentina - Milan Stadio Artemio Franchi (Deplasman) Serie A Biletler 18 Nis 2027 Milan - Napoli San Siro (İç saha) Serie A Biletler 25 Nis 2027 Lecce - Milan Stadio Via del Mare (Deplasman) Serie A Biletler 2 May 2027 Milan - Lazio San Siro (İç saha) Serie A Biletler 9 May 2027 Parma - Milan Stadio Ennio Tardini (Deplasman) Serie A Biletler 16 May 2027 Milan - Roma San Siro (İç saha) Serie A Biletler 23 May 2027 Venezia - Milan Stadio Pier Luigi Penzo (Deplasman) Serie A Biletler 30 May 2027 Milan - Udinese San Siro (İç saha) Serie A Biletler

AC Milan bileti nasıl alınır?

Satış tarihleri ve uygunluk durumunu düzenli olarak kontrol ederek kulübün resmi bilet portalı üzerinden satın alın.

En yüksek talep Derby della Madonnina'ya (Inter'e karşı) ve Juventus ile Napoli maçlarına oluyor; bu karşılaşmalar genellikle resmi kanallar üzerinden hızla tükeniyor.

Resmi biletler tükendiyse veya kısa süre kala belirli bir maç için bilet arıyorsanız, StubHub gibi ikincil pazar yerleri, alıcı koruması da dahil olmak üzere yerinizi garantilemenin güvenilir bir yoludur.

AC Milan biletleri ne kadar?

Fiyatlar rakibe, koltuğun konumuna ve talebe göre değişir; Inter, Juventus ve Napoli'ye karşı oynanan öne çıkan maçlar en yüksek fiyatlara sahiptir.

Genel giriş ve üst tribün koltukları, San Siro'ya girmenin en uygun fiyatlı yolunu sunar.

Premium ve saha kenarı konumlarda fiyat farkı belirgin ölçüde daha yüksektir; özellikle de derbi maçlarında.

Fiyatların talebe göre dalgalandığı StubHub üzerinden ikincil pazar, son dakika veya tükenen maçlar için iyi bir seçenektir.

Ücretler her yaz gözden geçirildiği için en güncel doğrulanmış fiyatlandırma adına kulübün resmi portalını kontrol edin.

2026/27'de AC Milan'dan ne beklenmeli?

Milan'ın 2025/26 sezonu çok şey vaat etti ancak çöküşle sona erdi: 2025'te 11 yıllık aranın ardından kulübe dönen Massimiliano Allegri yönetimindeki güçlü başlangıç, sezonun son düzlüğünde ciddi şekilde geriledi ve son haftada sahasında Cagliari'ye kaybedilmesi beşinciliği kesinleştirerek Şampiyonlar Ligi'nin kaçmasına neden oldu. Bunun yankısı ağır oldu; Allegri, CEO Giorgio Furlani, sportif direktör Igli Tare ve transferden sorumlu Geoffrey Moncada sezonun bitiminden sonraki günler içinde ayrıldı.

Sahipler RedBird Capital ve danışman Zlatan Ibrahimovic, Old Trafford'da yalnızca 63 maç görev yaptıktan sonra Manchester United'dan yeni ayrılan Ruben Amorim'e yöneldi ve kendisini Temmuz 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere üç yıllık sözleşmeyle göreve getirdi. Amorim, Christian Pulisic ve Rafael Leao etrafında kurulmuş bir kadroyu devralıyor ve çalkantılı bir sezon öncesi dönemin ardından yeniden yapılanma görevi üstleniyor. Milan bu sezon Şampiyonlar Ligi yerine Avrupa Ligi'nde mücadele edecek ve son şampiyon Inter'e karşı oynanacak iki Derby della Madonnina maçı da sezonun öne çıkan fikstürleri arasında yer alıyor.

San Siro'nun tarihi

San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) 1926'da açıldı ve 80.018 seyirci kapasitesiyle hâlâ İtalya'nın en büyük stadyumu olmayı sürdürüyor. AC Milan ile Inter Milan'ın ortak evi olan statta Derby della Madonnina oynanıyor; ayrıca FIFA Dünya Kupası maçlarına (1934 ve 1990), 1980 Avrupa Şampiyonası'na ve dört Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi finaline (1965, 1970, 2001 ve 2016) ev sahipliği yaptı. Stadyum ayrıca şubatta 2026 Kış Olimpiyatları'nın açılış törenine de ev sahipliği yaparak dünyanın en köklü spor mekânlarından biri olma statüsünü pekiştirdi.



