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AC Milan 2026/27 ticketsGetty Images
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Çeviri:

AC Milan 2026/27 biletleri nasıl alınır: Serie A fiyatları, fikstür ve daha fazlası

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Tickets
Serie A
AC Milan

Allegri gitti, Amorim geldi. AC Milan'ın yeniden yapılanması şimdi başlıyor. 2026/27 Serie A sezonu için biletlerinizi alın.

AC Milan, San Siro'daki köklü değişimin ardından 2026/27 sezonuna yeni teknik direktör Ruben Amorim yönetiminde giriyor. Geçen sezonun son bölümündeki çöküş, Rossoneri'ye Şampiyonlar Ligi biletine mal oldu ve bunun ardından Massimiliano Allegri, sportif direktör ve kulübün CEO'su görevlerinden ayrıldı. Milan, bu sezon Amorim yönetiminde yeniden yapılanmaya çalışırken Şampiyonlar Ligi yerine Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. GOAL, bu sezon AC Milan bileti satın alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi bir araya getirdi.

AC Milan'ın 2026/27 Serie A fikstürünün tamamı

Tarih ve Saat

Karşılaşma

Stat

Organizasyon

Biletler

23 Ağu 2026

Torino - Milan

Stadio Olimpico Grande Torino (Deplasman)

Serie A

Biletler

28-30 Ağu 2026

Milan - Venezia

San Siro (İç saha)

Serie A

Biletler

6 Eyl 2026

Juventus - Milan

Allianz Stadium (Deplasman)

Serie A

Biletler

12-13 Eyl 2026

Lazio - Milan

Stadio Olimpico (Deplasman)

Serie A

Biletler

20 Eyl 2026

Milan - Lecce

San Siro (İç saha)

Serie A

Biletler

11 Eki 2026

Sassuolo - Milan

Mapei Stadium (Deplasman)

Serie A

Biletler

18 Eki 2026

Milan - Atalanta

San Siro (İç saha)

Serie A

Biletler

25 Eki 2026

Udinese - Milan

Bluenergy Stadium (Deplasman)

Serie A

Biletler

28 Eki 2026 Çar

Milan - Bologna

San Siro (İç saha)

Serie A

Biletler

1 Kas 2026

Milan - Inter (Derby della Madonnina, 1. maç)

San Siro (İç saha)

Serie A

Biletler

8 Kas 2026

Genoa - Milan

Stadio Luigi Ferraris (Deplasman)

Serie A

Biletler

22 Kas 2026

Milan - Frosinone

San Siro (İç saha)

Serie A

Biletler

29 Kas 2026

Cagliari - Milan

Unipol Domus (Deplasman)

Serie A

Biletler

6 Ara 2026

Milan - Parma

San Siro (İç saha)

Serie A

Biletler

13 Ara 2026

Napoli - Milan

Stadio Diego Armando Maradona (Deplasman)

Serie A

Biletler

20 Ara 2026

Milan - Como

San Siro (İç saha)

Serie A

Biletler

3 Oca 2027

Monza - Milan

U-Power Stadium (Deplasman)

Serie A

Biletler

6 Oca 2027 Çar

Milan - Fiorentina

San Siro (İç saha)

Serie A

Biletler

10 Oca 2027

Roma - Milan

Stadio Olimpico (Deplasman)

Serie A

Biletler

17 Oca 2027

Milan - Torino

San Siro (İç saha)

Serie A

Biletler

24 Oca 2027

Frosinone - Milan

Stadio Benito Stirpe (Deplasman)

Serie A

Biletler

31 Oca 2027

Milan - Juventus

San Siro (İç saha)

Serie A

Biletler

7 Şub 2027

Bologna - Milan

Stadio Renato Dall'Ara (Deplasman)

Serie A

Biletler

14 Şub 2027

Inter - Milan (Derby della Madonnina, 2. maç)

San Siro (Deplasman - Inter'in iç saha maçı)

Serie A

Biletler

21 Şub 2027

Milan - Genoa

San Siro (İç saha)

Serie A

Biletler

28 Şub 2027

Como - Milan

Stadio Giuseppe Sinigaglia (Deplasman)

Serie A

Biletler

7 Mar 2027

Milan - Cagliari

San Siro (İç saha)

Serie A

Biletler

14 Mar 2027

Milan - Sassuolo

San Siro (İç saha)

Serie A

Biletler

21 Mar 2027

Atalanta - Milan

Gewiss Stadium (Deplasman)

Serie A

Biletler

4 Nis 2027

Milan - Monza

San Siro (İç saha)

Serie A

Biletler

11 Nis 2027

Fiorentina - Milan

Stadio Artemio Franchi (Deplasman)

Serie A

Biletler

18 Nis 2027

Milan - Napoli

San Siro (İç saha)

Serie A

Biletler

25 Nis 2027

Lecce - Milan

Stadio Via del Mare (Deplasman)

Serie A

Biletler

2 May 2027

Milan - Lazio

San Siro (İç saha)

Serie A

Biletler

9 May 2027

Parma - Milan

Stadio Ennio Tardini (Deplasman)

Serie A

Biletler

16 May 2027

Milan - Roma

San Siro (İç saha)

Serie A

Biletler

23 May 2027

Venezia - Milan

Stadio Pier Luigi Penzo (Deplasman)

Serie A

Biletler

30 May 2027

Milan - Udinese

San Siro (İç saha)

Serie A

Biletler

AC Milan bileti nasıl alınır?

  • Satış tarihleri ve uygunluk durumunu düzenli olarak kontrol ederek kulübün resmi bilet portalı üzerinden satın alın.
  • En yüksek talep Derby della Madonnina'ya (Inter'e karşı) ve Juventus ile Napoli maçlarına oluyor; bu karşılaşmalar genellikle resmi kanallar üzerinden hızla tükeniyor.
  • Resmi biletler tükendiyse veya kısa süre kala belirli bir maç için bilet arıyorsanız, StubHub gibi ikincil pazar yerleri, alıcı koruması da dahil olmak üzere yerinizi garantilemenin güvenilir bir yoludur.

AC Milan biletleri ne kadar?

  • Fiyatlar rakibe, koltuğun konumuna ve talebe göre değişir; Inter, Juventus ve Napoli'ye karşı oynanan öne çıkan maçlar en yüksek fiyatlara sahiptir.
  • Genel giriş ve üst tribün koltukları, San Siro'ya girmenin en uygun fiyatlı yolunu sunar.
  • Premium ve saha kenarı konumlarda fiyat farkı belirgin ölçüde daha yüksektir; özellikle de derbi maçlarında.
  • Fiyatların talebe göre dalgalandığı StubHub üzerinden ikincil pazar, son dakika veya tükenen maçlar için iyi bir seçenektir.

Ücretler her yaz gözden geçirildiği için en güncel doğrulanmış fiyatlandırma adına kulübün resmi portalını kontrol edin.

2026/27'de AC Milan'dan ne beklenmeli?

Milan'ın 2025/26 sezonu çok şey vaat etti ancak çöküşle sona erdi: 2025'te 11 yıllık aranın ardından kulübe dönen Massimiliano Allegri yönetimindeki güçlü başlangıç, sezonun son düzlüğünde ciddi şekilde geriledi ve son haftada sahasında Cagliari'ye kaybedilmesi beşinciliği kesinleştirerek Şampiyonlar Ligi'nin kaçmasına neden oldu. Bunun yankısı ağır oldu; Allegri, CEO Giorgio Furlani, sportif direktör Igli Tare ve transferden sorumlu Geoffrey Moncada sezonun bitiminden sonraki günler içinde ayrıldı.

Sahipler RedBird Capital ve danışman Zlatan Ibrahimovic, Old Trafford'da yalnızca 63 maç görev yaptıktan sonra Manchester United'dan yeni ayrılan Ruben Amorim'e yöneldi ve kendisini Temmuz 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere üç yıllık sözleşmeyle göreve getirdi. Amorim, Christian Pulisic ve Rafael Leao etrafında kurulmuş bir kadroyu devralıyor ve çalkantılı bir sezon öncesi dönemin ardından yeniden yapılanma görevi üstleniyor. Milan bu sezon Şampiyonlar Ligi yerine Avrupa Ligi'nde mücadele edecek ve son şampiyon Inter'e karşı oynanacak iki Derby della Madonnina maçı da sezonun öne çıkan fikstürleri arasında yer alıyor.

San Siro'nun tarihi

San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) 1926'da açıldı ve 80.018 seyirci kapasitesiyle hâlâ İtalya'nın en büyük stadyumu olmayı sürdürüyor. AC Milan ile Inter Milan'ın ortak evi olan statta Derby della Madonnina oynanıyor; ayrıca FIFA Dünya Kupası maçlarına (1934 ve 1990), 1980 Avrupa Şampiyonası'na ve dört Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi finaline (1965, 1970, 2001 ve 2016) ev sahipliği yaptı. Stadyum ayrıca şubatta 2026 Kış Olimpiyatları'nın açılış törenine de ev sahipliği yaparak dünyanın en köklü spor mekânlarından biri olma statüsünü pekiştirdi.


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