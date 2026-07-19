Abu Treika şok açıklamasında bulundu: Messi bir değil, iki Altın Top ödülünü hak ediyor!

Mısır Milli Takımı ve Al-Ahly kulübünün efsanesi Muhammed Abu Treika, bu Pazar akşamı 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile oynanacak maç öncesinde, Arjantin’in bir numaralı sihirbazı Lionel Messi hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Messi, bu yılki Dünya Kupası'nda muhteşem bir performans sergiledi; 8 gol attı ve 4 asist yaptı, bunların ikisi yarı finalde İngiltere karşısında geldi.

Ayrıca okuyun... Tarihi bir dövme... Kokorilla, Messi ve arkadaşlarını yenmeleri halinde herkese meydan okuyor!

Maç öncesinde Katar'ın "BeIN Sports" kanalına yaptığı açıklamada Abu Treika şunları söyledi: "İspanya'nın Messi ile karşı karşıya kalacağını düşünüyorum, çünkü Arjantinli yıldızın, Tango'nun 2026 Dünya Kupası finaline ulaşmasındaki en büyük payı var."

Abu Treika sözlerine şöyle devam etti: "Messi olmadan Arjantin milli takımı sıradan görünüyor. Farkı yaratan her zaman odur ve yaşına hiç yakışmayan bir performans sergiledi. 39 yaşında nasıl bu kadar katkı sağlayabiliyor?"

Sözlerine şöyle devam etti: “Messi sanki yirmili yaşlarının başında gibi görünüyor. Ulaştığı nokta sadece yeteneği sayesinde değil, 20 yıl boyunca gösterdiği özveri ve yoğun çalışmanın da bir sonucudur.”

Sözlerini şöyle tamamladı: “Messi, sunduğu keyif ve heyecan nedeniyle arka arkaya iki kez Altın Top ödülünü hak ediyor; benim için tarihin en iyisi o.”