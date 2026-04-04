Abu Treika: Salah ve Guardiola'dan sonra Premier Lig, Tayland Ligi gibi olacak

Mısırlı futbol efsanesi Muhammed Abu Treika, Cumartesi günü İngiltere FA Kupası çeyrek finalinde Liverpool'un Manchester City'ye 4-0 yenildiği maçın analiz programında, vatandaşı ve Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah'ın geleceğine değindi.

Eski Al Ahly yıldızı şunları söyledi: "Salah'la, Slott (Liverpool teknik direktörü) ile yaşadığı sorun sırasında konuştum ve ona geleceği hakkında tavsiyelerde bulundum. O, menajeriyle birlikte doğru adımı atabilecek bir oyuncu."

Ayrıca okuyun



Arbeloa: Oyuncular kazanmak için %200 performans göstermeleri gerektiğini anlamadılar

Eski İngiltere yıldızı: Salah yıkılmış ve özgüvenini kaybetmiş

Amerika ve İran'dan önce... Dünya Kupası sahalarında yaşanan tarihi savaşlar

Abu Treika, "Salah ve Guardiola'nın ayrılmasından sonra İngiltere ligi Tayland ligi gibi olacak" diyor ve İspanyol teknik direktörün de önümüzdeki yaz City'den ayrılma olasılığına işaret ediyor.

Abu Treika sözlerine şöyle devam etti: "Guardiola gibi büyük bir teknik direktör çıkıp Salah hakkında 'o harika bir oyuncu, Premier Lig'in efsanelerinden biri, azim ve profesyonelliğin örneği' diyorsa, Salah'ın Arne Slot'tan ya da başka birinden onay almasına gerek yok."

Liverpool'un yıldızı, geçtiğimiz günlerde bu sezonun sonunda takımından ayrılacağını açıklamış ve böylece başarılarla dolu tarihi kariyerine son vermişti.