Abu Treika: Messi ile karşılaşmak istiyoruz… Mısırlı oyuncu konusunda ise bir soru işareti var

Mısır milli takımının eski yıldızı Muhammed Abu Treika, 2026 Dünya Kupası'nda Firavunlar'ın sergilediği performansı övdü, ancak Lionel Messi ve takım arkadaşlarıyla karşılaşabilmek için Avustralya'yı yenmeleri gerektiğini vurguladı.

Mısır Milli Takımı, Belçika, İran ve Yeni Zelanda'nın yer aldığı grubunu ikinci sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda ikinci tura yükseldi.

Mısır, İran ile 1-1 biten heyecan verici bir beraberlikle grubunu tamamlayarak 5 puanla ikinci sırada yer aldı ve sadece gol farkıyla Belçika'nın gerisinde kaldı.

Mısır Milli Takımı, önümüzdeki Cuma günü ikinci turda Avustralya ile karşılaşacak; galip gelmesi halinde ise Arjantin ile Yeşil Burun Adaları arasındaki maçın galibi ile son 16 turunda oynayacak.

Abu Treika, maçın ardından “BeIN Sports” kanalına yaptığı açıklamada, “Oyuncular, bu turnuvada tarihi bir fırsatın önünde olduklarını anlamalılar. İkinci tura yükselerek zaten bir başarıya imza attık, ancak Messi ile karşılaşmak istiyoruz” dedi.

"Son 16 turunda dünya şampiyonu Arjantin'e karşı oynamak, oyuncuların çabalarının taçlandırılması olacak" diye ekledi.

Başka bir konuya değinen Abu Treika, Mısır milli takımının teknik direktörü Hossam Hassan’dan İspanyol Real Oviedo kulübünde forma giyen Haytham Hassan’ın performansından yararlanmasını istedi.

Eski yıldız, “Haytham Hasan grup aşaması boyunca tek bir dakika bile forma giymedi; bu benim için bir soru işareti oluşturuyor. Hossam Hassan, özellikle Muhammed Salah’ın sakatlığı göz önüne alındığında ona bir şans vermeli” dedi.

Ayrıca, “Milli takım kadromuzdaki sakatlıklar nedeniyle oyun tarzımızı değiştirmemiz gerekebilir, özellikle de karşılaştığımız büyük takımlarla oynadığımız hazırlık maçlarında farklı taktikler uyguladığımızı düşünürsek” diye ekledi.

"Hassan'ın kadrodaki tüm oyuncuların yeteneklerine güvendiğini düşünüyorum, bu yüzden oyuncuların pozisyonlarında birçok değişiklik yapıyor" diye devam etti.

Mısır milli takımını vuran çok sayıda sakatlık konusunda ise, “Firaunlar’ın oyuncuları bu hızlı tempoya alışkın değil; Salah hariç, grup aşamasındaki üç maçın oyuncuları fiziksel olarak yorduğunu düşünüyorum” dedi.