Abu Treika: Hossam Hassan bu kararla hata yaptı… Şubayr ise babasından ders almalı

Mısır milli takımının eski yıldızı Muhammed Abu Treika, 2026 Dünya Kupası’nda İran maçında Hamza Abdülkerim’i sahaya sürme kararı nedeniyle Firavunlar’ın teknik direktörü Hossam Hassan’ı eleştirdi.

Mısır Milli Takımı, Cumartesi sabahı Dünya Kupası 7. Grubun üçüncü ve belirleyici turunda İran ile 1-1'lik değerli bir beraberlik elde ederek, gol farkıyla Belçika'nın ardından 5 puanla ikinci sırada yer aldı.

Mısır Milli Takımı, önümüzdeki Cuma günü 32'li turda 4. grubun ikincisi Avustralya ile karşılaşacak.

Hossam Hassan, 76. dakikada Mustafa Zico'nun yerine Abdülkarim'i oyuna soktu; bu, genç Barcelona yıldızının turnuvada üst üste üçüncü kez sahaya çıktığı maç oldu.

Mısır milli takımının bek oyuncusu Ahmed Fattouh ise daha sonra arka bacak kasında sakatlık geçirdi ve takımın beş oyuncu değişikliği hakkını tüketmesi nedeniyle sakat halde maçı tamamlamak zorunda kaldı.

Maçın ardından “beIN Sports” kanalına konuşan Abu Treika, “Hossam Hassan, Hamza Abdülkerim’i oyuna sokarak son değişikliği yapmakta aceleci davrandı. Maçın gidişatı göz önüne alındığında, kalan değişiklik hakkını saklamalıydı” dedi.

"Maç hızlı bir tempoda geçti, bire bir mücadeleler yaşandı ve Muhammed Salah'ın sakatlığı gibi kas sakatlıkları da görüldü; dolayısıyla başka sakatlıkların da olabileceğini öngörmesi gerekirdi" diye ekledi.

Eski yıldız sözlerine şöyle devam etti: “Son on dakikada Fatoh’un sakatlığı ve onun değiştirilememesi nedeniyle baskı altındaydık. İran milli takımı bu kanattan oynadı ve ortalar gönderdi.”

“Fetuh’un sahadan çıkmasını ve sakat halde oynamamasını tercih ederdim, çünkü bu durum sakatlığının ağırlaşmasına yol açabilirdi” diye devam etti.

Abu Treika bu konudaki konuşmasını şöyle tamamladı: “Bu maçtaki hatalardan ders çıkarmalıyız çünkü Mısır’ın bir sonraki rakibi Avustralya da aynı şekilde oynayacak.”

Başka bir konuya değinen Abu Treika, Mısır milli takımının kalecisi Mustafa Şubayr’ın yeteneklerini övdü, ancak babası olan eski kaleci Ahmed Şubayr’dan ders alması gerektiğini söyledi.

Abu Treika, “Şubayr, olağanüstü ve özverili bir kaleci; baskı altında nasıl davranacağını biliyor. ‘Oğlunun da babası gibi olması’ deriz, ancak babasından oyunu nasıl sakinleştireceğini öğrenmesi gerekiyor. Babası, ceza sahası içinde bu konuda büyük deneyime sahipti” diye açıkladı.