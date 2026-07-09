UFC, bir başka gişe rekorları kıran yaz etkinliği için Abu Dabi’ye geri dönüyor; Magomed Ankalaev ile Khalil Rountree Jr., Yas Adası’ndaki Etihad Arena’da düzenlenecek devasa hafif ağır sıklet ana maçında karşı karşıya gelecek.

Abu Dabi, UFC’nin önde gelen uluslararası destinasyonlarından biri haline geldi ve Orta Doğu’nun dört bir yanından ve dünyanın her yerinden hayranları çeken dünya çapında Fight Nights ve şampiyonluk etkinliklerine düzenli olarak ev sahipliği yapıyor.

Abu Dabi’deki UFC etkinliklerine olan talep her yıl artmaya devam ediyor ve en uygun fiyatlı koltuk kategorilerinin biletleri genellikle çok hızlı bir şekilde tükeniyor.

İster BAE’nin başka bir bölgesinden seyahat ediyor olun, ister yurt dışından uçakla geliyor olun, GOAL, fiyatlar, konaklama paketleri ve en iyi koltukların nerede bulunabileceği dahil olmak üzere, UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr. biletlerini satın almak için bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr ne zaman?

Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 25 Temmuz 2026 Cumartesi UFC Fight Night: Magomed Ankalaev - Khalil Rountree Jr. Etihad Arena, Yas Adası, Abu Dabi Bilet

UFC Fight Night: Ankalaev - Rountree Jr. biletlerini nereden satın alabilirim?

Etihad Arena'da yerinizi garantilemenin en kolay yolu, hayranların çeşitli bölümlerdeki mevcut koltukları inceleyip, uygunluk durumuna göre fiyatları karşılaştırabildikleri StubHub'dır.

Resmi biletler, genel satış başlamadan önce kayıtlı hayranlara yönelik ön satış döneminin ardından Ticketmaster UAE üzerinden satışa sunuldu. Beklendiği gibi, düşük fiyatlı koltukların çoğu hızla tükendi; bu da, ilk satış dönemini kaçıran veya son dakika seyahat planları yapan taraftarlar için yeniden satış platformlarını en iyi seçeneklerden biri haline getirdi.

StubHub, uygun fiyatlı üst kat koltuklardan Octagon kenarındaki premium deneyimlere kadar tüm koltuk kategorilerindeki biletleri düzenli olarak listeler. Bilet stok durumu sık sık değiştiği için, etkinlik yaklaştıkça fiyatlar dalgalanabilir.

UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr. biletleri ne kadar?

UFC Fight Night biletleri genellikle 295 AED civarından başlıyor; bu da bu etkinliği, Abu Dabi’de canlı bir UFC etkinliğini deneyimlemek için en uygun fiyatlı fırsatlardan biri haline getiriyor.

Tipik nominal fiyatlar şunları içerir:

Kategori Fiyat Aralığı Kategori 8 295 AED'den itibaren Kategori 7 Yaklaşık 495 AED Kategori 6 695 AED'den başlayan fiyatlarla Kategori 5 1.295 AED'den itibaren Kategori 4 2.495 AED'den başlayan fiyatlarla Kategori 3 3.495 AED'den başlayan fiyatlarla 2. Kategori 5.495 AED'den başlayan fiyatlarla 1. Kategori Premium 10.495 AED'ye kadar

En ucuz koltuklar Etihad Arena'nın üst katlarında yer almaktadır, ancak mekanın dik koltuk tasarımı sayesinde yine de Octagon'un etkileyici manzarasını sunmaktadır.

Orta sınıf biletler, fiyat ve görüş açısı arasında en iyi dengeyi sunarken, premium zemin koltukları dövüşçülere olabildiğince yakın bir görüş açısı sağlar.

Yeniden satış fiyatları, arz ve talebe bağlı olarak nominal değerinin üzerinde veya altında olabilir. En ucuz biletleri arayan hayranlar, dövüş haftasına yaklaştıkça genellikle ek biletlerin satışa sunulduğu için listeleri düzenli olarak takip etmelidir.

UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr. biletlerini nasıl alabilirim?

Yerinizi garantilemenin en hızlı yolu, satın almadan önce farklı koltuk bölümlerindeki fiyatları karşılaştırabileceğiniz StubHub üzerinden satın almaktır.

En iyi fırsatı yakalama şansınızı artırmak için:

Biletlerinizi mümkün olduğunca erken satın alın.

Farklı koltuk kategorilerindeki fiyatları karşılaştırın.

Yeniden satış fiyatları sık sık değiştiği için listeleri düzenli olarak kontrol edin.

En düşük fiyatları arıyorsanız üst kat koltukları değerlendirin.

Sadece ikincil bilet satış platformlarından satın alın.

Abu Dabi dışından seyahat ediyorsanız, UFC Fight Week etkinliği Yas Adası'na binlerce uluslararası ziyaretçiyi çektiği için uçuş ve konaklama rezervasyonlarınızı erken yaptırmanızda fayda var.

Etihad Arena hakkında bilmeniz gereken her şey

Etihad Arena, BAE'deki en büyük kapalı eğlence mekanıdır ve Abu Dabi'deki UFC'nin evi haline gelmiştir. Yas Adası'nda bulunan arena, düzenli olarak UFC Fight Nights, unvan maçları, konserler, basketbol maçları ve diğer önemli uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapmaktadır.

Mekan, etkinlik düzenine bağlı olarak yaklaşık 18.000 seyirci kapasitesine sahiptir ve arena genelinde mükemmel görüş açısı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Etihad Arena, Abu Dabi’nin önde gelen eğlence destinasyonlarından biri olan Yas Bay Waterfront içinde yer almaktadır. Etkinliğe katılan hayranlar, Ferrari World Abu Dabi, Warner Bros. World Abu Dabi, SeaWorld Abu Dabi ve Yas Waterworld gibi yakındaki turistik yerleri de ziyaret edebilirler.

Mekan çevresinde geniş bir otopark alanı bulunurken, taksiler ve araç çağırma hizmetleri sayesinde etkinlik öncesinde ve sonrasında kolay ulaşım sağlanmaktadır. Ayrıca birçok otel, büyük etkinlikler sırasında Yas Adası’na servis hizmeti sunmaktadır.

Arenanın içinde ziyaretçiler, çok çeşitli yiyecek ve içecek satış noktaları, resmi UFC ürün mağazaları ve etkinlik günü deneyimini zenginleştirmek üzere tasarlanmış birçok olanak bulacaklar.

Günümüzde çoğu bilet sağlayıcısı mobil biletleme sistemini kullandığından, hayranların etkinlik alanına gelmeden önce telefonlarının şarjının tam olduğundan emin olmaları ve girişte taranmak üzere dijital biletlerini hazır bulundurmaları gerekmektedir.

Magomed Ankalaev ve Khalil Rountree Jr.'ın dünya çapında bir karma dövüş sanatları gecesinin başrolünü üstleneceği UFC Fight Night, Abu Dabi'de unutulmaz bir atmosfer vaat ediyor. Yas Adası'ndaki UFC etkinliklerine olan yüksek talep göz önüne alındığında, maç gecesi yaklaştıkça fiyatların artmasından önce en ucuz biletleri garantilemenin en iyi yolu erken rezervasyon yapmaktır.