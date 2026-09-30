Abu Dabi Grand Prix biletleri nasıl alınır: Tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

Abu Dabi Grand Prix'si, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentindeki Yas Marina Pisti'nde düzenlenen Formula 1 sezon finalidir. Max Verstappen, Lewis Hamilton ve Lando Norris gibi yıldız pilotlar, bu şampiyona etkinliğinde projektörler altında yarışır.

2009'dan bu yana bu organizasyon, dünya çapında motor sporları heyecanı ve Etihad Park'ta konserler sunuyor. Dünyanın dört bir yanından yarış tutkunları, gece yarışını pistte canlı deneyimlemek için Yas Adası'na seyahat ediyor.

GOAL yarış için önemli tarihleri, mekân detaylarını ve bilet satın alma seçeneklerini sunuyor. Kontenjanlar tükenmeden bugün Abu Dabi Grand Prix'si biletlerinizi nasıl alabileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

Abu Dabi Grand Prix'si ne zaman?

Tarih ve saat Etkinlik Konum Biletler 3 Aralık 2026 Abu Dabi Grand Prix'si: Antrenman 1 ve 2 Yas Marina Pisti, Abu Dabi, BAE Biletler 4 Aralık 2026 Abu Dabi Grand Prix'si: Antrenman 3 ve Sıralama Turları Yas Marina Pisti, Abu Dabi, BAE Biletler 5 Aralık 2026 Abu Dabi Grand Prix'si: Sprint / Sıralama Turları Yas Marina Pisti, Abu Dabi, BAE Biletler 6 Aralık 2026 Abu Dabi Grand Prix'si: Yarış Günü Yas Marina Pisti, Abu Dabi, BAE Biletler

Abu Dabi Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

Abu Dabi Grand Prix'si için resmi biletler, resmi Abu Dabi Grand Prix portalında ve Yas Marina Pisti'nin internet sitesinde satışa sunulmaktadır. Birincil satıcılardan doğrudan satın almak, taraftarlara standart genel giriş ve tribün koltuklarına doğrudan erişim sağlar.

Resmi bilet kontenjanları tükenirse, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları, resmi sitedeki listeler tükendiğinde başvurulacak seçenektir.

Abu Dabi Grand Prix'si biletleri ne kadar?

Abu Dabi Grand Prix'si bilet fiyatları, resmi internet sitesinde tek günlük Genel Giriş için 745 AED'den başlıyor; 4 günlük hafta sonu paketleri 1.645 AED'den, tribün koltukları ise 2.395 AED'den başlıyor.

Resmi genel kontenjanlar tükenirse, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları, son dakika koltuğu bulmak için alternatif bir seçenek sunar. İkincil piyasadaki fiyatlar, koltuk seçimi ve talebe bağlı olarak tek günlük girişler için yaklaşık 250 ABD doları, hafta sonu erişimi için ise 500 ABD dolarından başlar.

Abu Dabi Grand Prix'si hakkında bilmeniz gereken her şey

Abu Dabi Grand Prix'si, Birleşik Arap Emirlikleri'nin amiral gemisi spor etkinliğidir. Yas Adası'ndaki Yas Marina Pisti'nde düzenlenen bu alacakaranlık yarışı, araçlar 5,281 km'lik pistte 58 turu tamamlarken gün ışığından yapay projektör ışıklarına geçiş yapar.

Piste genel bakış ve öne çıkan aksiyon

Hermann Tilke tarafından tasarlanan Yas Marina Pisti; 16 viraj, DRS bölgelerine sahip iki uzun düzlük ve dar saç tokası virajları içerir. Başlıca sollama noktaları arasında arka düzlüğün sonundaki 5. viraj ve marina yakınındaki Marsa Virajı yer alır.

Bilet kategorileri ve taraftar deneyimi

Genel Giriş: Yarışı canlı izlemek için en uygun fiyatlı yoldur. Genel giriş bileti sahipleri, 2, 3 ve 11. virajlara bakan Abu Dabi Tepesi'ndeki yükseltilmiş izleme alanlarının yanı sıra pist taraftar bölgelerine tam erişim elde eder.

Tribün koltukları: Ana, Kuzey, Güney, Batı ve Marina tribünlerindeki rezerve tribün biletleri; pit stoplara, start-finiş çizgilerine ve önemli sollama hamlelerine doğrudan görüş sağlayan ayrılmış koltuklar sunar.

Yarış sonrası konserler: Her yarış bileti, Etihad Park'ta her akşam düzenlenen ve dünyaca ünlü müzik sanatçılarının sahne aldığı Yasalam Yarış Sonrası Konserleri'ne erişim içerir.

Ulaşım ve konum için temel bilgiler

Yas Adası, Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'na 15 dakika ve Dubai'ye yaklaşık 50 dakika uzaklıktadır. Katılımcılar piste yerel taksiler, araç çağırma hizmetleri veya yakındaki oteller ile turistik noktaları birbirine bağlayan ring otobüsleriyle ulaşabilir. Erken rezervasyon yapmak, erişim kapanmadan önce en düşük bilet fiyatlarına ulaşmayı garanti eder.