Andrea Bocelli, çok beğenilen Romanza turnesini unutulmaz bir opera gecesi için Abu Dabi'ye taşıyor. Efsanevi İtalyan tenor, kendisine büyük çıkış getiren albümünün 30. yıl dönümünü kutlamak üzere Etihad Arena'da sahne alacak. Hayranları, klasik müzik ile popu buluşturan unutulmaz baladlar ve opera aryalarından oluşan etkileyici bir repertuvar bekliyor.

GOAL, bu görkemli müzik etkinliğini kaçırmamanız için mekân, oturma düzeni ve biletlerinizi hemen nasıl alabileceğiniz hakkında ihtiyacınız olan tüm bilgileri derledi.

Andrea Bocelli Romanza konseri Abu Dabi'de ne zaman?

Tarih ve saat Etkinlik Yer Biletler 2 Aralık 2026 Çarşamba, 18.00 Andrea Bocelli Romanza konseri Etihad Arena, Abu Dabi Biletler

Abu Dabi'deki Andrea Bocelli Romanza konserinin biletleri nereden alınır?

Yerini ayırtmak isteyenler için resmî bilet satış kanalları Ticketmaster AE, Platinumlist ve Etihad Arena'nın internet sitesi. Mekândaki genel giriş ve numaralı koltuk biletleri öncelikle bu kanallardan temin edilebilir.

GrintaHub, resmî sitelerdeki biletler tükenirse başvurabileceğiniz bir seçenek. Hayranlar, yoğun talep gören etkinlikler için bu ikincil platformda bilet bulabilir.

Abu Dabi'deki Andrea Bocelli Romanza konserinin biletleri ne kadar?

Merakla beklenen bu etkinliğin en ucuz biletleri, Ticketmaster AE ve Etihad Arena gişesi gibi resmî satış kanallarında 295 AED'den başlıyor. Fiyatlar, seçtiğiniz oturma kategorisine ve sahneye yakınlığına göre değişiyor.

Resmî kanallardaki genel satış biletleri tükenirse GrintaHub gibi ikincil bilet satış platformları, son anda yer bulmak için alternatif sunuyor.

Abu Dabi'deki Andrea Bocelli Romanza konseri hakkında bilmeniz gereken her şey

Yaklaşan konser, ünlü tenorun kariyerinde önemli bir dönüm noktasını kutluyor. Romanza albümü, opera şarkıcılığını arenaları dolduran bir gösteriye dönüştürdü ve Bocelli'nin müzik yolculuğuna damga vuran Con te partiro gibi hitler çıkardı.

Yas Adası'ndaki Etihad Arena, güçlü sesi için ideal bir akustik ortam sunuyor. Bocelli'ye tam kadro canlı bir orkestra ve konuk solistlerin eşlik edeceği performans, arenayı görkemli bir konser salonuna dönüştürecek. Yas Adası'na gelen hayranlar, kapılar açılmadan önce çevredeki eğlence bölgesinin de keyfini çıkarabilir.