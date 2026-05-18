Efsanevi Mısırlı besteci ve piyanist Omar Khairat, Yas Adası’ndaki ikonik Etihad Arena’da vereceği unutulmaz bir konser için Abu Dabi’ye geri dönüyor.

Batı klasik müzik yapılarını Arap müziğinin zengin ve duygusal ifadesiyle ustaca harmanlama yeteneğiyle tanınan Khairat, Orta Doğu müzik sahnesinin en etkili isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Hayranları, on yıllardır Arap sinemasını ve televizyonunu şekillendiren dünyaca ünlü orkestra düzenlemelerinin yer alacağı, zamansız melodilerle dolu bir akşam bekliyor.

Omar Khairat ne zaman Abu Dabi'de olacak?

Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 20 Haziran 2026 Cumartesi | 20:00 Omar Khairat Abu Dabi'de Canlı Konser Etihad Arena, Yas Adası Bilet

Omar Khairat biletleri nereden alınır?

Sorunsuz ve garantili giriş için hayranların yalnızca resmi kanallardan bilet satın almaları önerilir.

Bu etkinliğin ana bilet sağlayıcısı, mobil biletler için güvenli bir platform sunan Platinumlist'tir.

Bu dijital biletler doğrudan cihazınıza gönderilir, böylece fiziksel teslimat veya yazdırma konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

Omar Khairat biletleri ne kadar?

Bu etkinliğin fiyatlandırması, hem sıradan dinleyicileri hem de lüks bir deneyim arayan sadık hayranları memnun edecek şekilde yapılandırılmıştır. En iyi fiyat-fayda oranını arayanlar için Gümüş kategorisi en ucuz biletleri sunar ve bu dünya çapındaki performansı daha geniş bir kitleye ulaştırır.

Silver (Uygun Fiyatlı Giriş): 199,00 AED

Gold: 249,00 AED

Pearl Kat: 299,00 AED

Platin: 349,00 AED

Diamond Kat: 449,00 AED

Kraliyet Katı (Premium): 749,00 AED

En ucuz biletleri ana satış argümanı olarak öne çıkaran 199 AED'lik Gümüş biletlerin ilk olarak tükenmesi bekleniyor. Bu biletler, Etihad Arena'nın akustiğini çok rekabetçi bir fiyatla deneyimlemek için inanılmaz bir fırsat sunuyor. Orkestra ve piyanoyu daha yakından izlemek isteyen hayranlar için Kraliyet Katı koltukları en iyi izleme noktasını sunuyor.

Etihad Arena hakkında bilmeniz gereken her şey

Etihad Arena, Yas Adası'nın hareketli Yas Bay Waterfront bölgesinde bulunan, BAE'nin simgesel kapalı eğlence mekanıdır. Akustik açısından dünyanın en iyi arenalarından biri olarak kabul edilen bu mekan, Omar Khairat'ın tam orkestra performansı için mükemmel bir ortam sunuyor. Mekan tamamen klimalıdır ve haziran sıcağından kaçmak için konforlu bir ortam sağlar.