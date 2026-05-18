Efsanevi Mısırlı besteci ve piyanist Omar Khairat, Yas Adası’ndaki ikonik Etihad Arena’da vereceği unutulmaz bir konser için Abu Dabi’ye geri dönüyor.
Batı klasik müzik yapılarını Arap müziğinin zengin ve duygusal ifadesiyle ustaca harmanlama yeteneğiyle tanınan Khairat, Orta Doğu müzik sahnesinin en etkili isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Hayranları, on yıllardır Arap sinemasını ve televizyonunu şekillendiren dünyaca ünlü orkestra düzenlemelerinin yer alacağı, zamansız melodilerle dolu bir akşam bekliyor.
Omar Khairat ne zaman Abu Dabi'de olacak?
|Tarih ve Saat
|Maç
|Yer
|Bilet
|20 Haziran 2026 Cumartesi | 20:00
|Omar Khairat Abu Dabi'de Canlı Konser
|Etihad Arena, Yas Adası
|Bilet
Omar Khairat biletleri nereden alınır?
Sorunsuz ve garantili giriş için hayranların yalnızca resmi kanallardan bilet satın almaları önerilir.
Bu etkinliğin ana bilet sağlayıcısı, mobil biletler için güvenli bir platform sunan Platinumlist'tir.
Bu dijital biletler doğrudan cihazınıza gönderilir, böylece fiziksel teslimat veya yazdırma konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.
Omar Khairat biletleri ne kadar?
Bu etkinliğin fiyatlandırması, hem sıradan dinleyicileri hem de lüks bir deneyim arayan sadık hayranları memnun edecek şekilde yapılandırılmıştır. En iyi fiyat-fayda oranını arayanlar için Gümüş kategorisi en ucuz biletleri sunar ve bu dünya çapındaki performansı daha geniş bir kitleye ulaştırır.
- Silver (Uygun Fiyatlı Giriş): 199,00 AED
- Gold: 249,00 AED
- Pearl Kat: 299,00 AED
- Platin: 349,00 AED
- Diamond Kat: 449,00 AED
- Kraliyet Katı (Premium): 749,00 AED
En ucuz biletleri ana satış argümanı olarak öne çıkaran 199 AED'lik Gümüş biletlerin ilk olarak tükenmesi bekleniyor. Bu biletler, Etihad Arena'nın akustiğini çok rekabetçi bir fiyatla deneyimlemek için inanılmaz bir fırsat sunuyor. Orkestra ve piyanoyu daha yakından izlemek isteyen hayranlar için Kraliyet Katı koltukları en iyi izleme noktasını sunuyor.
Etihad Arena hakkında bilmeniz gereken her şey
Etihad Arena, Yas Adası'nın hareketli Yas Bay Waterfront bölgesinde bulunan, BAE'nin simgesel kapalı eğlence mekanıdır. Akustik açısından dünyanın en iyi arenalarından biri olarak kabul edilen bu mekan, Omar Khairat'ın tam orkestra performansı için mükemmel bir ortam sunuyor. Mekan tamamen klimalıdır ve haziran sıcağından kaçmak için konforlu bir ortam sağlar.
- Ulaşım ve Varış: Dubai'den gelenler için yolculuk genellikle 60 ila 90 dakika sürer. Arena ve çevresindeki Yas Körfezi bölgelerinde park imkânı mevcuttur; ancak yer bulabilmek için gösterinin başlamasından en az bir saat önce gelmeniz şiddetle tavsiye edilir. Daha da iyisi, girişteki trafik sıkışıklığını önlemek için Uber veya Careem gibi araç çağırma hizmetlerini kullanmayı düşünün.
- Mekan Kuralları: Etihad Arena, konukların konforu ve güvenliği için yüksek standartlar uygulamaktadır. 30x30x15 cm'den büyük çantaların içeri alınmadığını ve tesis içinde vestiyer bulunmadığını lütfen unutmayın. Arena aynı zamanda temassız bir mekandır, bu nedenle içeride yiyecek ve içecek satın almak için kredi kartınızı veya mobil ödeme yöntemlerinizi hazır bulundurun. Bu bir kültür etkinliği olduğu için, konukların ülkenin geleneklerine uygun şık ve rahat kıyafetler giymeleri tavsiye edilir.
- Erişilebilirlik: Mekan, engelli misafirler için tamamen erişilebilir durumdadır. Engelli misafirler için ayrılmış koltuklar mevcuttur ve bu koltuklar, mekanın konsiyerjiyle doğrudan iletişime geçilerek rezerve edilebilir. Bu sayede, her hayranın Omar Khairat'ın müziğinin büyüsünü engelsiz bir şekilde yaşayabileceği garanti altına alınır.
- Bilet fiyatları sadece 199 AED'den başlayan bu etkinlik, dünyanın en modern mekanlarından birinde yaşayan bir efsaneyi izlemek için nadir bir fırsattır. Son dakikaya kadar beklemeyin, yerlerinizi şimdi ayırtın ve Yas Adası'nda unutulmaz bir müzik gecesine hazırlanın.