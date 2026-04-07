Abu Dabi'de ENHYPEN konser biletleri nasıl alınır: Yaklaşan tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

Dünya çapında bir K-pop fenomeni olan ENHYPEN, tüm Orta Doğu'yu heyecanlandıran tarihi bir konser için Abu Dabi'ye geliyor.

Hayatta kalma yarışması I-LAND'da kurulduğundan bu yana, Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo, Jungwon ve Ni-ki'den oluşan yedi kişilik grup, uluslararası süperstarlığa yükseldi.

GOAL'da, bu konseri kaçırmamanız için Etihad Arena'nın koltuk planlarından bilet satın alabileceğiniz en iyi yerlere kadar tüm bilet bilgilerini sizler için derledik.

ENHYPEN Abu Dabi Konseri ne zaman?

Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 18 Nisan 2026 Cumartesi, 19:00 ENHYPEN Live (Hyperound K-Fest) Etihad Arena, Yas Adası, Abu Dabi Bilet

Abu Dabi'deki ENHYPEN biletlerini nereden satın alabilirim?

Bu etkinlik için son dakika biletlerini temin etmek amacıyla resmi bilet satış noktalarına veya StubHub gibi ikinci el bilet platformlarına başvurabilirsiniz.

Biletlerinizin orijinal olduğundan ve etkinlik için zamanında teslim edileceğinden emin olmak için resmi ve doğrulanmış satıcıları tercih edin.

Bu hizmetlerin resmi niteliği göz önüne alındığında, etkinlikle ilgili öngörülemeyen sorunlar ortaya çıkması durumunda satın alma işleminizin para iade garantisi ile korunduğundan emin olacağınız bilet hizmetlerini tercih edin.

ENHYPEN Abu Dabi biletleri ne kadar?

ENHYPEN Abu Dabi bilet fiyatları, sahneye olan yakınlığınıza bağlı olarak önemli ölçüde değişir.

Fiyat kademeleri genellikle şu yapıya göre belirlenir:

Üst Kategori (Standart): 350 AED – 550 AED

350 AED – 550 AED Alt Kat (Premium): 650 AED – 950 AED

650 AED – 950 AED Ayakta İzleme (VIP/Golden Circle): 1.200 AED – 1.800 AED

1.200 AED – 1.800 AED Konukseverlik Süitleri/Özel Localar: 2.500+ AED

İkincil piyasalardaki fiyatlar talebe göre dalgalanabilir.

Etihad Arena hakkında bilmeniz gereken her şey

Etihad Arena, Yas Adası'nın eğlence bölgesinin en değerli mücevheridir.

18.000 kişiye kadar esnek kapasitesiyle, bir K-pop konseri için samimi ama aynı zamanda coşkulu bir atmosfer sunuyor. Mekan, ENHYPEN’in “Drunk-Dazed” ve “Bite Me” gibi bas ağırlıklı şarkılarını mükemmel bir şekilde tamamlayacak birinci sınıf akustiği ile tanınıyor.

Canlı Yas Bay Waterfront'ta bulunan arena, hem Abu Dabi şehir merkezinden (25 dakikalık sürüş mesafesi) hem de Dubai'den (yaklaşık 60-70 dakika) kolayca ulaşılabilir.

Uçakla gelen uluslararası hayranlar için Abu Dabi Uluslararası Havalimanı, taksiyle sadece 10 dakikalık mesafededir.