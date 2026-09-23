"Ebu'ş-Şamat" ailesi, Arap Körfezi Kupası'nın yirmi yedinci edisyonu "Körfez 27"nin açılışında Suudi Arabistan Milli Takımı'nda yeni bir tarih yazdı.

Suudi Arabistan Milli Takımı, bugün çarşamba, Cidde'deki İnma Stadı'nda, Arap Körfezi Kupası'nın yirmi yedinci edisyonunun grup aşaması ilk turunda Kuveyt Milli Takımı ile karşılaşıyor.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın ilk on birinde iki kardeş yer aldı: Kadisiye'nin defans oyuncusu Muhammed Ebu'ş-Şamat sağ kanat mevkiinde, Ahli'nin yıldızı Salih Ebu'ş-Şamat ise oyun kurucu mevkiinde.

Suudi "El-Arabiya" kanalına göre, bu, 14 yıldan bu yana Suudi Arabistan'ın ilk on birinde iki kardeş oyuncunun birlikte yer aldığı ilk sefer oldu.

Son kez 11 Eylül 2012'de, Muattez ve Kamel el-Musa'nın Hollandalı teknik direktör Frank Rijkaard yönetimindeki Suudi Arabistan Milli Takımı'nın ilk on birinde birlikte yer aldığında gerçekleşmişti; o karşılaşmada takım, hazırlık maçında Gabon'a 1-0 mağlup olmuştu.

Aynı kanala göre, Suudi Arabistan Milli Takımı tarihinde daha önce iki ya da daha fazla kardeşin Suudi Arabistan formasını giydiği 16 vaka yaşandı.

Salih Ebu'ş-Şamat'ın, Fransız teknik direktör Hervé Renard yönetimindeki Suudi Arabistan Milli Takımı'na katılan ilk isim olduğunu, ancak Deniz'in kendisini Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası kadrosundan çıkarıp yerine kardeşi Muhammed'i dahil ettiğini belirtelim.

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