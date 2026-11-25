Bayern Münih, son günlerde yıldız oyuncusu Jamal Musiala'nın sakatlığının ayrıntıları ve geçirdiği tıbbi tetkikler etrafında yaşanan tartışmaların ardından bugün, çarşamba günü, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Açıklama, takımın Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile karşılaşmak üzere Fransa'ya gitmesinden önce geldi.

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Kriz, Alman oyuncunun sağlık durumunun niteliği ve son dönemde geçirdiği tetkikler hakkında soru işaretleri doğuran haberlere ve açıklamalara dayanıyor. Buna Bayern yönetiminin oyuncunun geleceğine dair tutumuyla ilgili tartışmalar da eklenince kulüp ve oyuncunun menajerlik ajansı, dolaşan söylentilere son vermek için ortak bir açıklama yapma gereği duydu.

Jamal Musiala birkaç aydır nörolojik bir rahatsızlıkla boğuşuyor ve bu durum ona büyük sıkıntı yaşatıyor. Mesele hem oyuncuyu hem de düşük performansı nedeniyle maaşında indirim önerdiği için son dönemde sert eleştirilere maruz kalan Bayern Münih'i etkiliyor. Konu, Almanya'da geniş çaplı tartışmalara yol açıyor.

"Bild" gazetesinin ortaya koyduğuna göre Musiala geçen pazartesi bir nüks yaşadı ve hastalığının yakın vadede iyileşmesi pek olası görünmüyor.

Bayern Münih, bugün, çarşamba günü, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftasında Fransız ekibi Lille ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Bu sırada oyuncunun geçirdiği tıbbi tetkiklere dair yeni ayrıntıların ortaya çıkmasıyla birlikte Musiala dosyası kulüpte gündemin ilk sırasına yerleşti.

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Konu, kulübün bazı eski ve mevcut yöneticilerinin Musiala'nın geleceğine dair açıklamalarının ardından büyük tartışmaya yol açt ı. Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeness ile kulübün eski CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından oyuncunun eski seviyesine dönebileceğinden şüphe ettiklerini dile getirdi. Ayrıca alışılmış seviyesine dönememesi halinde maaşının ve sözleşme şartlarının yeniden gözden geçirilip geçirilemeyeceği de sorgulandı; bu da kulüp yönetimine yönelik geniş çaplı eleştirilerin önünü açtı.

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Uluslararası Profesyonel Futbolcular Federasyonu "FIFPRO"nun devreye girmesiyle tartışma daha da büyüdü. FIFPRO, Bayern Münih yöneticilerinin açıklamalarını eleştirerek oyuncunun sağlık durumu nedeniyle maaşında indirim yapılabileceğinin kamuoyu önünde konuşulmasının, iyileşme sürecinde ona kabul edilemez bir baskı oluşturduğunu vurguladı. Federasyon, özellikle sözleşmelere sakatlıklardan ya da performans düşüşünden bağımsız olarak saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bayern Münih, Musiala'yı temsil eden "11WINS" ajansıyla yaptığı ortak açıklamada, dün, salı günü gerçekleştirilen toplantının verimli geçtiğini ve oyuncunun sağlığının iki taraf için de en büyük öncelik olduğunu belirtti. Açıklamada ayrıca oyuncunun iyileşme ve sahalara dönüş sürecinde tam destek alacağı vurgulandı.

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Açıklamada, Jamal Musiala'nın absans nöbetlerine benzer belirtiler nedeniyle ilk tıbbi tetkikini 22 Nisan 2025'te geçirdiği ifade edildi. Tetkikin, nörolojik belirtiler ilk kez ortaya çıkar çıkmaz Bayern Münih ve kulübün sağlık departmanıyla koordineli şekilde yapıldığı aktarıldı.

Alman kulübü ve oyuncunun ajansı, önümüzdeki dönemde görüşmeleri iş birliği ve gizlilik anlayışıyla sürdürme konusunda anlaştıklarını teyit etti. Bu, iki tarafın Musiala'nın sağlık durumu etrafındaki tartışmaları yatıştırma ve ortak açıklamada yer alanların dışında ek ayrıntı paylaşmama isteğine işaret ediyor.

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Bu gelişmeler, Musiala'nın fiziksel ve teknik açıdan hazır hale gelmeye çalıştığı bir döneme denk geliyor. Oyuncu, düzenli forma giymesine engel olan sağlık sorunlarının ardından milli maç arasında kas sakatlığı yaşamış ve bu sakatlık onu bir süre daha maçlardan uzak bırakmıştı.

Alman oyuncu, kas sakatlığı nedeniyle yaklaşık iki ay forma giyemedikten sonra bu ayın 20'sinde, 20 Kasım'da, Bayern Münih ile Köln arasında oynanan ve 1-1 sona eren maçın son dakikalarında sahaya çıktı. Musiala, Lille maçı öncesinde takım kafilesiyle birlikte Fransa'ya da gitti; ancak bu, karşılaşmada forma giymeye hazır olduğu anlamına gelmiyor.

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Musiala daha önce nörolojik bir bozuklukla bağlantılı absans nöbetleri yaşadığını açıklamış, durumunun sağlığı için bir tehlike oluşturmadığını ve futbol kariyerini sürdürmeyi planladığını belirtmişti. Bu durum, sahalara dönüş sürecini Alman kulübünde ve taraftarlar arasında büyük ilgi konusu haline getirdi.

Bayern Münih, genç yıldızını çevreleyen krizin sona ermesini ve oyuncunun eski seviyesine dönmesi için gereken zamanı ve desteği almasını umuyor. Özellikle oyuncunun Bavyera ekibiyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor ve takımın önümüzdeki yıllarda güvendiği en önemli isimlerden biri olarak görülüyor.