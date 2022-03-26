Roman Abramovich başkanlığındaki Göztepe, FM 22'de Süper Lig'in zirvesine çıktı

İngiliz hükümetinin uyguladığı yaptırımların ardından Chelsea'yi satması an meselesi olan Roman Abramovich'in Göztepe'yi satın alacağı öne sürülmüştü.

Fanatik'in haberine göre; istifa kararı alan Göztepe Başkanı ve takım sahibi Mehmet Sepil, Abramovich ile takımın satışı için görüşmelere başladı.

Abramovich'in bir Türk iş adamı vasıtasıyla Göztepe yönetimiyle temas kurduğu ve Rus milyarderin Sepil ile kısa süre içinde yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Yaşanacakların habercisi olabilir mi?

Bu haberler üzerine kolları sıvayan bir Football Manager fanatiği, Roman Abramovich başkanlığındaki Göztepe'yi devraldı ve uzun bir maceraya atıldı.

Experience Foot isimli Youtube kanalında yayın yapan Fransız oyuncu, 2031 yılına kadar ilerledi ve Göztepe'yi Süper Lig şampiyonluklarına taşıdı.

İlk yıllarda başarı gelmese de 2020'lerin sonuna doğru ligi domine etmeye başlayan Göztepe 2026, 2027, 2029, 2030 ve 2031 yıllarında ligi ilk sırada tamamladı. Sarı kırmızılı ekip 2025 ve 2028'de ise ikinci sırayı aldı.

2025-2029 yılları arasında dört kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Göztepe, Süper Kupa'yı da dört kez müzesine götürdü.

Roman Abramovich gerçek hayatta Göztepe'nin başına geçerse, tıpkı Chelsea'yi Premier Lig'in tepesine yerleştirdiği gibi İzmir ekibi de ligin önde gelen güçlerinden birine dönüştürebilir.

Ancak Göztepe'nin Abramovich'e satışıyla ilgili haberler henüz iddia niteliğinde.

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