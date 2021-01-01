Aboubakar'dan Beşiktaş'a kötü haber: Kasımpaşa maçında oynayacak mı?

Kamerun ile Ruanda arasında oynanan karşılaşmadan sonra adale ağrısı yaşayan Aboubakar'ın MR'ı çekilecek.

Süper Lig'in zirve yarışında ilk sırada bulunan Beşiktaş'ın gol yollarındaki en önemli isimlerinin başında hiç şüphsiz Vincent Aboubakar geliyor.

Kamerun Milli Takımı kampında bulunan yıldız oyuncudan Beşiktaş'a kötü bir haber geldi. Afrika Uluslar Kupası Elemeleri F Grubu'nda yer alan Kamerun, Ruanda ile deplasmanda karşılaştı.

A Spor' da yer alan habere göre; karşılaşmaya ilk 11'de başlayan başarılı forvet oyuncusu maçın ardından adalesinde bir ağrı hissetti.

Kasımpaşa maçında oynayacak mı?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig maçında, 4 Nisan'da deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Siyah - beyazlıların en önemli gol silahı olan Vincent Aboubakar'ın bu karşılaşmada oynayıp oynamayacağı çekilecek MR sonuçlarına göre belli olacak.

Aboubakar bu sezon ne yaptı?

Sezon başında Porto'dan transfer edilen Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ta adeta yeniden doğdu. Kamerunlu yıldız, Süper Lig'de siyah - beyazlı formaya 25 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 15 gol atan başarılı golcü 5 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Aboubakar'ın Beşiktaş ile yaptığı sözleşmede 7,50 milyon euro'ya serbest kalma bedeli var. Bu bedelin % 10'u Aboubakar'a, % 10'u Porto'ya, % 80'i de Beşiktaş'a ait.