Aboubakar - Talisca ikilisi iş başında

Beşiktaş’ın eski yıldızları Aboubakar ve Talisca ikilisi gollerine devam ediyor.

Beşiktaş yeni sezona 3-0’lık farklı galibiyetle başlarken siyah-beyazlıların eski oyuncuları da gollerine devam etti.

Geçtiğimiz sene Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar, sezon sonunda ise Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’la anlaşmıştı.

Ayrıca Kamerunlu golcü, bu transferin ardından bir diğer eski Beşiktaşlı Anderson Talisca ile tekrar takım arkadaşı olmuştu.

Gol Aboubakar, asist Talisca

Suudi Arabistan Pro Lig’in ilk haftasında Al Nassr, Damak karşısında 4-1’lik galibiyet aldı.

Karşılaşmanın 40. dakikasında Talisca fileleri havalandırdı ve takımını 2-0 öne geçirdi.

80. dakikada ise eski Beşiktaşlılar Talisca ve Aboubakar ikilisi sahne aldı. Brezilyalı yıldızdan aldığı pası golle sonuçlandıran Aboubakar, yeni takımıyla ilk resmi maçında golle tanıştı.

Aboubakar - Talisca ikilisinin Beşiktaş karnesi

2016-17 sezonunda Beşiktaş’a kiralanan ve iki sezon boyunca siyah-beyazlı formayı terleten Talisca, tüm kulvarlarda 80 karşılaşmada görev yaparken 37 de gol kaydetmişti.

Aboubakar ise ilk olarak 2016-17 sezonunda Beşiktaş’a kiralanmış, ardından kulübü Porto’ya dönmüştü. Kamerunlu golcü bu sezonda 19 gol dört asistlik bir performansa imza atmıştı.

Geride bıraktığımız sezonda da siyah-beyazlı formayı terleten yıldız oyuncu, 16 gol beş asistlik performansıyla düzenli forma giydiği dönemde ligin en etkili santrfor performanslarından birine imza atmayı başarmıştı.

Daha fazla okuma