Beşiktaş

Aboubakar, Erzurumspor maçında oynayacak mı? Sergen Yalçın açıkladı

Goal Türkiye
Son güncelleme
Yorum (0)
sergen yalcin 04042021
AA
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor maçının ardından Vincent Aboubakar'ın sakatlığıyla ilgili bilgi verdi.

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Zirve yarışında kritik bir öneme sahip olan mücadele sonrası siyah - beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın neler söyledi?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor galibiyetiyle lige yeniden döndüklerini belirtti.

"Reaksiyon göstermemiz gerekiyordu, iyi bir reaksiyon gösterdik. Süper Lig'in üzerinde bir oyun oldu. İyi iki takım birbiriyle boğuştu. Kalemizde gol de görebilirdik. Mücadeleye iyi hazırlandık.

Editörün Seçtikleri

"Alanyaspor'un birkaç oyun taktiği vardı, onların üzerine çalıştık. Zor olan maç kolay bir hale geldi. İyi bir galibiyet oldu. Tekrar lige döndük. Erzurumspor maçına hazırlanacağız.

"Milli maçlardan sonra Kasımpaşa maçına ters yakalandık. O maçtaki oyun ve skor kulübümüze yakışmadı. Bazen bu yolda alınan mağlubiyetler iyidir. İnsanı kendisine getirir. Saunadan çıkıp, soğuk suya girmeye benzer. Nasıl mücadele etmemiz gerektiğini hatırladık"

Sergen Yalçın'dan Aboubakar açıklaması

Beşiktaş'ın başarılı antrenörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından Vincent Aboubakar ile ilgili bir açıklama yaptı. Yalçın, sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Kamerunlu yıldızın, büyük ihtimalle BB Erzurumspor maçında da görev yapamayacağını ifade etti.

Beşiktaş'ın kalan maçları

Şampiyonluk yolunda rakiplerinin puan farkıyla önünde yer alan Beşiktaş'ın kalan maçları şöyle;

11.04.2021 BB Erzurumspor - Beşiktaş
18.04.2021 Beşiktaş - Ankaragücü
21.04.2021 Sivasspor - Beşiktaş
25.04.2021 Beşiktaş - Kayserispor
28.04.2021 Çaykur Rizespor - Beşiktaş
02.05.2021 Beşiktaş - Hatayspor
09.05.2021 Galatasaray - Beşiktaş
12.05.2021 Beşiktaş - Fatih Karagümrük
16.05.2021 Göztepe - Beşiktaş

Kapat