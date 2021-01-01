Aboubakar, Erzurumspor maçında oynayacak mı? Sergen Yalçın açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor maçının ardından Vincent Aboubakar'ın sakatlığıyla ilgili bilgi verdi.

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Zirve yarışında kritik bir öneme sahip olan mücadele sonrası siyah - beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın neler söyledi?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor galibiyetiyle lige yeniden döndüklerini belirtti.

"Reaksiyon göstermemiz gerekiyordu, iyi bir reaksiyon gösterdik. Süper Lig'in üzerinde bir oyun oldu. İyi iki takım birbiriyle boğuştu. Kalemizde gol de görebilirdik. Mücadeleye iyi hazırlandık.

"Alanyaspor'un birkaç oyun taktiği vardı, onların üzerine çalıştık. Zor olan maç kolay bir hale geldi. İyi bir galibiyet oldu. Tekrar lige döndük. Erzurumspor maçına hazırlanacağız.

"Milli maçlardan sonra Kasımpaşa maçına ters yakalandık. O maçtaki oyun ve skor kulübümüze yakışmadı. Bazen bu yolda alınan mağlubiyetler iyidir. İnsanı kendisine getirir. Saunadan çıkıp, soğuk suya girmeye benzer. Nasıl mücadele etmemiz gerektiğini hatırladık"

Sergen Yalçın'dan Aboubakar açıklaması

Beşiktaş'ın başarılı antrenörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından Vincent Aboubakar ile ilgili bir açıklama yaptı. Yalçın, sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Kamerunlu yıldızın, büyük ihtimalle BB Erzurumspor maçında da görev yapamayacağını ifade etti.

Beşiktaş'ın kalan maçları

Şampiyonluk yolunda rakiplerinin puan farkıyla önünde yer alan Beşiktaş'ın kalan maçları şöyle;