Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ı zirvede tutuyor

Siyah-beyazlılar, Vincent Aboubakar'ın 2 golüyle Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti ve ligde liderliğe yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Dolmabahçe'de Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla 60 puana ulaşan siyah-beyazlılar, tekrardan liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşma boyunca topa daha çok sahip olan, set oyununu rakibine kabul ettiren Sergen Yalçın'ın ekibi, haftayı kazasız bir şekilde atlattı.

Beşiktaş - Gaziantep FK maçının gollerini kimler attı?

Karşılaşmanın gol perdesi 15. dakikada açıldı. Rachid Ghezzal'ın savunma arkasına gönderdiği topu kontrol eden Vincent Aboubakar, meşin yuvarlağı kaleci Günay'ın üzerinden aşırttı ve boş kaleye topu ağlara gönderdi. 72'de yine sahneye çıkan tecrübeli golcü, farkı ikiye çıkardı. 89. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Dicko, hata yapmadı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Kalan sürede Gaziantep FK gol bulamayınca karşılaşma 2-1 sona erdi.

Beşiktaş - Gaziantep FK maçının kırılma anı

90+3'te ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Andre Felipe, şutunu çekti ve top üst direkten döndü. Bu kritik pozisyon, karşılaşmanın kırılma anı oldu.

Beşiktaş - Gaziantep FK maçının oyuncusu

Rakip fileleri 2 kez havalandıran Vincent Aboubakar, maçın oyuncusu olmayı hak etti. Kamerunlu santrfor, ligde bu sezon 15. golüne ulaştı.

Beşiktaş - Gaziantep FK maçının rakamı: 60

Kartal, bu kritik galibiyetle puanını 60'a yükseltmeyi başardı ve liderlik koltuğunu Galatasaray'dan geri aldı.

Beşiktaş - Gaziantep FK kaç puanda?

Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle puanını 60'a yükseltti. Gaziantep FK ise 43 puanda kaldı.

Beşiktaş - Gaziantep FK'nin sıradaki maçları

Sergen Yalçın'ın ekibi 12 Mart Cuma akşamı Başakşehir'e konuk olacak. Gaziantep FK ise 14 Mart Pazar günü evinde Denizlispor ile karşılaşacak.