Abodi: "Milli takımda sorun mu var? Hatasını kabul etti; milli takıma davranışsal nitelikler nedeniyle de çağrılırsınız"

Cologno Monzese'de bir oyun parkının açılış töreninin ardından, Spor ve Gençlik Bakanı Andrea Abodi, teknik direktör Gennaro Gattuso'nun İtalya Milli Takımı kadrosuna Inter'in stoperi Alessandro Bastoni'nin çağrılmasının sorgulanabileceğinden bahsetti.

Bakan Abodi, Juventus ile oynanan İtalya Derbisi'nde yaşanan olayların ardından, Pierre Kalulu'ya verilen iki sarı kartın ardından patlak veren medya tartışmaları ve Bastoni'nin simülasyonu ve sevinç gösterisi üzerine, Nerazzurri oyuncusunun artık hatalarını kabul ettiğini ve olayın ardından sergilediği davranışsal nitelikleri nedeniyle Milli Takım forması giymeyi hak ettiğini vurguladı.

Aşağıda, SportMediaset tarafından derlenen, aktarılan ve yayınlanan tüm açıklamaları yer almaktadır: "Bence milli takıma sadece teknik nitelikler nedeniyle değil, davranışsal nitelikler nedeniyle de çağrılırsınız. Bastoni, hatasını kabul edecek kadar aklı başında davrandı."

TARAFTARLARIN YÜZÜKLEMELERİ - "Kısacası, benim bir tören sunucusu olmadığım gerçeğinin ötesinde, yani herkes ne uygun görürse onu yapar, ben saygının en üstün unsur olduğuna inanıyorum ve bu saygı, sporun başrol oyuncularının davranışlarında ve genellikle onlardan örnek alanların davranışlarında kendini gösterir; çünkü seyirciyi sporun başrolünün bir parçası olarak görüyorum. Çünkü bence belirli seviyelere ulaşıldığında, seyirci için oynandığının bilincine varılır, kendimiz için değil; ve bu kadar yüksek bir profesyonel seviyedeyseniz, sözleşmeyle her zaman güvence altına alınan ve her zaman saygı duyulan hakların yanı sıra, bazı yükümlülükler de vardır; dolayısıyla bunlar, birbirlerine karşı karşılıklı yükümlülüklerdir."

ROSA CAMUNA ÖDÜLÜ - "Kararı saygıyla karşılıyorum, ancak bazı dikkat dağınıklıkları oldu."