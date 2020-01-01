Abel Xavier: Galatasaray'daki günlerim dönüm noktası oldu

Bir dönem Galatasaray forması giyen Portekizli eski milli futbolcu Abel Xavier, o günlerini hayatında bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Aslen Mozambikli olan Abel Xavier, 'ın dışında aktif futbol kariyerinde , , , ve gibi önemli kulüplerde de oynamış, 2008 yılında LA Galaxy formasıyla emekliye ayrılmıştı.

Sarı Kırmızlılar'ın 2003 yılında Liverpool'dan kiraladığı Abel Xavier, Caras'a yaptığı açıklamada günlerinin hayatı için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

İslamiyeti gerçek anlamda ilk kez Türkiye'de öğrendiğini söyleyen Xavier, "Futbolda geçirdiğim yirmi yıl boyunca insanlar beni imajımla ve sahadaki davranışlarımla tanıdılar. Ancak kimse aslında nasıl bir insan olduğumu bilmiyordu. Patlamaya hazır bir volkan gibiydim. İslamı 2003 yılında Galatasaray'da oynarken tanıdım. Aslında ben müslüman bir ülke olan Mozambik'te doğdum. Hristiyandım ama huzuru islamda buldum" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Faysal ismini nasıl aldığını da açıklayan Xavier, "Bana Faysal da diyebilirsiniz, Abel de... İslamiyeti yansıtan bir isim de almak istedim. Bu isim bana kralının kardeşi tarafından önerilmişti" dedi.