Abel Xavier: Galatasaray'daki günlerim dönüm noktası oldu
Aslen Mozambikli olan Abel Xavier, Galatasaray'ın dışında aktif futbol kariyerinde Benfica, PSV, Everton, Liverpool ve Roma gibi önemli kulüplerde de oynamış, 2008 yılında LA Galaxy formasıyla emekliye ayrılmıştı.
Sarı Kırmızlılar'ın 2003 yılında Liverpool'dan kiraladığı Abel Xavier, Caras'a yaptığı açıklamada Türkiye günlerinin hayatı için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.
İslamiyeti gerçek anlamda ilk kez Türkiye'de öğrendiğini söyleyen Xavier, "Futbolda geçirdiğim yirmi yıl boyunca insanlar beni imajımla ve sahadaki davranışlarımla tanıdılar. Ancak kimse aslında nasıl bir insan olduğumu bilmiyordu. Patlamaya hazır bir volkan gibiydim. İslamı 2003 yılında Galatasaray'da oynarken tanıdım. Aslında ben müslüman bir ülke olan Mozambik'te doğdum. Hristiyandım ama huzuru islamda buldum" ifadelerini kullandı.
Faysal ismini nasıl aldığını da açıklayan Xavier, "Bana Faysal da diyebilirsiniz, Abel de... İslamiyeti yansıtan bir isim de almak istedim. Bu isim bana Birleşik Arap Emirlikleri kralının kardeşi tarafından önerilmişti" dedi.