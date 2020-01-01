Abdurrahim Albayrak'tan sağlık çalışanlarına mesaj
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Twitter hesabından sağlık çalışanlarıyla bir fotoğrafını paylaşan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, “En ön cephedeki kahramanlarımız sevgili sağlık çalışanlarından Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.
Abdurrahim Albayrak’ın paylaştığı fotoğrafta koronavirüsü yenen oğlu Hikmet Albayrak da yer aldı.
En ön cephedeki kahramanlarımız sevgili sağlık çalışanlarından Allah razı olsun. pic.twitter.com/yvBxZhz0yC— Abdurrahim Albayrak (@_AAlbayrak) April 5, 2020