Galatasaray

Abdurrahim Albayrak'tan sağlık çalışanlarına mesaj

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Hastanedeki koronavirüs tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu olan Abdurrahim Albayrak, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Twitter hesabından sağlık çalışanlarıyla bir fotoğrafını paylaşan Galatasaray İkinci  Başkanı Abdurrahim Albayrak, “En ön cephedeki kahramanlarımız sevgili sağlık çalışanlarından Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.

Abdurrahim Albayrak’ın paylaştığı fotoğrafta koronavirüsü yenen oğlu Hikmet Albayrak da yer aldı.

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