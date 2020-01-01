Abdurrahim Albayrak'tan Onyekuru açıklaması: Her şey yolunda

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sıtma teşhisi konan Henry Onyekuru’yu ziyaret etti.

Tatil için gittiği ülkesi ’da sıtma hastalığına yakalanan Henry Onyekuru’nun tedavisine devam ediliyor.

İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, bugün genç futbolcuyu ziyaret etti.

Instagram hesabından Onyekuru ile fotoğrafını paylaşayan Albayrak, “Herşey yolunda. Kendisini çok iyi gördüm, umarım en kısa sürede iyileşecek” ifadelerini kullandı.

Haberin devamı aşağıda

Onyekuru geçtiğimiz sezon da kiralık olarak formasını giydiği Galatasaray’da 44 resmi maçta 16 gol ve 4 asistle oynamıştı.

, bu performansın ardından 22 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisini 13 milyon 500 bin euro karşılığında ’dan almıştı.

Monaco’da sadece 4 maçta forma şansı bulan Onyekuru, devre arasında kiralık olarak yeniden Sarı Kırmızılılar’a döndü.