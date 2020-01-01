Abdurrahim Albayrak'tan Onyekuru açıklaması: Her şey yolunda
Yorum()
instagram/abdurrahim_albayrak
Tatil için gittiği ülkesi Nijerya’da sıtma hastalığına yakalanan Henry Onyekuru’nun tedavisine devam ediliyor.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, bugün genç futbolcuyu ziyaret etti.
Instagram hesabından Onyekuru ile fotoğrafını paylaşayan Albayrak, “Herşey yolunda. Kendisini çok iyi gördüm, umarım en kısa sürede iyileşecek” ifadelerini kullandı.
Onyekuru geçtiğimiz sezon da kiralık olarak formasını giydiği Galatasaray’da 44 resmi maçta 16 gol ve 4 asistle oynamıştı.
Monaco, bu performansın ardından 22 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisini 13 milyon 500 bin euro karşılığında Everton’dan almıştı.
Monaco’da sadece 4 maçta forma şansı bulan Onyekuru, devre arasında kiralık olarak yeniden Sarı Kırmızılılar’a döndü.