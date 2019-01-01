Abdurrahim Albayrak ve Ahmet Bulut Falcao için Fransa'ya gitti
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AA
Süper Lig'de 2019-20 sezonunun başlamasına 1 hafta kala son şampiyon Galatasaray forvet arayışlarını sürdürüyor.
Sarı kırmızılı ekibin ilk hedefi Kolombiyalı golcü Radamel Falcao.
Uzun zamandır transferde mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray'da, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak devreye girdi.
İstanbul Havalimanı'ndan Fransa'nın Nice kentine hareket eden Albayrak ile Bulut'un, Monaco'da forma giyen Radamel Falcao'nun transferi için görüşmelerde bulunacağı öğrenildi.
Albayrak ile Bulut, havalimanında basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmadı.
Geçtiğimiz Monaco ile 39 resmi maça çıkan 33 yaşındaki Falcao, 16 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.