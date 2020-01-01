Abdurrahim Albayrak: Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız

Galatasaray İkinci Başkanı, Çaykur Rizespor maçında talihsiz bir sakatlık yaşayan Fernando Muslera hakkında müjdeyi verdi.

Süper Lig'in 27. haftasında , deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, mağlubiyetin yanı sıra yaşanan sakatlıklar moralleri bozdu.

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera'nın tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilirken, Florin Andone ise dizinden sakatlandı.

Haberin devamı aşağıda

Daha fazla takım

Milliyet'in haberine göre sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Uruguaylı kalecinin sözleşmesinin uzatılacağını ve oynamadığı dönemde de kendisine ödemelerin yapılacağını açıkladı.

Albayrak "Muslera sadece bizim değil, taraflı-tarafsız herkesin gönlünde taht kurmuş bir isimdir. Görüyoruz ki, farklı renklere gönül veren sporseverler de çok üzüldüler. Muslera’nın bir yıl daha sözleşmesi var. Bunu iki yıl daha uzatacağız. Oynamadığı sürece, oynuyormuş gibi ödemeleri yapacağız. Başarılarını anlatmaya gerek yok. Sekiz yılda 14 kupa, kolay mı? Bu başarılarda onun da alın teri var. O bizim evladımız, asla onu zor gününde yalnız bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

16 Haziran Salı günkü ameliyatının ardından 34 yaşındaki kalecinin 6 ila 8 ay sürecek tedavisine başlanacak.