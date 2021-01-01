Abdurrahim Albayrak, Mostafa Mohamed'in kırmızı kartına isyan etti: Mohamed'i böyle mi durdurmak istiyorsunuz?

Galatasaray İkinci Başkanı, Ankaragücü maçının ardından hakem Meler'i Mısırlı santrfora gösterdiği kırmızı kart yüzünden sert bir dille eleştirdi.

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 yenilen Galatasaray'ın İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, maçın ardından hakem yönetimine tepki gösterdi.

Albayrak ne söyledi?

Sert açıklamalarda bulunan Albayrak şunları söyledi:

"Neler olduğunu bütün Türkiye çok yakından seyrediyor. Herkes hayretler içerisinde. Bir bakıyorsun, Trabzonspor Başkanı isyan ediyor. Verilmeyen bir penaltı. VAR'da kim var? Cüneyt Çakır var. O pozisyonda yine bir darbe var. Verilmeyen bir penaltı var. Cüneyt Çakır kimseyi çağırmıyor. Çok güzel, muhteşem!

"Dün akşam Malatya'da bir maç oynanıyor. Yeni Malatyaspor Başkanı çıkıyor, 'Sahada hakem göremedim, hakem neredeydi, var mıydı yok muydu' diye isyan ediyor. Şimdi biz de isyan ediyoruz!

"Mostafa Mohamed'i böyle mi durdurmak istiyorsunuz? Demek ki bugünkü planlarını bozamadık. Adalet istiyoruz, adalet! Futbolda adalet kalmadı! Yeter artık, buramıza geldi!

Niye biz çocuğumuzu çoluğumuzu bırakıp buralara geliyoruz, neden kar kış demeden çalışıyoruz, neden milyon dolarları sokaklara döküyoruz? Kimse konuşamıyor, konuşturmuyorlar bizi! Böyle bir şey olabilir mi? Konuştun mu cezayı basıyorlar.

Kardeşim, Mohamed'in hareketi kırmızı kart mı? Eğer bu kırmızı kartsa Trabzon'daki penaltıdır, babasıdır! Yeter! Ömür boyu men etsinler, ben de bu mesleği bırakayım artık!

"Yeter arkadaşlar! Kime hizmet ediyoruz, nedir bu? Adalet istiyoruz, farklı bir şey istemiyoruz! İyi oynamayabiliriz, tamam. Mohamed'in pozisyonunu sabaha kadar seyretsinler. Bu gece rahat uyuyabilecek misin? Nedir bize kastınız?!"

Mostafa Mohamed neden kırmızı kart gördü?

Ankaragücü - Galatasaray maçının 57. dakikasında Mostafa Mohamed ve İbrahim Akdağ ikili mücadeleye girdi.

Mücadele esnasında Mohamed'in dirseği İbrahim'in yüzüne temas edince, maçın hakemi Halil Umut Meler, tereddüt etmeden Mısırlı forvete direkt olarak kırmızı kart gösterdi.

Mohamed'in kurallara en az iki Süper Lig maçından men edilmesi gerekiyor.