Abdurrahim Albayrak: Gedson Fernandes rüyasını Fatih Terim gerçekleştirdi

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Gedson Fernandes transferi için Fatih Terim'e minnettar.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray muhabirlerine verdiği yemek davetinde açıklamalar yaptı. Transfer hakkında konuşan Albayrak, "İç transferde tüm oyuncularla teker teker konuşacağız. Yarın hatta birkaçının menajeri ile konuşacağız. Bunlar kolay değil. 33 milyon euro bu sene tribünden kaynaklanan hasılat kaybımız var" diyerek mali tabloya dikkat çekti.

"Sözleşmesi biten futbolcularımız var, bunlar ile de görüşüyoruz. Emre Akbaba ile de konuşuyoruz, bir sorun olmaz onunla. Muslera, Galatasaray'ın sembolüdür, Taffarel'idir. Muslera çok iyi bir Galatasaraylıdır, bizimle kalmaya devam edecek. Sözleşmesi biten futbolcularımız var, bunlar ile de görüşüyoruz. Emre Akbaba ile de konuşuyoruz, bir sorun olmaz onunla. Muslera, Galatasaray'ın sembolüdür, Taffarel'idir. Muslera çok iyi bir Galatasaraylıdır, bizimle kalmaya devam edecek."

Abdurrahim Albayrak, Gedson Fernandes transferi konusunda Fatih Terim'in emeğinin büyük olduğunu söyledi.

"Gedson Fernandes'in transferi Türkiye'de bir rüyaydı. Bu rüyayı Fatih Terim gerçekleştirdi. Fatih hocamızın eski öğrencisi Rui Costa'nın onayı sayesinde Gedson Fernandes transferini bitirdik. Yoksa bu transfer çok zordu."

Falcao, Galatasaray'da kalacak mı?

"Falcao'nun doğum gününü kutluyorum. Kendisine de sevgilerimi gönderiyorum. Hediyesini inşallah kendisine takdim ederim. Falcao bir markadır. Türkiye'ye gelemez dediler, ancak geldi. Falcao için Galatasaray'a gelen teklif yok. Falcao, çok değerli bir oyuncumuzdur. Eğer teklif gelirse önce hocamızla konuşuruz sonra yönetimle değerlendiririz."

Abdurrahim Albayrak, Mostafa Mohamed'in transfer sürecinin zorlu geçtiğini ancak Mısırlı oyuncudan umutları olduğunu dile getirdi.

"Mostafa Mohamed transferi bir hayli zordu. Sürekli yönetim değişiyordu. Biriyle pazarlık bitiyor, sonra yönetim değişti diyorlardı. Galatasaray için çok değerli bir futbolcu. Mustafa Muhammed transferinde Galatasaray'ı seçtiği için çok teşekkür ediyorum. 3 gol attı, umarım 7 gol daha atar ve çocuklarına ulaşır. İnşallah ileride Galatasaray, Mohamed'den çok büyük bir transfer geliri elde eder."

Kasımpaşa maçı için TFF başvurusu

Kasımpaşa maçının saatinin değişmesi için TFF'ye başvuracaklarını söyleyen Albayrak, "Pazar günü akşam saatlerinde çok şiddetli bir kar yağışı bekleniyor. Önce Kasımpaşa ile görüşeceğiz, sonra TFF ile görüşeceğiz. Maçın saatinin değişmesi için konuşacağız" dedi.

Abdurrahim Albayrak sözlerinin sonuna doğru ise taraftarlara seslendi ve kulübün başlattığı yardım kampanyası için katılım çağrısında bulundu. Albayrak, "Taraftarlarımıza sesleniyorum. Bize yardım etsinler, bağış yapsınlar. Galatasaray için herkesin kellesini ortaya koyması lazım" diye konuştu.