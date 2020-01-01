Abdurrahim Albayrak: En kısa sürede görüşeceğiz

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, tedavi gördüğü hastaneden sevenlerine mesaj gönderdi.

Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak, geçtiğimiz günlerde koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla tedavi altına alınmıştı.

Hastanede tedavi altında bulunan Abdurrahim Albayrak sosyal medyadan yaptığı paylaşımla durumu hakkında bilgi verdi:

"Hepinize dualarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor. İnşallah kısa sürede tekrar görüşeceğiz. Hepinizi çok seviyorum, kendinize dikkat edin."