Aziz Yıldırım’ın yaklaşan Fenerbahçe kongresinde yeniden başkan adayı olabileceği öne sürüldü.

Süper Lig’de Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk rekabeti veren Fenerbahçe’de başkan Ali Koç’un ikinci döneminin sonunda başkanlığı bırakması beklenirken, spekülasyonlar da artarak devam ediyor. Daha önce yaptığı açıklamada iki dönem için göreve geldiğini belirten Koç, bırakma düşüncesinde kararlı olduğunu ve adayları beklediğini ifade etmişti.

Sarı-lacivertli takımın yeni dönemdeki başkanlığı için öne çıkan isim Sadettin Saran olurken, Aziz Yıldırım cephesinden de sürpriz bir açıklama geldi. Fenerbahçe’nin daha önce Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı da yapmış Aziz Yıldırım dönemi yöneticilerinden Abdullah Kığılı, Aziz Yıldırım’ın yeniden aday olabileceğinin sinyallerini verirken, göreve hazır olduklarını söyledi.

Abdullah Kığılı ne söyledi?

Yıldırım’ın Saran’ı kulüpten ihraç ettiğini hatırlatan Kığılı Necla Dalan’a yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç’un ayrılması mümkün olmaz. Şampiyonluk olmazsa ayrılır. Ali Koç’un ayrılır ve Sadettin Saran tek aday olursa Aziz Başkan aday olur. Zamanında Saran’ı kulüpten ihraç ettiren Aziz Başkan… Sonra ne olacak? Aziz Başkan ‘Haydi arkadaşlar’ diyecek ve biz de görev alacağız” ifadelerini kullandı.