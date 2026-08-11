18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
FBL-AFR-AFCON-2021-2022-GNB-EGYAFP
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Abdullah El-Said şaşırtıcı bir adım düşünüyor: Menajerinden kriz perde arkasına dair açıklama

Premier Lig
Zamalek SC
A. El Said
Mısır

Krizde beklenmedik gelişme

  Zamalek oyuncusu Abdullah es-Said'in menajeri Muhammed Abdülhadi, iki taraf arasındaki mevcut krizin perde arkasını açıkladı.

 Es-Said, Zamalek ile sözleşmesinin karşılıklı rızayla feshedilmesini ve geciken mali alacaklarının bir ödeme planına bağlanmasını talep etti. Kulüp yönetim kurulu da bu talebi onayladı.

Abdülhadi, "Facebook" hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Abdullah es-Said, gerek manevi gerekse medya düzeyinde kulüp yönetim kurulunun kendisine yönelik kötü muamele olarak gördüğü tutum nedeniyle Zamalek kulübü ile sözleşmesinin sona erdirilmesini resmen talep etti."

Sözlerine şöyle devam etti: "Oyuncu, ortaya koyduğu emeğe karşı bir takdirsizlik hâli olduğunu, ayrıca kamuoyunun yaşananların gerçeğini yansıtmayan yönlere sevk edildiğini düşünüyor. Bu da onu Zamalek'teki serüvenini sonlandırmayı ciddi biçimde düşünmeye itti."

Premier Lig
Zamalek SC crest
Zamalek SC
ZAM
Al Ittihad Alexandria crest
Al Ittihad Alexandria
ALI

Şunları ekledi: "Başka bir kulüple sözleşme imzalamak üzere ayrılacağına dair yayılan haberlere gelince, bu haberler de onu taraftarların gözünde kötü göstermeyi amaçlayan diğer haberler gibidir; hiçbir doğruluk payı yoktur ve Mısır içinde ya da dışında hiçbir kulüple ne bir görüşme ne de bir müzakere yapılmıştır."

Menajer sözlerini şöyle bitirdi: "Ayrıca Abdullah es-Said şu anda futbol kariyerini tamamen Zamalek kulübü kapısından sonlandırma kararı almayı da değerlendiriyor."

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin