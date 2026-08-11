Abdullah El-Said şaşırtıcı bir adım düşünüyor: Menajerinden kriz perde arkasına dair açıklama

Zamalek oyuncusu Abdullah es-Said'in menajeri Muhammed Abdülhadi, iki taraf arasındaki mevcut krizin perde arkasını açıkladı.

Es-Said, Zamalek ile sözleşmesinin karşılıklı rızayla feshedilmesini ve geciken mali alacaklarının bir ödeme planına bağlanmasını talep etti. Kulüp yönetim kurulu da bu talebi onayladı.

Abdülhadi, "Facebook" hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Abdullah es-Said, gerek manevi gerekse medya düzeyinde kulüp yönetim kurulunun kendisine yönelik kötü muamele olarak gördüğü tutum nedeniyle Zamalek kulübü ile sözleşmesinin sona erdirilmesini resmen talep etti."

Sözlerine şöyle devam etti: "Oyuncu, ortaya koyduğu emeğe karşı bir takdirsizlik hâli olduğunu, ayrıca kamuoyunun yaşananların gerçeğini yansıtmayan yönlere sevk edildiğini düşünüyor. Bu da onu Zamalek'teki serüvenini sonlandırmayı ciddi biçimde düşünmeye itti."

Şunları ekledi: "Başka bir kulüple sözleşme imzalamak üzere ayrılacağına dair yayılan haberlere gelince, bu haberler de onu taraftarların gözünde kötü göstermeyi amaçlayan diğer haberler gibidir; hiçbir doğruluk payı yoktur ve Mısır içinde ya da dışında hiçbir kulüple ne bir görüşme ne de bir müzakere yapılmıştır."

Menajer sözlerini şöyle bitirdi: "Ayrıca Abdullah es-Said şu anda futbol kariyerini tamamen Zamalek kulübü kapısından sonlandırma kararı almayı da değerlendiriyor."