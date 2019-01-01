Abdullah Durak: Üç büyüklerden puan almayanı dövüyorlar!

Çaykur Rizesporlu Abdullah Durak, mali sıkıntı içindeki 3 İstanbul büyüğünden artık puan almanın kolay olduğunu ifade etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'da antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan futbolcu Abdullah Durak, Süper Lig'de üç İstanbul büyüğünün düşüşe geçtiğini belirtti:

"Ben uzun süre Süper Lig'de oynadım. Eskiden kolay değildi Beşiktaş'a, 'a ve 'ye gidip puan almak, puan bile hayaldi. Şimdi puan almayanı dövüyorlar neredeyse. O yüzden 'üç büyükler'de bir düşüş var bunun sebebi de galiba mali. Anadolu takımları da biraz gelişti ama bunun asıl nedeni 'üç büyükler'deki düşüşler" dedi.

"Kulüplerin durumu ortada"

Transfer konusuna da değinen Abdullah, "Taraftar da haklı yönetim de... Yönetim transfer konusunda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Kolay değil. Kulüplerin durumu ortada. Kulübün geleceğini düşünmek zorundalar. Taraftar da haklı transfer bekliyor ama son iki üç yıldır bu işler kolay olmuyor. Birçok neden, sebep ve engel var. O yüzden en iyisini yapacaklarına inanıyorum" diye konuştu.

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Abdullah Durak, kulüplerin altyapıya yönlenmesi gerektiğini vurguladı.

Beş yıl önceki yöneticilerin, geleceği düşünmeden transferler yaptığını iddia eden Abdullah, "Bugün zararlarını görüyoruz. Dediğim gibi yavaş yavaş düzlüğe çıkmaya çalışan takımlar var. İnşallah daha akıllı ve mantıklı bir şekilde davranırlar. Burada söz konusu olan ülke futbolunun geleceği" şeklinde konuştu.