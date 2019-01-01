Abdullah Avcı: Yeni düzenin karşılığını 5 maçtır alıyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Denizlispor galibiyetinin ardından oyundaki yeni düzenin karşılığını 5 maçtır aldıklarını söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımının 'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından beIN Sports'un sorularını yanıtladı.

Beş haftada 1 gol yediklerini söyleyen Avcı, "Oyun anlamında değiştirdiğimiz, bazen oyuncu profiline göre uyguladığımız yeni düzenin karşılığını 5 maçtır alıyoruz" dedi.

Rakibin kapanacağını bildiklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, maçın teknik analizini şu ifadelerle yaptı:

"Topa sahip olacaktık. Bununla ilgili çözüm noktalarımız vardı. İlk yarıda pozisyon bulduk ama topu daha hızlı çevirmemiz gerekiyordu. 20. dakikanın ardından dizilişi biraz değiştirdik. Oyuna biraz daha genişlik verdik. Oyunun hızını artırmamız gerekiyordu. İkinci yarıda bunu da gerçekleştirdik."

"Şenol Güneş'e başarılar diliyorum"

Milli Takımlara giden oyuncularının sakatlık yaşamadan dönmelerini istediğini söyleyen Avcı, A Milli Takım'a ve Teknik Direktör Şenol Güneş'e başarı dileklerini iletti:

"Şenol Güneş'e başarılar diliyorum. Tüm kalbimiz onlarla birlikte."

Ljajic'e sahip çıktı

Avcı, performansıyla eleştirilen Adem Ljajic'e sahip çıktı.

Ljajic'in de görüşmelerde performansından memnun olmadığını söylediğini belirten Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 3-4 haftadır Ljajic'in yine önemli katkıları var. Problem çözmede katkısı önemli. Golün çözümünde buluştuğu yer önemliydi. maçında stoperin çıkmasını sağlayan Ljajic'di. Belki geçen sene skora, asiste katkı yaptığı için eleştiri olabilir ama bence yukarıya doğru seyreden bir grafiği var. Umarım gol ve asist katkısıyla daha iyi olacak. Onu daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz. O da gayret ediyor."

Braga maçına gidememesi

Hastalığı nedeniyle Braga maçına gidememesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Avcı, "1979'dan beri futbolun içindeyim. İlk defa maça gitmediğim oldu. Hem kulübün sağlık organizasyonu hem de hastanenin sağlık kurulu perşembe sabahı gitmemem yönünde karar verdi. 40 senedir antrenman dahi kaçırmadım." cevabını verdi.

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Oyunculardan Umut Nayir'in de hasta olduğuna dikkati çeken Avcı, "Maça gelemedi, serum yiyor. Bir sporcu her an bunun içinde. Toplum bu mu oldu, bunu mu kovalayacağız?" açıklamasını yaptı.

Sürekli kadro değişikliğiyle ilgili yapılan eleştirilere de tepki gösteren Avcı, "10 kişilik sağlık ekibi var. Yorgunluk testleri, sakatlanma riski ölçüm testi var. Bu eleştiri, oynayan futbolcuyu değersiz hale getiriyor. Beşiktaş formasını giyen her oyuncu değerlidir. Avrupa kupasında 10 puanımız olabilirdi. Buradaki hakemleri konuşuyorsunuz, oradakileri de konuşun." değerlendirmesinde bulundu.

Son haftalardaki çıkışlarıyla ilgili Avcı, "Bazen teknik adam gider, bazen yeni yönetim gelir ve pozitif değişiklik olur. Yeni yönetimin bizlerle iletişimi son derece iyi. Kazandıkça enerji daha yukarı çıkar, birbirine sarılmalar başlar. Şu an onu yaşıyoruz. Bize yardımcı ve destek oluyorlar. Onlara da teşekkür ediyoruz." diye konuştu.