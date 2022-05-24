Karadeniz ekibinin teknik patronu, transfer haberlerinde adı en çok geçen isimlerden Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılabileceğini üstü kapalı bir şekilde ifade etti.

BeIN Sports canlı yayınında Güntekin Onay'a konuk olan Abdullah Avcı, Trabzonspor'a gelişinden şampiyonluk yolunda yaşananlara ve gelecek sezondan beklentilerine kadar birçok konuya değindi.

Trabzonspor'a nasıl geldi?

"Trabzonspor'a transferim dördüncü görüşmenin ardından gerçekleşti. Bodrum'da suyun kenarındaydım, teklif beni oradan kaldırdı. Trabzonspor'un tablo ne olursa olsun her zaman bir ağırlığı vardır."

"Özellikle Ertuğrul Doğan'a teşekkür ederim. Trabzonluluğunu, samimiyetini ve neler yapabileceğini gösterdi ve arkamda durarak bana bu kapıyı açtı. Trabzonspor'a geldiğimizde önceliğimiz oyunu almak, sonra sonuca ulaşmaktı. İlk olarak takım savunmasını onarıp devam ettik. Oyuncular buna cevap verdi."

AA/GOAL

"Hiçbir teknik direktör tek başına şampiyon yapamaz"

"Ocak ayında şampiyon ilan edildik. Mart ayında neden olamıyoruz dedik. Zihinsel dalgalanmalara neden oldu bunlar. Nisan ayında şampiyon olduk. Ben üç sağ bek, sekiz sol bek değiştirdim."

"Şunu çok net bir şekilde söylemek istiyorum. Hiçbir teknik direktör tek başına bir takımı şampiyon yapamaz. Ben ekip çalışmasına çok değer veren biriyim. Tribün beni çağırdığında ekibimle gittim tribüne. Onlara teşekkür ediyorum. İşin temelinde iyi organizasyon, iyi oyuncu var, ama akılla planı ve iletişimi birleştirmeden işin altından kalkmak kolay değil."

"Ünal Karaman'a ve Hüseyin Çimşir'e teşekkür etmek istiyorum, onların da katkıları var. Meslektaşlarımdır, Ünal hoca şampiyonluk sonrası beni aradı."

Uğurcan Çakır açıklaması

Takımdan ayrılacağı konuşulan Uğurcan Çakır hakkındaki soruyu yanıtlayan Abdullah Avcı, transfer stratejisiyle ilgili bilgi verdi.

"Kaptana, Yusuf Yazıcı'dan daha fazla bonservis kazandırması yakışır."

"Transferde geçen seneden bir tık daha iyisini yapmak istiyoruz. Yoğun bir trafiğimiz olacak. Kadro derinliğini ve kalitesini oluşturmamız gerekiyor. Sol bek, sağ bek, stoper, 6-8 oynayacak oyuncu lazım. Belki bir tane daha kanat oyuncusu lazım."

"Esas şimdi başlıyoruz"

"Geçen sene Beşiktaş, şampiyon oldu. 15. hafta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Şampiyonluk bitti, esas bundan sonraki süreç başlıyor. Kalitemizi derinleştirmemiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'ne ulaşmak bizim için son derece önemli. Fatih Terim'in 8 şampiyonluğu var, 20. haftada yollar ayrıldı. Trabzonspor, tek bir şampiyonluk ile yetinmez. Yine yarışın içinde olmak, daha iyisini yapmak istiyoruz."

AA

Siopis ve Hamsik övgüsü

"Siopis mahallenin enerjisi yüksek çocuğu. Bir gün seninle başlamayacağım dedim, hiç problem değil dedi. Antrenmanın neşe kaynağı. Yorgun olanı yukarı çeker, bizden birisi."

"Kadıköy'deki Fenerbahçe maçından sonra bir ifade kullandım. Fenerbahçe 10 kişi kalmış. 1-0 öndeyiz. O gün merkez orta sahada Siopis oynuyor. Savunmada inanılmaz bir enerji, ama o gün Marek olsa maçın hikayesi başka olacak. 'Bugün Marek'i çok aradım' demiştim. Oyunculuğunu konuşmayacağım ama böyle bir profesyonellik."