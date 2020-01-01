Abdullah Avcı: Transfer istemediğim haberleri yalan

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Demir Grup Sivasspor karşısında alınan 2-1 mağlubiyette fazla duygusal davrandıklarını söyledi.

Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iç sahada kaybetmenin ve özellikle ikinci yarıya bu şekilde başlamanın iyi ve şık olmadığını vurgulayarak, "Aklı bir tarafa bırakıp duyguların çok ön plana çıktığı bir maçı kaybettik. Bundan sonraki süreci daha iyi değerlendirmeye çalışacağız" dedi.

Taraftarların coşkusunun bazen oyuncuların duygularının önüne geçtiğine dikkati çeken Avcı, "Çok hatalı yediğimiz bir gol sonrasında dönme isteğimiz oldu ama hep duygularımız devrede oldu. Attığımız gol, organizasyon golü değil. Arkadan, 60 metreden final pası, yaş ortalamamız yüksek ve rakip daha genç, bu oyuna dayanamazsınız" ifadelerini kullandı.

Taraftarların istifa tezahüratı

maçında taraftarların kendisine destek verdiğini ama maçında istifa tezahüratının yapıldığının hatırlatılması üzerine Avcı, şunları kaydetti:

"Beşiktaş taraftarı duygusunu, tutkusunu net belli ediyor. Geldiğimden beri yaşıyorum. Dalgalanmaları 6 hafta üst üste kazandığımda da yaşadım. Mevcuttakilerle en iyi performansı almaya çalışıyorum, bundan sonraki süreçte de aynı olacaktır. Taraftarın coşkusu bazen oyunda etkin olabiliyor, erken hareket etmede. Teknik adamlar, dünyanın her yerinde bunları yaşar. Sahanın içinde daha iyisini nasıl yapabilirim onun üzerine çalışıyorum. İki duyguyu da Beşiktaş taraftarı bana yaşattı. Sağlıklı bir şekilde ayakta kalmak gerekiyor. Ertesi gün yeni bir hayat başladığında kendimi toparlamam gerekiyor."

"Vazgeçmeden devam etmek zorundasın" diyen Avcı, "O kaybediyor bu kaybediyor. Olumsuz düşünmeden çıkış noktaları bularak devam etmek zorundasın, dünyanın sonu değil" yorumunu yaptı.

Abdullah Avcı, Burak Yılmaz'ın penaltı beklediği pozisyonla ilgili soruya, "Verilebilir gördüm, en azından VAR'a gidilebilir diye gördüm. Frikik kazandığımız N'Koudou'nun pozisyonla birebirdi" şeklinde cevap verdi.

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Saha dışı sıkıntıların olup olmadığının sorulması üzerine Avcı, "Mevcut ne yazıkki bu, en iyisini yapmaya çalışacağız. Ekonomik anlamda yönetim geldiğinden itibaren bir şeyler yapıyor, uygulamaya çalışıyor" diye konuştu.

Transfer konusu

Transfer istemediği yönündeki haberleri yalanlayan Avcı, bundan sonraki planlamanın gidişata göre olacağını vurguladı. Goal muhabiri Alp Çolak'ın, "Devre arasında çok konuşulan bir Guilherme transfer süreci yaşandı. Sizin açınızdan bu transferin gerçekleşmesinin avantajları ne olurdu, gerçekleşmemesinin dezavantajları neler?" sorusuna, Avcı şu cevabı verdi:

"O konuyla ilgili benim istemediğim yazıldı. Ben Beşiktaş'ın menfaatleri doğrultusunda hareket eden bir teknik adamım. 14 yabancımız dolacaktı, bunun içinde bir bonservis parası olacaktı. Aciliyetimiz daha farklı bir profildi. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bir oyuncu üzerinden değil de benim mevkisel olarak istediğim oyuncular var. Guilherme konusuyla ilgili Abdullah Avcı istemedi diyenler var. Transfer istemiyorum haberleri var. Bunlar tamamen yalandır, bilginiz olsun."