Abdullah Avcı: Trabzonspor'un yukarıya ivme kazanmasına çalışıyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Çaykur Rizespor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen 'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Geldiğim günden itibaren ne sıralama ne puan, bunlara hiç bakmadan, tespitleri bunun üzerinden her türlü çalışmaları yapıp aynı zamanda Trabzonspor'un yukarıya ivme kazanmasına çalışıyoruz" dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça kazanma arzusuyla başladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Maça başlarken oyuncuların istekleri, arzuları, kazanma karakterleri, maç öncesi bunu çok net ortaya koydu. Maça da bu şekilde başladık. Ama verilen bir penaltı, ona rağmen duyguları karıştırmadan devre arasına girdik. Oyun olarak doğru gidiyorduk. İçerde de bütün maçı çok net oyundaki organizasyonlarımızı doğru kullanıp o istekleriyle birlikte çevireceğimize inanıyorduk ve bunu da ifade etmiştik. O tutkuları duygularını karıştırmadan, duyguları aklın içine sokarak oyun içi verdikleri reaksiyon, tepki, kazanma isteği, geri çevirme önemliydi. Geldiğimizden beri 5 maçta ilk defa oyunda geriye düştük ve bunu çevirme durumunu oluşturdular."

Ligde her maçın zor olduğunu ifade eden Avcı, "Hiçbir maç kolay olmuyor. Dün akşam da gördük, bugün de görüyoruz. Her takımın kendine göre oyuncu kalitesi var. Bazen oyun, bazen oyuncu kalitesi burada biraz belirleyici oluyor. Maçı daha önce de koparabilirdik. Ama dediğim gibi zor oyunlar. Geldiğim günden itibaren ne sıralama ne puan, bunlara hiç bakmadan, tespitleri bunun üzerinden her türlü çalışmaları yapıp aynı zamanda Trabzonspor'un yukarıya ivme kazanmasına çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Oyuncularımı tebrik ediyorum"

Trabzon’un önemli bir şehir olduğunu, bir futbol geçmişi ve tarihinin bulunduğunu ifade eden Avcı, "Türk futbolunda önemli işler yapmış bir kulüpten bahsediyoruz. Bunun için seyirci olduğunda bizim daha iyi ivme kazanmamızı, daha hareketli olmamızı, daha şiddetli olmamızı sağlayacak. Bugün özellikle Nwakaeme'nin, Ekuban'ın, Djaniny'in sakatlıktan çıkıp dönmeleri de takımımızda hücum aksiyonlarını biraz daha sağlıklı yapmasını sağladı. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Avcı, Plaza, Diabete ve Bilal Başacıkoğlu'nun kadro dışı kalmasına yönelik de, "3 oyuncuyla performans anlamında yollarımız ayrıldı. Teknik olarak benim değerlendirmemdi. Pereira'yı soracak olursanız da buraya önemli hizmetler yaptı. Çok iyi bir takım kaptanı. Pereira'nın ki tamamen bu haftayla ilgili performans değerlendirmesiydi. Maçtan sonra soyunma odasında aynı duyguyu, tutkuyu oyuncularla yaşadı. Bugünkü sadece teknik bir karardı. O bizimle beraber ama diğerleri bizimle beraber olmayacak. Ben bir teknik karar veriyorum. Bundan sonrakinin işleyişini kulübümüz karar verecek çünkü mukaveleleri, süreçleri var. Burada önemli olan Trabzonspor'umuzun zarar görmemesi. Ben sadece teknik olarak düşüncemi söyledim ve yönetim kurulumuz da buna destek verdi." ifadelerini kullandı.

"Transfer net oyuncular üzerinden olacak"

Transfer dönemiyle ilgili de konuşan Avcı, şunları kaydetti:

“Bu takımın her zaman yarışması lazım. Her takım da bazen inişler çıkışlar vardır. Bazen transferde, bazen sonuçlarda. Bugün itibariyle hem izleme komitesi, hem biz, hem de yönetim kurulumuz çalışmalar yapıyor. Kulübümüzün yapılanmasına uygun bir şekilde, net oyuncuda karar vermişsek, bunun üzerinden devam edeceğiz. Bu sezon ara diye de bir şey yok. Yarışma devam ediyor. Bu arada alacağın oyuncunun oynama süresi, oynamış mı, boşta mı, bunların hiçbir tanesini bilmiyoruz ama net oyuncular üzerinden hem bugünü hem önümüzdeki seneleri düşünerek hareket edeceğiz. Kulübün menfaatleri doğrultusunda ve takım menfaatleri doğrultusunda hareket etmeye çalışıyoruz. maçında belki kaybettik ama Faruk Can'ı kazandık. Bugün geçen seneden kazanmış Serkan vardı. İyi bir oyuncu. Verimli topraklar üzerinde iyi oyuncular var. Bunları da düşünerek Trabzonspor'un transferlerini gerçekleştirmek istiyoruz."

Avcı, Gaziantep'te bir özel hastanede yaşananlardan dolayı çok üzüldüğünü, hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralananlara da şifa diledi.