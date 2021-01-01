Abdullah Avcı Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Mustafa Denizli'yi yakalayacak

Trabzonspor - Fenerbahçe maçıyla Süper Lig'deki 359. karşılaşmasına çıkacak olan Abdullah Avcı, bu alanda Mustafa Denizli'yi yakalayacak.

Trabzonspor ile büyük bir çıkış yakalayan Abdullah Avcı, şampiyonluk yarışına devam edebilmek için gözünü Fenerbahçe maçına dikti ama zorlu karşılaşmada kariyerinin önemli bir kilometre taşını da geride bırakacak.

57 yaşındaki teknik direktör, Süper Lig'deki 359. maçına çıkacak ve tecrübeli meslektaşı Mustafa Denizli'yi yakalayacak. Avcı, Fenerbahçe maçından sonra oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında da takımının başında olursa Denizli'yi geride bırakacak ve Süper Lig'de en çok maça çıkan 14. teknik direktör olacak.

Abdullah Avcı'nın Süper Lig kariyeri

Abdullah Avcı, teknik direktör olarak Süper Lig kariyerine İstanbulspor'da başladı. 1999-2000 sezonunda Ziya Doğan'ın yardımcısı olan Avcı, Doğan'ın istifasının ardından sezonun son yedi haftasında takımın başına geçti. İstanbulspor, Avcı yönetimindeki yedi maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek Süper Lig'de kalmayı başardı. Ertesi sezon, aynı kulüpte bu sefer Metin Türel'in yardımcısı olarak görev yapan Avcı, Süper Lig'de birinci adam olma şansına bir daha 2007 yılında erişebildi. Alt ligden aldığı İstanbul BB Spor ile Süper Lig'e çıkan Avcı, Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe galibiyetiyle yeniden başlayan kariyerine, kısa bir A Milli Takım arası haricinde yaklaşık 10 sezon aynı kulüpte devam etti.

Avcı geçen sezonun ilk yarısını Beşiktaş'ta geçirdi ve 18 maça çıktı. Tecrübeli teknik adam bu sezonun ortasında çalışmaya başladığı Trabzonspor'da ise şimdiden 17 maça çıktı.

Abdullah Avcı'nın Süper Lig karnesi

Takım Sezon Maç Galibiyet Mağlubiyet İstanbulspor 1 7 3 2 Başakşehir 10 316 148 86 Beşiktaş 1 17 9 6 Trabzonspor 1 18 13 1

Mustafa Denizli ile çok farklılar

Abdullah Avcı'nın hafta sonunda yakalayacağı Mustafa Denizli ise, Avcı'dan daha farklı bir teknik direktör profili çiziyor. Avcı, kariyerinin büyük bir kısmını Başakşehir'de ve dört İstanbul takımında geçirirken Mustafa Denizli, birçok takım, lig ve ülke değiştirdi. Süper Lig'de Galatasaray, Kocaelispor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve son olarak Kasımpaşa'yı çaıştıran Denizli, kariyerinin zirve dönemlerinde Süper Lig'in dışına çıkarak maç sayısını yukarı çekme fırsatını kullanmadı. Tecrübeli teknik direktör Alemania Aachen, Persepolis, Tractor Sazi gibi yurt dışı ekiplerinde ve alt ligde yer alan Manisaspor, Ç.Rizespor ve Eskişehirspor gibi takımlarda görev yaparak adeta maceradan maceraya koştu. İki teknik direktör arasındaki bir diğer fark ise şampiyonluk sayıları oldu. Denizli, Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile üç şampiyonluk yaşarken, Avcı henüz ligde mutlu sona ulaşamadı.

Avcı'nın hedefindeki diğer isimler

Abdullah Avcı Fenerbahçe maçıyla beraber Mustafa Denizli'yi yakalayacak, Kasımpaşa maçında da tecrübeli teknik direktörü geride bırakacak. Avcı sezonu Trabzonspor'da tamamlaması halinde; milli maç arasından önce oynanacak Ankaragücü karşılaşmasıyla Ertuğrul Sağlam'ı geride bırakacak, sezonun son haftasındaki Gençlerbirliği sınavında Ziya Taner'i yakalayacak.

Aynı zamanda Süper Lig'in en çok galibiyet alan 11. teknik direktörü olan Avcı, bu sezon sonuna kadar 12 galibiyet daha alırsa Ahmet Suat Özyazıcı, Yılmaz Vural ve Christoph Daum'u geride bırakarak sekizinci sıraya yerleşecek.

Süper Lig'de en çok maça çıkan 15 teknik direktör