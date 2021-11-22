Abdullah Avcı, Süper Lig tarihinde Trabzonspor'la en yüksek galibiyet yüzdesine ulaşan teknik direktör oldu

Osman Can Erkut
AA

Trabzonspor'la yenilmezlik serisini sürdüren Avcı, adını tarihe yazdırdı.

Son olarak Süper Lig'in 13. haftasında oynadığı Gaziantep FK maçından da galibiyetle ayrılan Trabzonspor, namağlup liderliğini pekiştirmiş oldu.

Bu sonuça birlikte Trabzonspor, ligdeki puanını 33'e çıkarırken Abdullah Avcı da bordo-mavililerin başında en yüksek galibiyet yüzdesine ulaşan teknik direktör olmayı başardı.

Avcı tarihe geçti

Opta verilerine göre Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında ligde çıktığı 45 maçın 28'ini kazandı ve %62 ile Süper Lig tarihinde Trabzonspor'u 25+ maçta çalıştıran teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesinin sahibi oldu.

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Ayrıca Avcı, yine Opta verilerine göre Süper Lig'in 2016/17 sezonundan bu yana en fazla galibiyet alan (99) ve liderlik koltuğunda oturan (51 hafta) teknik direktörü konumunda yer alıyor.

Trabzonspor'u neler bekliyor?

Lider Trabzonspor, 28 Kasım tarihinde Francesco Farioli yönetimindeki Trabzonspor'a konuk olacak.

Bordo-mavili ekip ardından 4 Aralık'ta Adana Demirspor'u ağırlayacak.