Son olarak Süper Lig'in 13. haftasında oynadığı Gaziantep FK maçından da galibiyetle ayrılan Trabzonspor, namağlup liderliğini pekiştirmiş oldu.

Bu sonuça birlikte Trabzonspor, ligdeki puanını 33'e çıkarırken Abdullah Avcı da bordo-mavililerin başında en yüksek galibiyet yüzdesine ulaşan teknik direktör olmayı başardı.

Avcı tarihe geçti

Opta verilerine göre Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında ligde çıktığı 45 maçın 28'ini kazandı ve %62 ile Süper Lig tarihinde Trabzonspor'u 25+ maçta çalıştıran teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesinin sahibi oldu.

Ayrıca Avcı, yine Opta verilerine göre Süper Lig'in 2016/17 sezonundan bu yana en fazla galibiyet alan (99) ve liderlik koltuğunda oturan (51 hafta) teknik direktörü konumunda yer alıyor.

%62 - Süper Lig tarihinde Trabzonspor'u 25+ maçta çalıştıran teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesinin sahibi Abdullah Avcı (%62; 28/45). Usta. pic.twitter.com/EyVDtTWQwm — OptaCan (@OptaCan) November 22, 2021

Trabzonspor'u neler bekliyor?

Lider Trabzonspor, 28 Kasım tarihinde Francesco Farioli yönetimindeki Trabzonspor'a konuk olacak.

Bordo-mavili ekip ardından 4 Aralık'ta Adana Demirspor'u ağırlayacak.